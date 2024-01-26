Чемпионат Германии. «Майнц» в гостях у «Айнтрахта», «Бавария» завтра сыграет с «Аугсбургом», «Байер» – с «Гладбахом»
«Айнтрахт» примет «Майнц» в стартовом матче 19-го тура Бундеслиги.
В субботу «Штутгарт» сыграет с «Лейпцигом», «Бавария» проведет гостевой матч с «Аугсбургом», лидер таблицы «Байер» примет «Боруссию» Менхенгладбах.
В воскресенье «Боруссия» Дортмунд примет «Бохум».
19-й тур
- Дата проведения
- 26 января, 22.30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 27 января, 17.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 27 января, 17.30, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 27 января, 17.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 27 января, 17.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 27 января, 17.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 27 января, 20.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 28 января, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 28 января, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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