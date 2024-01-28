Овечкин забил 831-й гол в НХЛ и прервал серию из 8 игр без шайб. До Гретцки – 63 гола

Александр Овечкин забил 831-й гол в НХЛ.

Капитан « » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против « ».

Форвард отметился голом на 59-й минуте в третьем периоде при игре в большинстве, сделав счет 3:4.

Также нападающий сделал результативную передачу в четвертом голе команды, который забил Дилан Строум, сравнявший результат в матче на отметке 59:17.

Таким образом, прервал безголевую серию из восьми матчей.

В активе нападающего 31 (9+22) балл в 44 играх в этом сезоне

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории с 831 шайбой в 1391 игре. Лидирует (894 гола в 1487 играх).