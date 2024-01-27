На жен футболистов в Саудовской Аравии кричат за оголенные плечи и ноги, не пускают в торговые центры и рестораны, шорты запрещены даже на пляже: «Мы платим высокую цену за деньги мужей»

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Жены игроков из клубов Саудовской Аравии рассказали о трудностях жизни в стране.

Несколько жен футболистов на условиях строгой анонимности поведали Daily Mail о том, что их публично оскорбляли, освистывали и даже запрещали им входить в магазины и рестораны из-за того, как они одеты. Это побудило некоторых усомниться в их будущем в стране.

Несмотря на огромные зарплаты их мужей, некоторые жены и подруги игроков чувствуют себя изолированными и уязвимыми. Они испытывают беспокойство и даже могут чувствовать потенциальную угрозу, если слишком расслабятся и будут вести себя слишком по-западному.

«Женщинам-экспатам в Саудовской Аравии очень тяжело, особенно если местные жители считают, что вы одеты ненадлежащим образом. Однажды на меня накричали только потому, что были видны мои плечи и часть ног.

Нам нельзя носить шорты в общественных местах, несмотря на жару. Даже на пляже. И если вы это сделаете, люди будут смотреть на вас с ненавистью. Это может быть очень пугающим», – высказала типичное мнение одна из девушек.

«Меня не пускали в торговые центры только потому, что мои руки и плечи не были прикрыты, можно было видеть часть моей груди, поскольку на мне был жилет. Мне сказали вернуться, когда я оденусь как следует. Иногда женщины выкрикивают оскорбления, и это может быть очень страшно.

Что касается женщин, культура здесь совсем другая, все очень строго. Если ваше тело не прикрыто должным образом, вам могут грозить трудности, если вы куда-то выходите», – сказала другая.

«Вы не можете тут вести себя естественно, как на Западе. Приходится быть начеку каждый раз, когда выходишь куда-то, поэтому, как правило, никуда и не ходим», – рассказала третья женщина.

«Знаменитым девушкам здесь проще, потому что они могут регулярно уезжать, а мы застряли здесь. Наши мужья, возможно, получают фантастическую зарплату по сравнению с тем, что было раньше, но мы платим высокую цену за это», – поведала еще одна девушка.

