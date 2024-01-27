«Мэйдстон Юнайтед» из 6-го дивизиона Англии вышел в 1/8 финала Кубка. Это первый случай за 46 лет
Клуб из 6-го дивизиона вышел в 1/8 финала Кубка Англии.
«Мэйдстон Юнайтед» на выезде обыграл «Ипсвич» (2:1) в 4-м раунде.
Между «Мэйдстоном» из 6-го дивизиона и его соперником, идущим на втором месте в Чемпионшипе, 98 команд в футбольной пирамиде Англии.
Таким образом, впервые за 46 лет клуб не из топ-5 лиг Англии дошел до такой высокой стадии Кубка. В 1978 году это сделал клуб «Блит Спартанс».
- Дата проведения
- 27 января, 15.30, «Портман Роуд»
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Ипсвич –
Уолтон, Болл (Кларк, 57), Эдмундсон, Туанзебе, Хамфрис (Дэвис, 57), Морси, Тэйлор, Хатчинсон (Бернс, 68), Алуко (Чаплин, 57), Сармиенто (Буабо, 69), Броудхед.
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Мэйдстон Юнайтед –
Коволан, Хойт, Фаулер, Appiah, Боун (Iandolo, 74), Киприану, Corne, Рейнолдс (Court, 74), Дуку, Соул (Гринидж, 59), Berkeley-Agyepong (Gurung, 63).
Счет: 1-2
Удары в створ: 11-2
Удары (мимо): 12-0
Владение: 78%-22%
Угловые: 11-0
Сейвы вратаря: 0-12
Посмотрим кто попадется дальше, может это еще не конец)
надо было не бить по воротам или что?
Заслужили, хули.
Мэйндстон Юнайтед ✅