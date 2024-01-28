💥 Хави объявил об уходе из «Барселоны» в конце сезона: «Ситуацию нужно менять»

Теги Барселона Вильярреал Хави Ла Лига Футбол

Хави сообщил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона.

Испанский специалист сделал заявление после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги.

«Я бы хотел объявить, что 30 июня покину должность тренера «Барселоны». Это решение мы приняли вместе с президентом, Рафой Юсте.

Ситуация нуждается в изменении, я, как болельщик клуба, считаю, что так продолжаться не может.

Думаю, клубу нужна смена динамики. Это на благо игроков, верю, что они раскрепостятся», – заявил Хави.

«Барселона» занимает третье место в Ла Лиге, на 10 очков отставая от лидирующего «Реала». В январе каталонцы вылетели из Кубка Испании и Суперкубка страны.

Хави возглавил «Барсу» в ноябре 2021 года. При нем каталонский клуб выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны в 2023 году.

279 комментариев
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Про Клоппа плакали всей маршруткой.

Кого тронет до глубины души данное объявление - даже не представляю
+292
-26
+266
Ответ Savardus
Про Клоппа плакали всей маршруткой. Кого тронет до глубины души данное объявление - даже не представляю
болельщиков Мадрида
+268
-18
+250
Ответ VuNePonimaete
Сначала Клопп... Теперь Хави... Современный футбол слишком жесток...
Ну ты тоже сравнил Клоппа с Чави
+236
-18
+218
Ответ VuNePonimaete
Сначала Клопп... Теперь Хави... Современный футбол слишком жесток...
Так Клоппа ещё никто не оскорблял
+142
-14
+128
Чем запомнился Хави во главе Барсы:

- чемпион Испании
- несколько рекордов ( с нюансами)
- вылет в ЛЕ
- постоянные истерики, нытье и кринжовые интервью
- впервые за 15 лет 2 разгрома от Реала

Как игрок один из лучших в истории Барсы, но как тренер не знаю...
+126
-34
+92
Сначала Клопп...
Теперь Хави...
Современный футбол слишком жесток...
+84
-37
+47
ну...тут Хави мужик, что сказать. сам всё понимает
+46
-8
+38
заслуженно, не получилось второго Гвардиолы
+44
-7
+37
Ответ Отец Абду
Чем запомнился Хави во главе Барсы: - чемпион Испании - несколько рекордов ( с нюансами) - вылет в ЛЕ - постоянные истерики, нытье и кринжовые интервью - впервые за 15 лет 2 разгрома от Реала Как игрок один из лучших в истории Барсы, но как тренер не знаю...
Но при этом и сам разгромил Реал
+54
-18
+36
Ответ Savardus
Про Клоппа плакали всей маршруткой. Кого тронет до глубины души данное объявление - даже не представляю
Всё так, мне ещё интересно реакцию болельщиков МЮ на уход Тен Хага глянуть, там вообще праздник объявят, наверное)
+44
-8
+36
"На кону еще два титула. С моей энергией полный порядок. В июне посмотрим, как идут дела, и примем решение".

" Они говорят мне, что полностью мне доверяют, что мне нужно забыть о возможном уходе. "