87 комментариев
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Ваших мужей купили, согласились на все это. Так что принимайте правила и заткнитесь)
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Прям жены декабристов
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Никому не пожелаешь таких испытаний 🥀🥀🥀
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В одном известном регионе РФ тоже шорты носить нельзя,дон.
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А почему бы этим курицам не попытаться соответствовать требованиям довольно строгой мусульманской страны?
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Вашим мужьям платят фантастические деньги, чтобы они легализовывали это мракобесие (а на дворе 2024 год на секундочку). Поэтому терпите молча, вас купили
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+17
ужас какой, приехать в чужую страну со своими нравами. Ведь мир такой закрытый, открыть вкладку в интернете и прочитать про законы и обычаи страны очень сложно, столько мук пройти нужно.
+24
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+16
Ответ CHELSEA_2008
А почему люди должны перестать жить так как жили 1000 лет до этого и были счастливы?
первый раз слышу, что угнетение и отсутствие прав делает кого-то счастливым
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Ответ Redwhite heart
В одном известном регионе РФ тоже шорты носить нельзя,дон.
и мужьям там не платят миллионы долларов в год)
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Ответ кэпко
почему люди должны жить по правилам, написанным в какой-то книженке тысячи лет назад? Если саудиты хоть делать бизнес, придется окультуриваться
А почему люди должны перестать жить так как жили 1000 лет до этого и были счастливы?
+28
-16
+12
Ответ CHELSEA_2008
А почему люди должны перестать жить так как жили 1000 лет до этого и были счастливы?
сильно сомневаюсь, что кто-то тысячу лет назад жил счастливо по современным меркам. Кстати, Если в мусульманских странах так все счастливы, то почему они бьют рекорды по миграции в Европе? Почему все хотят уехать из счастливых бананостанов?
+14
-3
+11
Цена конечно неподъемная
+11
-1
+10
Ответ igls54
А почему бы этим курицам не попытаться соответствовать требованиям довольно строгой мусульманской страны?
почему люди должны жить по правилам, написанным в какой-то книженке тысячи лет назад? Если саудиты хоть делать бизнес, придется окультуриваться
+33
-26
+7
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Подожди чел мракобесие это то что чел не может ходить голым?? Где то мы с вами товарищ свернули не туда. Или ты пытаешься сказать что одеваться в ниточки и шортики это эталон современного человека? Ну раз так дикари в Африке вон голые ходят с первобытных времен, судя по твоему спичу они суперсовременые
Мракобесие - это наказание розгами, принудительные молитвы, казнь за отказ от ислама.
+7
-2
+5
А какая цена? В долларах или рублях? Не понял вообще.
+5
0
+5
Ответ ID89
Вашим мужьям платят фантастические деньги, чтобы они легализовывали это мракобесие (а на дворе 2024 год на секундочку). Поэтому терпите молча, вас купили
Подожди чел мракобесие это то что чел не может ходить голым?? Где то мы с вами товарищ свернули не туда. Или ты пытаешься сказать что одеваться в ниточки и шортики это эталон современного человека? Ну раз так дикари в Африке вон голые ходят с первобытных времен, судя по твоему спичу они суперсовременые
+11
-7
+4
Бедняжки...)
+4
0
+4
Ответ QWertY
Ваших мужей купили, согласились на все это. Так что принимайте правила и заткнитесь)
база
+5
-1
+4
Ответ igls54
А почему бы этим курицам не попытаться соответствовать требованиям довольно строгой мусульманской страны?
Ну на самом деле по-тихоньку Саудовцев приучают к менее радикальным законам, через 10 лет там ведь будет Чемпионат Мира, правителю Аравии не хочется облажаться
+3
0
+3
🤣🤣🤣
+4
-1
+3
Никто не заставлял туда ехать, знали что к дикарям едете, поэтому нытье на этом фоне выглядит очень смешно
+15
-12
+3
Ответ alexmixer9
А как назвать людей у которых голое женское плечо вызывает такую бурю эмоций?)
это мусульмани, а не дикари. если не нравится правилы, то почему согласились там жить.
+5
-2
+3
Как обычно, только почувствовав это на себе они начали задумываться, "а стоит ли это даже таких денег".
Они ж туда не от безысходности ехали.

С другой стороны, забавно, что вбухав огромные деньги арабы вместо пиара получают сейчас кучу восторженных отзывов о своих, так сказать, культурных традициях.
Эти-то, скупив селебров по всему миру, на что рассчитывали?
+3
0
+3
Ну поэтому некоторые игроки туда и не переезжают, даже за огромные деньги. Потому что там ты не пойдёшь после матча в клуб или в бар попить пивка или чего покрепче с друзьями. Не полируешь с девушкой, не пригласишь к себе на ночь.
+5
-2
+3
Oh the suffering. Невозможность публично оголиться - страшная цена за все эти миллионы, конечно.
+3
0
+3
можно вести себя естественно. естественно для того места где находишься.
со своим уставом в чужой монастырь не ходят
+3
-1
+2
Ответ alexmixer9
А как назвать людей у которых голое женское плечо вызывает такую бурю эмоций?)
Если уровень принятия оголенности не совпадает с твоим, то почему это дикарство?
+6
-4
+2
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Если уровень принятия оголенности не совпадает с твоим, то почему это дикарство?
Так это просто к слову, например устраивать публичные казни, забивать камнями за измену, рубить руки, запрещать водить машину потому что у тебя другая хромосома, вполне себе на дикарство тянет, но это каждому решать конечно
+3
-1
+2
одна северная нигерия скоро и к этому придёт
+2
0
+2
А что вы хотели в зверинце?
+4
-2
+2
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