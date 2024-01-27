«Реал» сделал 10-й камбэк в сезоне, выиграв у «Лас-Пальмаса». Волевая победа была и в класико

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хетафе Атлетико Реал Сосьедад Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Альмерия Лас-Пальмас Суперкубок Испании Унион Берлин Футбол

«Реал Мадрид» одержал десятую волевую победу в сезоне.

Команда тренера Карло Анчелотти на выезде победила «Лас-Пальмас» (2:1), в 22-м туре Ла Лиге, уступая в счете до 65-й минуты.

Десять камбэков по ходу сезона распределились так: 6 в чемпионате Испании, 3 в Лиге чемпионов и 1 в Суперкубке Испании.

«Реал», уступая по ходу матча, обыграл «Альмерию» (3:1), «Хетафе» (2:1), «Реал Сосьедад» (2:1), «Наполи» (3:2), «Барселону» (2:1), «Наполи» (4:2), «Унион Берлин» (3:2), «Атлетико» (5:3), «Альмерию» (3:2) и «Лас-Пальмас» (2:1).

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59 комментариев
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Не забивайте Мадриду первыми. Рецепт успеха)
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-2
+55
Мастера Камбэков 😱
Реал будто бы ждет пропущеного гола, чтобы начать давить соперника

ВОПРОС К ЛИЦЕМЕРАМ ❗️
Почему добавили целых 8 минут?Сыграли вовсе почти 10, остановок не было!

В прошлом матче добалили 11 минут и вы ныли, что типа много!
Хотя было 3 просмотра ВАР за тайм, редкость! И много остановок.
+63
-18
+45
Это вам не отскоки 1-0 Хавчика в прошлом сезоне))
+31
-12
+19
Ответ сларк
Мастера Камбэков 😱 Реал будто бы ждет пропущеного гола, чтобы начать давить соперника ВОПРОС К ЛИЦЕМЕРАМ ❗️ Почему добавили целых 8 минут?Сыграли вовсе почти 10, остановок не было! В прошлом матче добалили 11 минут и вы ныли, что типа много! Хотя было 3 просмотра ВАР за тайм, редкость! И много остановок.
Пока болельщики Мадрида смотрели игру, болелы ФК Негрейра, ака 2:8, настрочили комменты и заплюсовали друг друга типа у Лас Пальмаса опять победу украли 😂😂
+26
-14
+12
Ответ VuNePonimaete
Мне кажется в том моменте я бы лучше мяч обработал. Настолько деревянно сыграл. Не понятно, на что этот парень расчитывает, если в такие моменты так топорно играет
Думаю ты бы не добежал до штрафного
+13
-3
+10
Реал всегда славился тем, что переворачивает игры. Даже не удивляюсь уже)
+12
-6
+6
Ответ Saddam Huseyn
Комментарий скрыт
Да,в эпоху Негрейры такого не было
+11
-7
+4
Реал команда силы воли силы духа
+4
0
+4
Браво пацаны
+5
-1
+4
Ответ hala18
Лицемеры сейчас матч смотрят в прямом эфире)
Согласен , я про них )
+3
0
+3
Короли камбэков и лучший клуб в истории)
+6
-4
+2
Арда мог забить в конце, мягко не обработал мяч. Жалко, что ему не находится больше игрового времени, классный игрок ведь. Наверное правильно будет отправить его в аренду
+4
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Тут все так этому радуются, но на самом деле в этом очень мало хорошего
+2
0
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Очень хорошо!
+2
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Ответ Кирилл Масленников
Не забивайте Мадриду первыми. Рецепт успеха)
😂👍
+2
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+1
Ответ сларк
Мастера Камбэков 😱 Реал будто бы ждет пропущеного гола, чтобы начать давить соперника ВОПРОС К ЛИЦЕМЕРАМ ❗️ Почему добавили целых 8 минут?Сыграли вовсе почти 10, остановок не было! В прошлом матче добалили 11 минут и вы ныли, что типа много! Хотя было 3 просмотра ВАР за тайм, редкость! И много остановок.
Как не было? Болельщику же плохо стало, игру остановили.
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Чемпионский характер это безусловно хорошо, но вот пугает, что у Мадрида нет какого-то запаса прочности, и приходится вот такие камбеки совершать вместо спокойных побед на классе. Так долго не может продолжаться.
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Опять добавили пол дня?
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Конечно, сейчас все напишут про стальной характер (и я не отрицаю, что это факт или близко к правде), но подумайте о том, что команда без серьёзных проблем не может систематически пропускать первой, и это в первую очередь вина тренера.
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Команда с характером, вот за что и любят Мадрид!
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Реал молодцы настоящие чемпионы!!!
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Победа в класико уже обыденность
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Ну хоть не после финального свистка били пеналь как Манчеста Ю в матче с Брайтоном и то хорошо
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Реал в очередной раз подтвердил звание королей камбеков!
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Не дразните короля.
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Короли Камбэков!
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Алло, Чави?
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Ожидания: Реал закамбечит
Реальность: Реал закамбечил
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Ответ adenaden
Как не было? Болельщику же плохо стало, игру остановили.
Не останавливали из-за этого игру
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Ответ Крыс Пол
Этот Реал напоминает команду Зидана образца сезона 16-17
Это анекдот? Смеяться когда?
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