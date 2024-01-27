«Мэйдстон Юнайтед» из 6-го дивизиона Англии вышел в 1/8 финала Кубка. Это первый случай за 46 лет

Теги премьер-лига Англия Кубок Англии Ипсвич рекорды чемпионшип Блит Спартанс Д6 Англия Мэйдстон Юнайтед Футбол

Клуб из 6-го дивизиона вышел в 1/8 финала Кубка Англии.

«Мэйдстон Юнайтед» на выезде обыграл «Ипсвич» (2:1) в 4-м раунде.

Между «Мэйдстоном» из 6-го дивизиона и его соперником, идущим на втором месте в Чемпионшипе, 98 команд в футбольной пирамиде Англии.

Таким образом, впервые за 46 лет клуб не из топ-5 лиг Англии дошел до такой высокой стадии Кубка. В 1978 году это сделал клуб «Блит Спартанс».

Ипсвич – Мэйдстон Юнайтед 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
27 января, 15.30, «Портман Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 43 Рейнолдс, 1:1 – 56 Сармиенто, 1:2 – 66 Corne.
ИпсвичУолтон, Болл (Кларк, 57), Эдмундсон, Туанзебе, Хамфрис (Дэвис, 57), Морси, Тэйлор, Хатчинсон (Бернс, 68), Алуко (Чаплин, 57), Сармиенто (Буабо, 69), Броудхед.
Мэйдстон ЮнайтедКоволан, Хойт, Фаулер, Appiah, Боун (Iandolo, 74), Киприану, Corne, Рейнолдс (Court, 74), Дуку, Соул (Гринидж, 59), Berkeley-Agyepong (Gurung, 63).
Предупреждения:
Ezennolim (43), Хойт (58), Эдмундсон (76).

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35 комментариев
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Единственный М. Юнайтед за который не стыдно в этом сезоне :)
+82
-8
+74
Потрясает статистика матча и реализация Мэйдстона:

Счет: 1-2
Удары в створ: 11-2
Удары (мимо): 12-0
Владение: 78%-22%
Угловые: 11-0
Сейвы вратаря: 0-12
+69
-1
+68
Стал известен соперник Манчестер Сити в 1/8
+59
-11
+48
Ответ S. A.
Стал известен соперник Манчестер Сити в 1/8
После Тоттенхэма, который на своём стадионе всегда Пепа обыгрывал без шансов?)
+13
-3
+10
Ответ Wes Wes Morgan
Потрясает статистика матча и реализация Мэйдстона: Счет: 1-2 Удары в створ: 11-2 Удары (мимо): 12-0 Владение: 78%-22% Угловые: 11-0 Сейвы вратаря: 0-12
Xg у ипсвича 5
+9
0
+9
Ипсвич еще и гол смог забить только после рикошета, игра классно смотрелась, полный стадион, но фанаты Мэйдстона перекрикивали хозяев. В общем настоящий олдскул, болел в конце сильно за гостей, очень хотелось сенсации, парни там чуть не плакали от счастья после свистка, крутая история.
Посмотрим кто попадется дальше, может это еще не конец)
+8
-1
+7
А у нас рфс не дает такого шанса клубам даже из 5 дивизиона. Потому что наш рфс это не про футбол.
+10
-4
+6
Ответ ChipsRobber
Комментарий удален пользователем
так а что не так они сделали?
надо было не бить по воротам или что?
+6
0
+6
Ответ S. A.
Стал известен соперник Манчестер Сити в 1/8
Если Сити покупает жеребьёвку, почему в 1/16 им выпал Тоттенхэм, а МЮ - Ньюпорт из второй лиги? 🤔
+5
0
+5
Ответ ChipsRobber
Комментарий удален пользователем
13 раз попали же, ты видимо думал, что что-то умное пишешь, а получилось так себе.
+5
0
+5
Ближайший месяц пацанов будут обсасывать во всех британских СМИ как героев.

Заслужили, хули.
+4
-1
+3
МЮ здорового человека
+7
-5
+2
Ответ Rumov
Можно только восхищаться структурой английского футбола. А борьба за КА дает шанс всем.
а что особенного? где то по другому?
+3
-1
+2
Ответ Игорь Ломовкин
А у нас рфс не дает такого шанса клубам даже из 5 дивизиона. Потому что наш рфс это не про футбол.
а у нас что есть 5 дивизион?
+2
0
+2
Можно только восхищаться структурой английского футбола. А борьба за КА дает шанс всем.
+3
-1
+2
Ответ Макс Фет
а что особенного? где то по другому?
везде - по-разному
+1
0
+1
Прочитал Манчестер Юнайтед
+1
0
+1
за какую команду играл получивший предупреждение Ezennolim?
+1
0
+1
Ответ Under
так а что не так они сделали? надо было не бить по воротам или что?
Комментарий удален пользователем
Манчестер Юнайтед ❌
Мэйндстон Юнайтед ✅
0
0
0
ggmu
0
0
0
Ответ Wes Wes Morgan
Потрясает статистика матча и реализация Мэйдстона: Счет: 1-2 Удары в створ: 11-2 Удары (мимо): 12-0 Владение: 78%-22% Угловые: 11-0 Сейвы вратаря: 0-12
напутано что то в вашей статистике
0
0
0
когда в фифе решил поиграть по приколу за самый слабый клуб в карьере
+2
-2
0
Ответ S. A.
Стал известен соперник Манчестер Сити в 1/8
Продырявить очередней МЮ без проблем
0
0
0
Ответ S. A.
Стал известен соперник Манчестер Сити в 1/8
А что в этом плохого? Мейдстон заработает кучу денег для себя, если к ним приедет Сити, даже если играть придется на Этихаде, то наверняка матч будут транслировать, и им пойдет часть денег
0
0
0
Что-то Маккена и из КАЛа и из КА выбыл, хоть шансы на проход имелись, жаль..
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Ответ Игорь Ломовкин
У вас не знаю , в России есть.
и кто там играет?
0
0
0
Чудеса!
+1
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0
Комментарий удален пользователем
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