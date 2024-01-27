За контакт Себальоса с игроком «Лас-Пальмаса» в штрафной «Реала» судья не поставил пенальти, ВАР подтвердил. Экс-судья Итурральде согласен: «Дани выиграл позицию, ничего не было»
В ворота «Реала» могли назначить пенальти в матче с «Лас-Пальмасом».
На 31-й минуте защитник хозяев Серджи Кардона ворвался в штрафную «сливочных» и упал на газон после минимального контакта с хавбеком Дани Себальосом.
Главный судья матча Сесар Сото Градо не зафиксировал нарушение и не назначил одиннадцатиметровый. Рефери ВАР проверили эпизод и согласились с этим решением.
Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес также считает, что пенальти не было.
«Был контакт между Себальосом и Кардоной, но футбол состоит из контактов. Себальос выиграл позицию. Ничего не было», – сказал он в эфире Carrusel Deportivo.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Изображения: кадры из трансляции Movistar
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