«В реальном футболе невозможно всегда играть одинаково. А в футболе в стиле Диснея нужно идти в атаку против любых команд и громить «ПСЖ» и «Атлетико». Тренер «Ботафого» Пайва о тактике

Главный тренер «Ботафого» высказался об успехах бразильских клубов на КЧМ.

Все 4 команды из Бразилии – «Ботафого », «Палмейрас», «Фламенго» и «Флуминенсе» – вышли в плей-офф клубного чемпионата мира.

«Это нормально, что футбольный мир был настроен скептически, потому что они не смотрят бразильскую лигу.

В наши дни, с интернетом и всем остальным, есть два вида футбола: реальный и в стиле Уолта Диснея. В реальном футболе невозможно всегда играть одинаково – либо потому, что соперник хорош, либо потому, что он создает вам трудности. В футболе в стиле Уолта Диснея нужно играть в атаку против любых команд и громить «ПСЖ » и «Атлетико ».

Я встретил одного человека, и он сказал, что мы могли бы обыграть «Атлетико», если бы действовали более агрессивно. Я спросил его, сколько раз он смотрел «Атлетико» в этом году, и он сказал «ни одного». Вот и ответ», – сказал Ренату Пайва.