Чемпионат Германии. «Майнц» в гостях у «Айнтрахта», «Бавария» завтра сыграет с «Аугсбургом», «Байер» – с «Гладбахом»

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«Айнтрахт» примет «Майнц» в стартовом матче 19-го тура Бундеслиги.

В субботу «Штутгарт» сыграет с «Лейпцигом», «Бавария» проведет гостевой матч с «Аугсбургом», лидер таблицы «Байер» примет «Боруссию» Менхенгладбах. 

В воскресенье «Боруссия» Дортмунд примет «Бохум». 

Чемпионат Германии

19-й тур

Айнтрахт Ф – Майнц
Дата проведения
26 января, 22.30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Штутгарт – РБ Лейпциг
Дата проведения
27 января, 17.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хоффенхайм – Хайденхайм
Дата проведения
27 января, 17.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вердер – Фрайбург
Дата проведения
27 января, 17.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аугсбург – Бавария
Дата проведения
27 января, 17.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вольфсбург – Кельн
Дата проведения
27 января, 17.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Байер – Боруссия М
Дата проведения
27 января, 20.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Унион – Дармштадт
Дата проведения
28 января, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия Д – Бохум
Дата проведения
28 января, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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