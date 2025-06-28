Колосков о Забарном и Сафонове в «ПСЖ»: «Мы один народ, все это знают. Илья это тоже должен понять, все зависит от его мозгов»
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может продать вратаря сборной России Сафонова ради приобретения украинского защитника Забарного, выступающего за «Борнмут».
«В этой ситуации все зависит от мозгов Забарного. Тут речь идет о политических мотивах. Сафонов ничего против иметь не будет, тут вопрос в Забарном. Когда с ним руководители говорили, ему сказали, что в составе россиянин. Тем не менее он не отказался от перехода.
Руководители не объявляли официально, что если придет Забарный, то Сафонов уйдет. Поэтому я не исключаю, что здесь история повторится (история выступления за «Аталанту» россиянина Алексея Миранчука и украинца Руслана Малиновского – Спортс’‘), что разум победит, и Забарный сосредоточится на профессиональной деятельности.
Они все таки профессионалы с Сафоновым, должны на этом концентрироваться. Мы один народ, все это знают, все об этом говорят. Забарный это тоже должен понять», – сказал почетный президент РФС Колосков.