Шевченко против возвращения российских команд: «Не вижу ни одной причины. Хочу пригласить Чеферина и УЕФА на Украину, где ситуация лишь ухудшается»

Андрей Шевченко выступил против возвращения российских команд к международным турнирам.

«Хотел бы пригласить всех, кто принимает эти решения – в комитете УЕФА, в исполкоме, самого президента .

Прежде чем он (Чеферин – Sports.ru) примет решение [вернуть любые российские команды] – приезжайте на Украину, поговорите о наших проблемах, а затем решайте.

Я хочу показать текущую ситуацию на , поскольку она лишь ухудшается. Не вижу ни одной причины, чтобы предоставить российским командам возможность вернуться», – заявил бывший нападающий сборной Украины и президент в интервью Sky Sports News.

Глава УЕФА хочет смягчить бан молодежных команд России, чтобы детям не «промывали мозги, внушая ненависть к Западу» и чтобы «не наказывать их за то, в чем они не виноваты»