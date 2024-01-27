Египетская футбольная ассоциация принесла в жертву корову, чтобы сборной сопутствовала удача. Мясо раздали нуждающимся в Каире
В Египте совершили ритуал жертвоприношения ради успеха сборной.
Египетская футбольная ассоциация принесла в жертву корову, чтобы национальной команде сопутствовала удача. Мясо раздали нуждающимся жителям Каира, сообщил представитель команды Мохаммед Морад.
Сборная Египта принимает участие в Кубке Африки. В рамках 1/8 финала команда встретится со сборной ДР Конго. Матч состоится завтра, 28 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.
Какая разница, под каким предлогом забьют 1 корову?
Поедание блинов на Масленицу вроде не привело к массовым прыжкам через костёр.
"А давайте зарежем корову?"
"Вау! Отличный план! Действуем!"
Всегда удивлялся.
А то "деревья" раскатали эту талантливую сборную😅
А во вопросу да, менно в этом проблема. Люди, верящие в жертвоприношение вызывают как минимум вопросы, ав по факту просто опасны для окружающих.