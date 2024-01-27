Шевченко против возвращения российских команд: «Не вижу ни одной причины. Хочу пригласить Чеферина и УЕФА на Украину, где ситуация лишь ухудшается»

Теги Андрей Шевченко Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия УЕФА УАФ Политика Александер Чеферин Футбол

Андрей Шевченко выступил против возвращения российских команд к международным турнирам.

«Хотел бы пригласить всех, кто принимает эти решения – в комитете УЕФА, в исполкоме, самого президента Александера Чеферина.

Прежде чем он (Чеферин – Sports.ru) примет решение [вернуть любые российские команды] – приезжайте на Украину, поговорите о наших проблемах, а затем решайте.

Я хочу показать текущую ситуацию на Украине, поскольку она лишь ухудшается. Не вижу ни одной причины, чтобы предоставить российским командам возможность вернуться», – заявил бывший нападающий сборной Украины и президент УАФ в интервью Sky Sports News.

Глава УЕФА хочет смягчить бан молодежных команд России, чтобы детям не «промывали мозги, внушая ненависть к Западу» и чтобы «не наказывать их за то, в чем они не виноваты»

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136 комментариев
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Ухудшается ? Они же побеждают судя по украинским новостям , а 500 к солдат нужно , чтоб на абрамсе в Москву заехать гг
+120
-34
+86
Ответ Стахович
Комментарий удален модератором
Границы 1991 года, когда СССР ещё существовал и репарации России?

Слушай, отличное предложение! Правда, я бы репарации убрал, с Украины трясти нечего. Пусть западные партнёры вернут замороженные активы РФ и можно расходиться ;)
+71
-19
+52
На Донбасс его пригласи.
+54
-12
+42
Тем временем израиль и их клубы продолжает играть в еврокубках и турнирах сборных 🤦🏻
+49
-10
+39
Ответ Фарид Харисов
Ты не понимаешь, враг глуп и ничтожен, но при этом хитёр и коварен. Поэтому потерь нет, но Чеферина стоит свозить посмотреть на то, как тяжело даже без потерь.
Чеферина могут в бус закинуть ногами , он потом в крынках окажется или в авдеевке
+35
-5
+30
Начал отрабатывать свою должность.
+49
-24
+25
Ответ ПравдоРуб
А возвращение/невозвращение Российских клубов к соревнованиям как то повлияет на ситуацию на Украине?
Не повлияет, но на той территории, откуда Шевченко, нынче живут по принципу сделал гадость - сердцу радость.
+29
-5
+24
Ответ snowie
Тем временем израиль и их клубы продолжает играть в еврокубках и турнирах сборных 🤦🏻
Причем даже международный суд ООН признал это геноцидом, что в 1000 раз страшнее того, что происходит на Украине
+28
-4
+24
Ответ Гроссмейстер Д
Начал отрабатывать свою должность.
Что от него ещё ожидать то? Не удивил.
+26
-8
+18
Андрей, все же лучше показать, как у вас мобилизация проходит и как откровенно вы ведете на убой свой народ, причём восточный. Вместо стола, вы выбрали поле.
+22
-5
+17
И заодно заехать в сектор газа, ирак, посмотреть на развалины стран бывшей югославии
+20
-5
+15
И в Белгород заодно пусть заедет
+21
-7
+14
Заодно дай ему почитать минские соглашения.
+21
-7
+14
Что в Донбасс не приглашал, в Одессу в дом профсоюзов?
+16
-2
+14
Шевченко иди на передок, ждут тебя, ситуацию улучшать.
+19
-6
+13
Ответ Mos Legem Regit
Ухудшается ? Они же побеждают судя по украинским новостям , а 500 к солдат нужно , чтоб на абрамсе в Москву заехать гг
Ты не понимаешь, враг глуп и ничтожен, но при этом хитёр и коварен. Поэтому потерь нет, но Чеферина стоит свозить посмотреть на то, как тяжело даже без потерь.
+23
-11
+12
Ну всё верно, ему из окна своего лондонского особняка видна вся ситуация на украине, как на ладони...
+13
-1
+12
Ответ snowie
Тем временем израиль и их клубы продолжает играть в еврокубках и турнирах сборных 🤦🏻
Это другая специальная военная операция 😂 понимать надо
+14
-3
+11
Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий скрыт
Россия воюет против Европы?Что то новенькое в ваших методичках.
+16
-5
+11
А возвращение/невозвращение Российских клубов к соревнованиям как то повлияет на ситуацию на Украине?
+15
-4
+11
Не вижу ни одной причины почему отстранение спортсменов и команд даже в теории может как-то изменить ситуацию хоть какую-нибудь.

И да, странно слышать "к нам в Украину" от человека, который женат на американке, живет в Англии и даже биографию свою издает сначала на итальянском языке
+10
-1
+9
Ответ Slavnov
И не говори, только Россия, в границах всей Новороссии и ничего другого, только так мы готовы вернуться в уефу с фифой
Вернём границы Царской России и на этом закончим, а этот Шевченко пусть и дальше говорит всякий бред.
+9
-1
+8
ну Шева никогда не отличался умом)
+16
-8
+8
Откуда вещает этот достойный патриот нэньки?) из Нью-Йорка або Лондона?))
+11
-3
+8
Чего-то вспоминается 2014 год,майдан и Шевченко в джерси СКА с надписью ЛЕНИНГРАД чилит на матче в Питере 😇
+9
-1
+8
Шавченко. Тявк-тявк.
+19
-12
+7
Ответ Mos Legem Regit
Ухудшается ? Они же побеждают судя по украинским новостям , а 500 к солдат нужно , чтоб на абрамсе в Москву заехать гг
Да, а ещё Зеленский отменил выбор, границы для мужчин призывного возраста закрыты, а военкомы на улицах хватают всех подряд. Промышленности нет, экономики нет, минимум 10 миллионов украинцев сбежали из страны во все стороны, и это я не беру в расчёт ДРУГИЕ потери. Не считая этих мелочей, побеждают.
+11
-4
+7
Ответ beltravel71
И в Белгород заодно пусть заедет
Ты не понимаешь. Это другое.
+11
-4
+7
Ответ Стахович
Комментарий удален модератором
Репарации вам выплачивают с 24 февраля 2022 года, а нужно было начать ещё 2 мая 2014.
+6
0
+6
Ответ Донован хозяин НБА
Комментарий скрыт
РФ воюет за свою безопасность , Шевченко надо было звать Чеферина в Донецк и Луганск с 2014-2022.
+6
0
+6
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