За контакт Себальоса с игроком «Лас-Пальмаса» в штрафной «Реала» судья не поставил пенальти, ВАР подтвердил. Экс-судья Итурральде согласен: «Дани выиграл позицию, ничего не было»

В ворота «Реала» могли назначить пенальти в матче с «Лас-Пальмасом».

На 31-й минуте защитник хозяев Серджи Кардона ворвался в штрафную «сливочных» и упал на газон после минимального контакта с хавбеком .

Главный судья матча Сесар Сото Градо не зафиксировал нарушение и не назначил одиннадцатиметровый. Рефери ВАР проверили эпизод и согласились с этим решением.

Бывший судья также считает, что пенальти не было.

«Был контакт между Себальосом и Кардоной, но футбол состоит из контактов. Себальос выиграл позицию. Ничего не было», – сказал он в эфире Carrusel Deportivo.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Изображения: кадры из трансляции Movistar

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