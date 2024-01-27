Миранчук забил «Удинезе». У хавбека «Аталанты» 3 гола и 5 ассистов в 18 матчах сезона

Теги Удинезе Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Сборная России по футболу Алексей Миранчук Джанлука Скамакка Шарль де Кетеларе Футбол

Алексей Миранчук забил первый гол в Серии А в 2024 году.

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной России поразил ворота «Удинезе» на 33-й минуте матча 22-го тура (2:0, перерыв).

Россиянин забил с паса Шарля де Кетеларе, который затем отдал еще один голевой пас – на Джанлуку Скамакку.

Это третий гол Алексея в этом сезоне в 18-м матче. Также на его счету 5 результативных передач.

Подробная статистика выступлений Миранчука доступна здесь.

28 комментариев
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Норм статистика, учитывая, что он в основе, наверное, только пятый матч проводит
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-1
+31
Ответ Отец Абду
В этом сезоне он хорош... А сколько было воплей осенью: зачем остался, надо уходить... Где все эти люди теперь?:) Он за 10 минут выходя с замены делал больше чем другие за 90, а в следующем матче ему дают 5 минут, он не виноват ,что Гасперини маринует его на банке. В последних 4 полных матчах 2+3 гп...
Так и писали, чтоб уходил в другой клуб, чтоб на лавке не сидеть, никто же и не говорил, что он игрок плохой
+29
-1
+28
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
давайте ныть, ему не доверяют, надо менять команду. Парень молодец доказал всем, что это его уровень и если не снизит требования к себе может и на повышение пойти по итогам сезона, возраст позволяет ещё.
Или если не присядет, когда любимчик Лукман с Кубка Африки вернется
+16
0
+16
У него прям химия с Де Кетелаларе
+11
-1
+10
Гол Миранчука:
https://vk.com/video-189446909_456239523
+10
-1
+9
В этом сезоне он хорош...

А сколько было воплей осенью: зачем остался, надо уходить... Где все эти люди теперь?:)

Он за 10 минут выходя с замены делал больше чем другие за 90, а в следующем матче ему дают 5 минут, он не виноват ,что Гасперини маринует его на банке. В последних 4 полных матчах 2+3 гп...
+12
-9
+3
В расчете на 90 минут очень неплохая стата у Лёхи.
+3
-1
+2
Не останавливайся, Лёша, продолжай в том же духе!!
+3
-1
+2
Ответ Люблю Марго Робби
У него прям химия с Де Кетелаларе
Да, они в этом сезоне хорошо взаимодействуют
+2
-1
+1
Ответ Отец Абду
В этом сезоне он хорош... А сколько было воплей осенью: зачем остался, надо уходить... Где все эти люди теперь?:) Он за 10 минут выходя с замены делал больше чем другие за 90, а в следующем матче ему дают 5 минут, он не виноват ,что Гасперини маринует его на банке. В последних 4 полных матчах 2+3 гп...
ну и почему ему не надо было уходить? Да он приносит пользу, но играет мало и лучше было бы, чтобы он ушел и играл в другом клубе больше
+3
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Красава, так держать!
+1
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Ох, не сбавляй, Лёха! НЕ СБАВЛЯЙ!!
+2
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Леха в огне, давай жги!!!
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Молодец!👍
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И эти 18 матчей ещё можно на два поделись, в совокупности времени проведённых на поле, красава Лёха, продолжай в том же духе
+2
-1
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Поперло у Алексея.Да и Гасперени начал доверять.
+2
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+1
Аталанта Миранчука
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Как же Лёха поднимает свою цену!
Красава.
Летом за него будет погоня.
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Такими темпами можно и основным стать.
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Странно что де кетеларе заиграл в значительно более простой команде нежели Милан
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Неужели Алексей-таки стал игроком основы Аталанты?
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КРАСАВЧИК
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давайте ныть, ему не доверяют, надо менять команду. Парень молодец доказал всем, что это его уровень и если не снизит требования к себе может и на повышение пойти по итогам сезона, возраст позволяет ещё.
+2
-2
0
Ответ Roman
Норм статистика, учитывая, что он в основе, наверное, только пятый матч проводит
У него всего в этом сезоне кажется минут 700
+1
-1
0
18 матчей из которых матчей 12 он по 15 минут играет
+2
-2
0
Продолжай в том же духе, Лёха! 💪
+1
-1
0
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