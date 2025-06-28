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Губернатор Федорищев о долге «Крыльев» перед «Ростехом»: «Мы отдадим кредит. Первый транш 100 млн рублей сделали в январе. Спасибо компании и Чемезову, что поддерживали клуб»

Вячеслав Федорищев высказался о долге «Крыльев Советов».

Ранее сообщалось, что компания «РТ-капитал», входящая в корпорацию «Ростех», подала иск к самарскому клубу в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей.

«Как я и говорил, кредит «Ростеху» мы отдадим. Причем мы начали его отдавать в начале года – первый транш 100 млн рублей сделали в январе, когда компания предъявила соответствующие требования. Потом коллеги приняли решение пойти в судебные инстанции, что вполне справедливо для такого 15-летнего затяжного процесса.

Хочу сказать, что «Ростех» и «РТ-Капитал» ранее поддерживали клуб финансово и управленчески. Надо отдать должное, что эта поддержка всегда позволяла клубу быть сильным. Поэтому здесь только слова благодарности компании и лично ее руководителю Сергею Викторовичу Чемезову, под чьим руководством компания присутствует в нашем регионе и помогает ему.

Наша задача – долги отдать, чем мы и занимаемся. Скоро будет очередное судебное заседание, когда определится сумма долга, которую надо выплатить. И мы будем ее выплачивать», – сказал губернатор Самарской области Федорищев.

Опубликовано: Sports
Источник: «Известия»
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