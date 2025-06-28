Колосков о Забарном и Сафонове в «ПСЖ»: «Мы один народ, все это знают. Илья это тоже должен понять, все зависит от его мозгов»

Вячеслав Колосков высказался о ситуации с Ильей Забарным и Матвеем Сафоновым.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ » может продать вратаря сборной России Сафонова ради приобретения украинского защитника Забарного, выступающего за «Борнмут».

«В этой ситуации все зависит от мозгов Забарного. Тут речь идет о политических мотивах. Сафонов ничего против иметь не будет, тут вопрос в Забарном . Когда с ним руководители говорили, ему сказали, что в составе россиянин. Тем не менее он не отказался от перехода.

Руководители не объявляли официально, что если придет Забарный, то Сафонов уйдет. Поэтому я не исключаю, что здесь история повторится (история выступления за «Аталанту» россиянина Алексея Миранчука и украинца Руслана Малиновского – Спортс’‘), что разум победит, и Забарный сосредоточится на профессиональной деятельности.

Они все таки профессионалы с Сафоновым, должны на этом концентрироваться. Мы один народ, все это знают, все об этом говорят. Забарный это тоже должен понять», – сказал почетный президент РФС Колосков.