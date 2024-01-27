Миранчук забил «Удинезе». У хавбека «Аталанты» 3 гола и 5 ассистов в 18 матчах сезона
Алексей Миранчук забил первый гол в Серии А в 2024 году.
28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной России поразил ворота «Удинезе» на 33-й минуте матча 22-го тура (2:0, перерыв).
Россиянин забил с паса Шарля де Кетеларе, который затем отдал еще один голевой пас – на Джанлуку Скамакку.
Это третий гол Алексея в этом сезоне в 18-м матче. Также на его счету 5 результативных передач.
Подробная статистика выступлений Миранчука доступна здесь.
https://vk.com/video-189446909_456239523
А сколько было воплей осенью: зачем остался, надо уходить... Где все эти люди теперь?:)
Он за 10 минут выходя с замены делал больше чем другие за 90, а в следующем матче ему дают 5 минут, он не виноват ,что Гасперини маринует его на банке. В последних 4 полных матчах 2+3 гп...
Красава.
Летом за него будет погоня.