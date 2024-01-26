Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Валнес, Амундсен, Шанава, Пеллегрино, Ангер выступят в коньковом спринте
27 января на этапе Кубка мира по лыжам в Гомсе пройдет коньковый спринт.
Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24
6-й этап
Гомс, Швейцария
Мужчины
Спринт, свободный стиль
Квалификация – 15:00 по московскому времени, финалы – после 17:30, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
2. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
4. Матс Вильям Йенссен (Норвегия)
6. Федерико Пеллегрино (Италия)
7. Симоне Мочеллини (Италия)
8. Джеймс Шунмейкер (США)
10. Лаури Вуоринен (Финляндия)
12. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)
14. Бен Огден (США)
15. Йони Мяки (Финляндия)
16. Валерио Гронд (Швейцария)
18. Люка Шанава (Франция)
20. Эрик Валнес (Норвегия)
21. Ришар Жув (Франция)
22. Эдвин Ангер (Швеция)
24. Харальд Амундсен (Норвегия)
26. Жюль Шаппа (Франция)
28. Юхан Хагстрем (Швеция)
29. Пол Гульберг (Норвегия)
30. Ансгар Эвенсен (Норвегия)
Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе