Шевченко против возвращения российских команд: «Не вижу ни одной причины. Хочу пригласить Чеферина и УЕФА на Украину, где ситуация лишь ухудшается»
Андрей Шевченко выступил против возвращения российских команд к международным турнирам.
«Хотел бы пригласить всех, кто принимает эти решения – в комитете УЕФА, в исполкоме, самого президента Александера Чеферина.
Прежде чем он (Чеферин – Sports.ru) примет решение [вернуть любые российские команды] – приезжайте на Украину, поговорите о наших проблемах, а затем решайте.
Я хочу показать текущую ситуацию на Украине, поскольку она лишь ухудшается. Не вижу ни одной причины, чтобы предоставить российским командам возможность вернуться», – заявил бывший нападающий сборной Украины и президент УАФ в интервью Sky Sports News.
Глава УЕФА хочет смягчить бан молодежных команд России, чтобы детям не «промывали мозги, внушая ненависть к Западу» и чтобы «не наказывать их за то, в чем они не виноваты»
Слушай, отличное предложение! Правда, я бы репарации убрал, с Украины трясти нечего. Пусть западные партнёры вернут замороженные активы РФ и можно расходиться ;)
И да, странно слышать "к нам в Украину" от человека, который женат на американке, живет в Англии и даже биографию свою издает сначала на итальянском языке