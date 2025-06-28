  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Колосков о Забарном и Сафонове в «ПСЖ»: «Мы один народ, все это знают. Илья это тоже должен понять, все зависит от его мозгов»
26

Колосков о Забарном и Сафонове в «ПСЖ»: «Мы один народ, все это знают. Илья это тоже должен понять, все зависит от его мозгов»

Вячеслав Колосков высказался о ситуации с Ильей Забарным и Матвеем Сафоновым.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может продать вратаря сборной России Сафонова ради приобретения украинского защитника Забарного, выступающего за «Борнмут».

«В этой ситуации все зависит от мозгов Забарного. Тут речь идет о политических мотивах. Сафонов ничего против иметь не будет, тут вопрос в Забарном. Когда с ним руководители говорили, ему сказали, что в составе россиянин. Тем не менее он не отказался от перехода.

Руководители не объявляли официально, что если придет Забарный, то Сафонов уйдет. Поэтому я не исключаю, что здесь история повторится (история выступления за «Аталанту» россиянина Алексея Миранчука и украинца Руслана Малиновского – Спортс’‘), что разум победит, и Забарный сосредоточится на профессиональной деятельности.

Они все таки профессионалы с Сафоновым, должны на этом концентрироваться. Мы один народ, все это знают, все об этом говорят. Забарный это тоже должен понять», – сказал почетный президент РФС Колосков.

Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
logoИлья Забарный
logoлига 1 Франция
logoВячеслав Колосков
logoМатвей Сафонов
logoПСЖ
Политика
logoБорнмут
logoпремьер-лига Англия
ТАСС
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoСборная Украины по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«ПСЖ» рассматривает продажу или аренду Сафонова. Решение зависит от переговоров с Доннаруммой (Sport24)
14925 июня, 09:08
«Борнмут» отказался продать «ПСЖ» Забарного за 55 млн фунтов (Бен Джейкобс)
2320 июня, 19:38
«ПСЖ» предложил 55 млн фунтов за Забарного. «Борнмут» хочет 70+ млн
5920 июня, 17:05
«Борнмут» требовал от «ПСЖ» 70 млн евро за Забарного, но готов снизить цену до 60. Стороны близки к договоренности (L’Équipe)
4520 июня, 13:50
«ПСЖ» и «Борнмут» приближаются к согласованию трансфера Забарного. Сумма сделки может превысить 60 млн евро
2514 июня, 15:54
Главные новости
Тер Стеген сообщил «Монако», что хочет остаться в «Барсе». Каталонцы надеются, что вратарь примет одно из предложений и уйдет
через 0
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Челси» против «Бенфики», «Палмейрас» сыграет с «Ботафого»
355 минут назад
Тебас хочет провести матч Ла Лиги в США: «Игры НФЛ проводят на «Бернабеу», а НБА – в Париже. Почему мы не можем?»
8 минут назад
«Ман Сити» заработал 51,7 млн долларов на групповом этапе КЧМ. «Реал» – 2-й по доходам, «Бавария» – 3-я, «ПСЖ» – 4-й, «Челси» – 5-й (The Athletic)
916 минут назад
«Мы едем в Россию». «Сьон» не откажется от матча с «Зенитом» из-за давления в Швейцарии
1334 минуты назад
«Боруссия» продала Мукоко «Копенгагену» за 5 млн евро
1551 минуту назадФото
Медведев о переносе столетия «Зенита»: «Вы что, двоечники по арифметике были? Когда человек рождается, сколько ему лет? Ноль! Потом начинается его первый год и так далее»
14757 минут назад
«Милан» не выкупил Феликса у «Челси», Уокера у «Ман Сити» и Соттиля у «Фиорентины». Игроки покинули миланский клуб после аренды
2358 минут назад
Клопп не хочет тренировать в ближайшее время: «Мне нравилась эта работа, но я не был зависим от нее, ни по чему не скучаю. Время в «Ливерпуле» было замечательным, но оно закончилось»
15сегодня, 11:57
Федор Смолов: «Работа в политической сфере не интересна на сегодня. Хочу продолжать карьеру»
9сегодня, 11:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Бенфика» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 06:45
«Айнтрахт» настаивает на 100 млн евро за Экитике, «Ливерпуль» может попытаться подписать его после продажи Нуньеса. «Челси» и «МЮ» форвард тоже интересен
638 минут назад
Игорь Ледяхов: «Такого шапито в российском футболе давно не припомню. Со стыковыми матчами устроили цирк»
352 минуты назад
LEON Вторая лига А. «Челябинск» играет с «Волгарем» в ответном переходном матче
сегодня, 12:00Live
«Палмейрас» – «Ботафого». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 11:58
Евро-2025 (U21). Финал. Англия против Германии
4сегодня, 11:46
«В реальном футболе невозможно всегда играть одинаково. А в футболе в стиле Диснея нужно идти в атаку против любых команд и громить «ПСЖ» и «Атлетико». Тренер «Ботафого» Пайва о тактике
5сегодня, 11:22
Губернатор Федорищев о долге «Крыльев» перед «Ростехом»: «Мы отдадим кредит. Первый транш 100 млн рублей сделали в январе. Спасибо компании и Чемезову, что поддерживали клуб»
6сегодня, 10:58
У футболистки «Барсы» Бонмати вирусный менингит. Двукратную обладательницу «Золотого мяча» госпитализировали
7сегодня, 10:32
РФС обсуждал с США проведение товарищеского матча на юношеском и молодежном уровнях
1сегодня, 10:20