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У футболистки «Барсы» Бонмати вирусный менингит. Двукратную обладательницу «Золотого мяча» госпитализировали

Двукратную обладательницу «Золотого мяча» Бонмати госпитализировали с менингитом.

В ходе медицинского обследования у футболистки «Барселоны» и сборной Испании Айтаны Бонмати диагностировали вирусный менингит.

Бонмати находится под постоянным наблюдением врачей в больнице, ей прописаны внутривенные препараты.

Футболистка пропустила товарищеский матч с Японией (3:1) перед чемпионатом Европы, который пройдет в Швейцарии со 2 по 27 июля.

Есть вероятность, что футболистка вернется в строй к Евро.

27‑летняя Бонмати – чемпионка мира (2023), победительница Лиги наций (2024) и двукратная обладательница «Золотого мяча».

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
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