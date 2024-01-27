Египетская футбольная ассоциация принесла в жертву корову, чтобы сборной сопутствовала удача. Мясо раздали нуждающимся в Каире

В Египте совершили ритуал жертвоприношения ради успеха сборной.

Египетская футбольная ассоциация принесла в жертву корову, чтобы национальной команде сопутствовала удача. Мясо раздали нуждающимся жителям Каира, сообщил представитель команды Мохаммед Морад.

принимает участие в Кубке Африки. В рамках 1/8 финала команда встретится со сборной ДР Конго. Матч состоится завтра, 28 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.