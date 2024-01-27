«Мэйдстон Юнайтед» из 6-го дивизиона Англии вышел в 1/8 финала Кубка. Это первый случай за 46 лет

Клуб из 6-го дивизиона вышел в 1/8 финала Кубка Англии.

« » на выезде обыграл « » (2:1) в 4-м раунде.

Между «Мэйдстоном» из 6-го дивизиона и его соперником, идущим на втором месте в Чемпионшипе, 98 команд в футбольной пирамиде Англии.

Таким образом, впервые за 46 лет клуб не из топ-5 лиг Англии дошел до такой высокой стадии Кубка. В 1978 году это сделал клуб « ».