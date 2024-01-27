За контакт Себальоса с игроком «Лас-Пальмаса» в штрафной «Реала» судья не поставил пенальти, ВАР подтвердил. Экс-судья Итурральде согласен: «Дани выиграл позицию, ничего не было»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Лас-Пальмас Эдуардо Итурральде Гонсалес Сесар Сото Градо видеоповторы Дани Себальос Серджи Кардона Футбол

В ворота «Реала» могли назначить пенальти в матче с «Лас-Пальмасом».

На 31-й минуте защитник хозяев Серджи Кардона ворвался в штрафную «сливочных» и упал на газон после минимального контакта с хавбеком Дани Себальосом.

Главный судья матча Сесар Сото Градо не зафиксировал нарушение и не назначил одиннадцатиметровый. Рефери ВАР проверили эпизод и согласились с этим решением.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес также считает, что пенальти не было.

«Был контакт между Себальосом и Кардоной, но футбол состоит из контактов. Себальос выиграл позицию. Ничего не было», – сказал он в эфире Carrusel Deportivo.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Изображения: кадры из трансляции Movistar

Родриго ударил ладонью по затылку вратаря «Лас-Пальмаса» и получил желтую. Экс-судьи Итурральде и Бурруль сказали, что игрока «Реала» можно было удалить

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26 комментариев
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как он выиграл позицию, если первым был лас-пальмовец?
+29
-10
+19
Ответ Станислав Л
как он выиграл позицию, если первым был лас-пальмовец?
Загадка Реал Мадрида. Реал всегда выигрывают позицию, даже когда игрок Реала сзади и просто ставит подножку игроку Пальмаса не касаясь мяча.
+28
-13
+15
Выиграл позицию (корпус Себальоса сзади, нога выставлена вперед).
Человек мяч вперед пробрасывает, ему бьют по ноге, но это не фол.
Непонятно.
+15
-5
+10
Да привыкли уже, дайте им кубок и всё
+19
-10
+9
Странно что не удалили игрока Лас-Пальмаса за попытку забить гол Реалу
+19
-11
+8
Игрок Лас Пальмаса был первый на мяче, это видно даже слепому
+8
-4
+4
Ахахах, Дани выиграл позицию? Это же просто явное доказательство подсуживанию Реала. Игрок Пальмаса первый коснулся мяча, а Себальос был сзади него. Он позицию в помине не выиграл. Это самое глупое оправдание, которое я слышал.
+14
-10
+4
Спортс, спасибо, что отдельной новостью этот беспредел выложили👍 пусть глоры Реала рассмотрят этот трехсот процентный пенальти и осознают, что без судейской помощи они бы не досчитались десятка два титулов
+8
-6
+2
За контакты пенальти не ставят
Особенно если ты сам бьёшь в ногу соперника
+5
-3
+2
Отдайте им Ла Лигу , а то они Жирону испугались 🤣🤣🤣
12 игрок тащит к чемпионству
+2
0
+2
Реал позорище футбола
+7
-6
+1
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий удален модератором
Пенальти до штрафной от спины и от головы 🤣
Все что нужно помнить о назначенных пенальти для Реала
+1
0
+1
Я помню Реалу дали пеналь как игрок Реала сфолил на игроке Реала
Поэтому не удивляет такое
+2
-2
0
Комментарий удален модератором
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