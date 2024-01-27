«Реал» сделал 10-й камбэк в сезоне, выиграв у «Лас-Пальмаса». Волевая победа была и в класико
«Реал Мадрид» одержал десятую волевую победу в сезоне.
Команда тренера Карло Анчелотти на выезде победила «Лас-Пальмас» (2:1), в 22-м туре Ла Лиге, уступая в счете до 65-й минуты.
Десять камбэков по ходу сезона распределились так: 6 в чемпионате Испании, 3 в Лиге чемпионов и 1 в Суперкубке Испании.
«Реал», уступая по ходу матча, обыграл «Альмерию» (3:1), «Хетафе» (2:1), «Реал Сосьедад» (2:1), «Наполи» (3:2), «Барселону» (2:1), «Наполи» (4:2), «Унион Берлин» (3:2), «Атлетико» (5:3), «Альмерию» (3:2) и «Лас-Пальмас» (2:1).
Реал будто бы ждет пропущеного гола, чтобы начать давить соперника
ВОПРОС К ЛИЦЕМЕРАМ ❗️
Почему добавили целых 8 минут?Сыграли вовсе почти 10, остановок не было!
В прошлом матче добалили 11 минут и вы ныли, что типа много!
Хотя было 3 просмотра ВАР за тайм, редкость! И много остановок.
Реальность: Реал закамбечил