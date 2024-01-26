Чемпионат Германии. «Майнц» в гостях у «Айнтрахта», «Бавария» завтра сыграет с «Аугсбургом», «Байер» – с «Гладбахом»

«Айнтрахт» примет «Майнц» в стартовом матче 19-го тура Бундеслиги.

В субботу « » сыграет с « », « » проведет гостевой матч с « », лидер таблицы « » примет «Боруссию» Менхенгладбах.

В воскресенье «Боруссия» Дортмунд примет «Бохум».

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги