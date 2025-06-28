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Тебас хочет провести матч Ла Лиги в США: «Игры НФЛ проводят на «Бернабеу», а НБА – в Париже. Почему мы не можем?»

Хавьер Тебас высказался насчет проведения матча Ла Лиги в США.

«Мы работаем, но это сложно. Я вхожу в комитет ФИФА, который должен регулировать эту ситуацию. В США суд заставил заключить соглашение с Relevent, нашим партнером по организации матчей в Соединенных Штатах. Мы изучим и посмотрим, случится ли это в этом сезоне или в следующем.

Это не приоритетная цель для Ла Лиги. Но, надеюсь, мы ее достигнем. Чем раньше, тем лучше. Нам бы этого хотелось. Точно так же, как матчи НФЛ проводят на «Сантьяго Бернабеу», а НБА – в Париже и других местах... Почему мы не можем?

Мы сыграем одну игру. Но разгоралась такая шумиха, будто мы собираемся провести 380 матчей», – сказал президент Ла Лиги.

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
Хавьер Тебас
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