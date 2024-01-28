💥 Хави объявил об уходе из «Барселоны» в конце сезона: «Ситуацию нужно менять»
Хави сообщил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона.
Испанский специалист сделал заявление после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги.
«Я бы хотел объявить, что 30 июня покину должность тренера «Барселоны». Это решение мы приняли вместе с президентом, Рафой Юсте.
Ситуация нуждается в изменении, я, как болельщик клуба, считаю, что так продолжаться не может.
Думаю, клубу нужна смена динамики. Это на благо игроков, верю, что они раскрепостятся», – заявил Хави.
«Барселона» занимает третье место в Ла Лиге, на 10 очков отставая от лидирующего «Реала». В январе каталонцы вылетели из Кубка Испании и Суперкубка страны.
Хави возглавил «Барсу» в ноябре 2021 года. При нем каталонский клуб выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны в 2023 году.
Кого тронет до глубины души данное объявление - даже не представляю
- чемпион Испании
- несколько рекордов ( с нюансами)
- вылет в ЛЕ
- постоянные истерики, нытье и кринжовые интервью
- впервые за 15 лет 2 разгрома от Реала
Как игрок один из лучших в истории Барсы, но как тренер не знаю...
Теперь Хави...
Современный футбол слишком жесток...
" Они говорят мне, что полностью мне доверяют, что мне нужно забыть о возможном уходе. "
Прошло два дня.
Очень жаль, особенно с учётом того, что лучше Хави тренера барса не найдет на данном этапе, только Гвардиола, но он не вернётся. Хави провел отличную работу в прошлом сезоне, хоть и там не сильно везло с травмами и результатами, в этом было тяжело, но по игре вопросов было не так то и много, вопросы к игрокам, которые начали резко сдавать и ошибаться на ровном месте, ну а окончательно подкосила травма штегена
Как ты умудрился увидить в его словах стеб хахахахах
И ведь это еще плюсуют
Куман, Мартино, Сетьен и Вальверде чем лучше то было? С Месси, на секундочку
Не зря же говорят «счастье любит тишину»
Ну, он хоть признает, что не является тренером
После себя он оставит не разобранную команду без идей, а в целом боеспособную команду, которую нужно просто откорректировать и прибавить в физике. Про замену медицинского штаба тоже не стоит забывать, очень плохая работа в этом сезоне, главная задача это найти новый мед персонал и хорошего тренера по физической подготовке, ещё не было ни разу в этом сезоне, чтобы команда 2 матча подряд провела без потери ключевых игроков, тех же Араухо и Педри не могут нормально вылечиться, всё те же проблемы, Араухо так вообще из-за травмы сильно в скорости проседать начал. В общем, огромное спасибо Хави за его труд, о нём я думаю все фанаты Барселоны будут вспоминать хорошим словом, именно как тренера.