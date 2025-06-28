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  • «В реальном футболе невозможно всегда играть одинаково. А в футболе в стиле Диснея нужно идти в атаку против любых команд и громить «ПСЖ» и «Атлетико». Тренер «Ботафого» Пайва о тактике
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«В реальном футболе невозможно всегда играть одинаково. А в футболе в стиле Диснея нужно идти в атаку против любых команд и громить «ПСЖ» и «Атлетико». Тренер «Ботафого» Пайва о тактике

Главный тренер «Ботафого» высказался об успехах бразильских клубов на КЧМ.

Все 4 команды из Бразилии – «Ботафого», «Палмейрас», «Фламенго» и «Флуминенсе» – вышли в плей-офф клубного чемпионата мира. 

«Это нормально, что футбольный мир был настроен скептически, потому что они не смотрят бразильскую лигу.

В наши дни, с интернетом и всем остальным, есть два вида футбола: реальный и в стиле Уолта Диснея. В реальном футболе невозможно всегда играть одинаково – либо потому, что соперник хорош, либо потому, что он создает вам трудности. В футболе в стиле Уолта Диснея нужно играть в атаку против любых команд и громить «ПСЖ» и «Атлетико».

Я встретил одного человека, и он сказал, что мы могли бы обыграть «Атлетико», если бы действовали более агрессивно. Я спросил его, сколько раз он смотрел «Атлетико» в этом году, и он сказал «ни одного». Вот и ответ», – сказал Ренату Пайва. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
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