Миранчук забил «Удинезе». У хавбека «Аталанты» 3 гола и 5 ассистов в 18 матчах сезона

Алексей Миранчук забил первый гол в Серии А в 2024 году.

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной России поразил ворота « » на 33-й минуте матча 22-го тура (2:0, перерыв).

Россиянин забил с паса , который затем отдал еще один голевой пас – на .

Это третий гол в этом сезоне в 18-м матче. Также на его счету 5 результативных передач.

Подробная статистика выступлений Миранчука доступна здесь.