Прошло два дня.
+36
-3
+33
Довели мужика, фанаты Барселоны, как мне, будучи ее фанатом тоже, не прискорбно говорить в основном тупые идиоты, настолько огромное давление оказывали в ситуации, когда команда играла более менее здраво, по результатам по очкам , по созданным моментам, это был не блеск, но и не пучина говна, как у мю например.
Очень жаль, особенно с учётом того, что лучше Хави тренера барса не найдет на данном этапе, только Гвардиола, но он не вернётся. Хави провел отличную работу в прошлом сезоне, хоть и там не сильно везло с травмами и результатами, в этом было тяжело, но по игре вопросов было не так то и много, вопросы к игрокам, которые начали резко сдавать и ошибаться на ровном месте, ну а окончательно подкосила травма штегена
+31
-8
+23
Ответ SergioRamos92
Только вчера Клоппа стебал что у него энергии выше крыши Не зря же говорят «счастье любит тишину»
Стебал Клоппа?
Как ты умудрился увидить в его словах стеб хахахахах
И ведь это еще плюсуют
+29
-10
+19
Какой же Хави - Клопп
+20
-2
+18
Ответ Отец Абду
Чем запомнился Хави во главе Барсы: - чемпион Испании - несколько рекордов ( с нюансами) - вылет в ЛЕ - постоянные истерики, нытье и кринжовые интервью - впервые за 15 лет 2 разгрома от Реала Как игрок один из лучших в истории Барсы, но как тренер не знаю...
Чемпионство нынче не котируется?
Куман, Мартино, Сетьен и Вальверде чем лучше то было? С Месси, на секундочку
+23
-6
+17
Ответ svaz
Какой мужик, там час Лапорта всю команду песочил, если бы был мужиком ушёл бы прямо сейчас
Кому лучше будет от ухода прямо сейчас? В экстренном порядке искать тренера лучше, чем спокойно это делать? Тем более, что денег лишних у клуба нет, чтобы подписать любого, кого захотят
+14
-1
+13
Мужик. Спасибо за всё, но пришло время прощаться. Не говорим прощай, говорим до свидания.
+19
-7
+12
Ответ Mihmesh35
Хави не виноват, просто Барселона перестала быть грандом после ухода Месси
Факт
+14
-2
+12
Зная Барсу, опять придёт какой-то нибудь Ван Боммел, Мотта или Кварешма, вместо нормального тренера
+12
-1
+11
Ответ Aleksandr Danilov
Зная Барсу, опять придёт какой-то нибудь Ван Боммел, Мотта или Кварешма, вместо нормального тренера
Болею за Барсу с 96 года. И за эти примерно 28 лет руководство Барсы всего один!!! раз пригласило элитного (на тот момент) тренера - это был Луи Ван Гал. Даже не знаю, почему так.
+9
0
+9
Ответ Отец Абду
Чем запомнился Хави во главе Барсы: - чемпион Испании - несколько рекордов ( с нюансами) - вылет в ЛЕ - постоянные истерики, нытье и кринжовые интервью - впервые за 15 лет 2 разгрома от Реала Как игрок один из лучших в истории Барсы, но как тренер не знаю...
Хави не виноват, просто Барселона перестала быть грандом после ухода Месси
+12
-7
+5
В тот же Факел заберут с удовольствием
+6
-1
+5
Только вчера Клоппа стебал что у него энергии выше крыши
Не зря же говорят «счастье любит тишину»
+23
-18
+5
Что там Хави вчера говорил про энергию)))
+6
-1
+5
Хави в любом случае спасибо. Взял команду в трудный период, когда она находилась в середине таблице и поднял до топ-2, даже какое-то время боролись за чемпионство с Реалом. В прошлом сезоне команда неплохо смотрелась, особенно в защите. В этом не было ни игры, ни результата. Унылый ватокат, победы за счёт индвидуальных качеств игроков. Видимо не выдержал давления СМИ и фанатов. Трудно предположить кто будет его приемником, наверняка бывший игрок, вроде Мотты или Маркеза (что не сделает игру лучше, я уверен).
+4
0
+4
спасибо за прошлогоднее чемпионство и суперкубок. Увы в этом сезоне команда поплыла
+6
-2
+4
я, как болельщик клуба, считаю, что так продолжаться не может

Ну, он хоть признает, что не является тренером
+7
-3
+4
Если смотреть на вещи трезво, то Хави сделал то, что от него требовали. Он перезагрузил команду, вернул уверенность и стандарты, которые должны быть в Барсе. Прследние матчи команда провалила, но нельзя закрывать глаза и на положительные моменты, первое чемпионство после ухода Месси, взяли Суперкубок, в еврокубках банально не хватило тренерского опыта Хави.
После себя он оставит не разобранную команду без идей, а в целом боеспособную команду, которую нужно просто откорректировать и прибавить в физике. Про замену медицинского штаба тоже не стоит забывать, очень плохая работа в этом сезоне, главная задача это найти новый мед персонал и хорошего тренера по физической подготовке, ещё не было ни разу в этом сезоне, чтобы команда 2 матча подряд провела без потери ключевых игроков, тех же Араухо и Педри не могут нормально вылечиться, всё те же проблемы, Араухо так вообще из-за травмы сильно в скорости проседать начал. В общем, огромное спасибо Хави за его труд, о нём я думаю все фанаты Барселоны будут вспоминать хорошим словом, именно как тренера.
+4
0
+4
Ответ Aleksandr Danilov
Зная Барсу, опять придёт какой-то нибудь Ван Боммел, Мотта или Кварешма, вместо нормального тренера
А вдруг Гвардиола??)
+3
0
+3
Ответ Mihmesh35
Хави не виноват, просто Барселона перестала быть грандом после ухода Месси
Будь честным, при Месси уже пошёл спад и с разными тренерами!
+3
0
+3
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