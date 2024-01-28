Хави сообщил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона.

Испанский специалист сделал заявление после поражения от « » (3:5) в 22-м туре .

«Я бы хотел объявить, что 30 июня покину должность тренера «Барселоны». Это решение мы приняли вместе с президентом, Рафой Юсте.

Ситуация нуждается в изменении, я, как болельщик клуба, считаю, что так продолжаться не может.

Думаю, клубу нужна смена динамики. Это на благо игроков, верю, что они раскрепостятся», – заявил .

«Барселона» занимает третье место в Ла Лиге, на 10 очков отставая от лидирующего «Реала». В январе каталонцы вылетели из Кубка Испании и Суперкубка страны.

Хави возглавил «Барсу» в ноябре 2021 года. При нем каталонский клуб выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны в 2023 году.