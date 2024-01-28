Овечкин забил 831-й гол в НХЛ и прервал серию из 8 игр без шайб. До Гретцки – 63 гола
Александр Овечкин забил 831-й гол в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».
Форвард отметился голом на 59-й минуте в третьем периоде при игре в большинстве, сделав счет 3:4.
Также нападающий сделал результативную передачу в четвертом голе команды, который забил Дилан Строум, сравнявший результат в матче на отметке 59:17.
Таким образом, Александр Овечкин прервал безголевую серию из восьми матчей.
В активе нападающего 31 (9+22) балл в 44 играх в этом сезоне
Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 831 шайбой в 1391 игре. Лидирует Уэйн Гретцки (894 гола в 1487 играх).
- 831-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -577(8-й), Стэмкос-535(16-й), Малкин-487(24-й),
-629-я игра с заброшенными шайбами(3-й, 2-й Хоу- 635,1-й Гретцки-638), действующие: Кросби-466
-424-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402,3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, преследователь Кросби-268)
-303-я в большинстве, обновил свой рекорд НХЛ, (2-й Андрейчук-274, преследователь Стэмкос-206(16-й) Малкин-176(31-й),
-331-я в большинстве в сумме РС и КС(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Бр. Халл-303) преследователь Стэмкос-223(19-й)
-305-я в 3-м пер.(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 1-й Гретцки-336), действующие: Кросби -191(27-й)
-903-я в РС и КС, Ови 831+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -648(22-й), Стэмкос-580(38-й),
- 356-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-277(15-й)
-125-я Ови после 35 лет(15-й,14-й Дин Прентис -126, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-113(22-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет,
-101-я после 36 лет(17-й, 16-й Кук-103,1-й Хоу-235, Ови стал 17-м игроком, которому покорилась сотня после 36.) преследователь Павелски-99( 18-й)
-51-я после 37 лет(место в 3–м десятке, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-74(15-й)
-9-я в возрасте 38 лет(рекорд у Бр. Халла-37, Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,( 1-й. Горди Хоу – 177, 2-й Селянне – 132, 3-й Бьюсик – 121, 4-й Ягр – 120, 5-й Рекки-104,), действующий Павелски-47
-183-я шайба в субботу в 313 играх(12-й, догнал Ситтлера, 11-й Бр.Халл -184, 1-й Ягр-216) в 445 играх,) преследователь – Кросби-150 в 306 играх(23-й) рекорды у Ови состоялись в понедельник-78 шайб и во вторник- 147 шайб. Суббота самый урожайный день для Ови из 9 шайб в этом сезоне, 5 пришлось на субботу
-6506-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кэйн-3974(26-й), Кросби-3960(29-й)
-7143-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4502(23-й)
-3544-й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3775,1-й Кэл Клаттербак-3895)
-4173-й хит в КС и РС(3-й, 2-й Кэл Клаттербак -4244,1-й Мартин -4248)
-566 очко в большинстве (18-й в лиге, 17-й Андрейчук-567, 1-й Гретцки-890) преследователь Кросби-547(22-й)
-1516-е очко в РС, 831+685 (16-й, 15-й Коффи-1531, 12-й Кросби -1551, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1268(39-й)
-1516-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Кросби-1551, , 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1268(16-й)
-1657-е очко в РС и КС, 903+754, (16-й, 15-й Торнтон -1673, 11-й Кросби-1752, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1448(31-й)
-12-я шайба и 21-е очко в 26-й игре с Далласом в РС , 123-й бросок в створ,
- Джейк Оттингер стал 130-м вратарем лиги пропустившим от Ови 2 и более шайб,( в его воротах побывали: 770 и 831-я шайбы Ови) в 5 играх при 22 бросках в створ
-в 424-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(12-й, 1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-458(10-й)
1. Голы — 831
2. Очки - 1516
3. Голы в равных составах-523
4. Очки в равных составах -944
5. Голы в большинстве -303 рекорд НХЛ 🔝
6. Голы в овертайме — 26, рекорд НХЛ🔝
7. Победные голы — 126 (рекорд НХЛ — 135 Ягр).
8. Голы за один сезон — 65
9. Первый гол матча — 141 рекорд НХЛ 🔝
10. Голы в пустые — 56 (рекорд НХЛ — 56 Гретцки).
11. Очки в пустые - 70. Брэд Маршан - 63.
12. Победные буллиты - 16
13. Броски - 6489, рекорд НХЛ 🔝
Что можно брать до 2026?
1. Очки в большинстве; Дэйв Андрейчук — 567, Ови - 566
Под большим вопросом:
1. Передачи; Бьюсик - 813, Ови - 685
2. Передачи в большинстве; Рэй Уитни - 311, Ови - 263
3. Второстепенные передачи; Люк Робитайл - 311. Ови - 265
4. Второстепенные передачи в большинстве; Рей Уитни - 142. Ови - 118
Вот только нафига его выпустили в ОТ?