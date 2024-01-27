На жен футболистов в Саудовской Аравии кричат за оголенные плечи и ноги, не пускают в торговые центры и рестораны, шорты запрещены даже на пляже: «Мы платим высокую цену за деньги мужей»

Жены игроков из клубов Саудовской Аравии рассказали о трудностях жизни в стране.

Несколько жен футболистов на условиях строгой анонимности поведали Daily Mail о том, что их публично оскорбляли, освистывали и даже запрещали им входить в магазины и рестораны из-за того, как они одеты. Это побудило некоторых усомниться в их будущем в стране.

Несмотря на огромные зарплаты их мужей, некоторые жены и подруги игроков чувствуют себя изолированными и уязвимыми. Они испытывают беспокойство и даже могут чувствовать потенциальную угрозу, если слишком расслабятся и будут вести себя слишком по-западному.

«Женщинам-экспатам в Саудовской Аравии очень тяжело, особенно если местные жители считают, что вы одеты ненадлежащим образом. Однажды на меня накричали только потому, что были видны мои плечи и часть ног.

Нам нельзя носить шорты в общественных местах, несмотря на жару. Даже на пляже. И если вы это сделаете, люди будут смотреть на вас с ненавистью. Это может быть очень пугающим», – высказала типичное мнение одна из девушек.

«Меня не пускали в торговые центры только потому, что мои руки и плечи не были прикрыты, можно было видеть часть моей груди, поскольку на мне был жилет. Мне сказали вернуться, когда я оденусь как следует. Иногда женщины выкрикивают оскорбления, и это может быть очень страшно.

Что касается женщин, культура здесь совсем другая, все очень строго. Если ваше тело не прикрыто должным образом, вам могут грозить трудности, если вы куда-то выходите», – сказала другая.

«Вы не можете тут вести себя естественно, как на Западе. Приходится быть начеку каждый раз, когда выходишь куда-то, поэтому, как правило, никуда и не ходим», – рассказала третья женщина.

«Знаменитым девушкам здесь проще, потому что они могут регулярно уезжать, а мы застряли здесь. Наши мужья, возможно, получают фантастическую зарплату по сравнению с тем, что было раньше, но мы платим высокую цену за это», – поведала еще одна девушка.