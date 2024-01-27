Египетская футбольная ассоциация принесла в жертву корову, чтобы сборной сопутствовала удача. Мясо раздали нуждающимся в Каире

Теги Кубок Африки высшая лига Египет Сборная Египта по футболу Футбол

В Египте совершили ритуал жертвоприношения ради успеха сборной.

Египетская футбольная ассоциация принесла в жертву корову, чтобы национальной команде сопутствовала удача. Мясо раздали нуждающимся жителям Каира, сообщил представитель команды Мохаммед Морад.

Сборная Египта принимает участие в Кубке Африки. В рамках 1/8 финала команда встретится со сборной ДР Конго. Матч состоится завтра, 28 января, и начнется в 23:00 по московскому времени. 

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72 комментария
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Не пойму, в чём проблема? Зарезали корову, мясо раздали нуждающимся. Все комментаторы тут вегетарианцы или думают, что мясо с деревьев срывают?
+89
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по сути, сделали то, что делают на любой скотобойне, только не продали по 700 р/кг, а раздали бесплатно
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Проверил, с Индией игр вроде как не запланировано
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Ответ Shan1us
Ну если лицемерить как ты и полностью вырезать именно то, что всех возмущает, то проблем нет.
Так, лично для тебя проблема в том, что они не просто так зарезали корову, а принесли в жертву? Обычно, если просто режут, то мясо оказывается на прилавке, а тут раздали его бесплатно тем, кто нуждается. Что плохого?
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В ДР Конго уже отловили жирафа для ответки.
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Ответ Тиджани Бабангида
Учитывая то,что Египет одна из цивилизованннейших и богатейших стран африканского континента, подобные архаизмы не соответствуют ожидаемому пути развития государства
Говядину едят во всем мире. Коров будут забивать на мясо в промышленных масштабах в любом случае.

Какая разница, под каким предлогом забьют 1 корову?

Поедание блинов на Масленицу вроде не привело к массовым прыжкам через костёр.
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"Нам нужен хороший тактический план на игру!"
"А давайте зарежем корову?"
"Вау! Отличный план! Действуем!"
+9
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Как ритуал жертвоприношения богини Изиде дожил до современности в мусульманском Египте?
Всегда удивлялся.
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Ответ Insan
Не пойму, в чём проблема? Зарезали корову, мясо раздали нуждающимся. Все комментаторы тут вегетарианцы или думают, что мясо с деревьев срывают?
Нет, комментаторы думают, что традиции, связанные с кровопролитием, пусть и животного, просто неприятная штука.
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Ответ Назар Игорь
В Каире 10 млн. жителей. По сколько миллиграмм говядинки на каждого?
А что, все 10 млн жителей нуждающиеся?
+6
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+4
Ответ Insan
Не пойму, в чём проблема? Зарезали корову, мясо раздали нуждающимся. Все комментаторы тут вегетарианцы или думают, что мясо с деревьев срывают?
Наверное на сайте большинство это европейцы-атеисты, а не дикие муслимы
+6
-2
+4
Ответ Insan
Не пойму, в чём проблема? Зарезали корову, мясо раздали нуждающимся. Все комментаторы тут вегетарианцы или думают, что мясо с деревьев срывают?
Да все они двуличные лицемеры, из макдоналда или кфс они с удовольствием едят всякие мясо...
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Ответ Николай Бойко
Интересно, а если Египет вылетит, чем будут объяснять? Неправильный ритуал? Неправильная корова?
Одной недостаточно было.
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Странно, а в 2018 году этот ритуал был?🤔
А то "деревья" раскатали эту талантливую сборную😅
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Ответ Антон Фалафель
А нормально играть они не пробовали?
Пробовали - не помогает 😁
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Интересно, а если Египет вылетит, чем будут объяснять? Неправильный ритуал? Неправильная корова?
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боюсь предстааить кого там всякие сенегальцы и малийцы жертвуют
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Ответ Jan Paskel
боюсь предстааить кого там всякие сенегальцы и малийцы жертвуют
козочек, обычно
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Ответ Гамарджоба Генацвале
А что, все 10 млн жителей нуждающиеся?
Зачем включать голову перед тем как писать комментарии , лучше сначала сострить и срубить плюсов
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Как ритуал жертвоприношения богини Изиде дожил до современности в мусульманском Египте? Всегда удивлялся.
как и хоровод вокруг метеорита. но это в любой религии есть, закрепившиеся остатки предыдущих верований
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Ответ Stanley Winston
Это же мусульманские традиции. Зачем ты так критикуешь?
Ну если люди верят во всякую чушь, то это их проблема, а не моя
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Что же это за высшее существо, которому нужна жертва, чтобы благоволить команде в игре в мяч? Мракобесие во всей красе
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Ответ Insan
Так, лично для тебя проблема в том, что они не просто так зарезали корову, а принесли в жертву? Обычно, если просто режут, то мясо оказывается на прилавке, а тут раздали его бесплатно тем, кто нуждается. Что плохого?
Больше нарочитого удивления. Ведь из своего поста ты просто по совпадению именно этот момент убрал, правда? И почему ты добавил, что лично меня? Если именно тут много для кого проблема и ты об этом в курсе, ведь пост назад об этом спрашивал. Ты книжку "5 шагов начинающего манипулятора" прочитал?
А во вопросу да, менно в этом проблема. Люди, верящие в жертвоприношение вызывают как минимум вопросы, ав по факту просто опасны для окружающих.
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Ответ Любезный Коссутий
по сути, сделали то, что делают на любой скотобойне, только не продали по 700 р/кг, а раздали бесплатно
Я прошу прощения, но где-то есть такие цены?
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Лучше бы пирамиду для мумификации всего состава сборной построили.
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хорошо живут....всех нуждающихся...одной коровой
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Ответ Утя Ваткин
Мракобесие
Кто-то коров режет, кто-то шаманов нанимает. Суровый африканский футбол
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Спартаку на заметку, сезон скоро
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Ответ Николай Бойко
Интересно, а если Египет вылетит, чем будут объяснять? Неправильный ритуал? Неправильная корова?
Мясо протухло..😁
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Лучше бы открыли коридор для палестинцев которые не могут покинуть Газу.
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