«Реал» сделал 10-й камбэк в сезоне, выиграв у «Лас-Пальмаса». Волевая победа была и в класико

«Реал Мадрид» одержал десятую волевую победу в сезоне.

Команда тренера на выезде победила «Лас-Пальмас» (2:1), в 22-м туре , уступая в счете до 65-й минуты.

Десять камбэков по ходу сезона распределились так: 6 в чемпионате Испании, 3 в Лиге чемпионов и 1 в Суперкубке Испании.

«Реал», уступая по ходу матча, обыграл «Альмерию» (3:1), « » (2:1), « » (2:1), «Наполи» (3:2), «Барселону» (2:1), « » (4:2), « » (3:2), « » (5:3), «Альмерию» (3:2) и « » (2:1).