Головин отдал голевой пас в матче с «Марселем». У хавбека «Монако» 5 голов и 4 ассиста в сезоне Лиги 1

Александр Головин ассистировал Виссаму Бен-Йеддеру в матче с «Марселем».

Полузащитник помог « » открыть счет на 7-й минуте игры 19-го тура чемпионата Франции.

В 2024 году россиянин отметился двумя результативными передачами за три матча. Всего у него 4 голевых паса за 17 игр в текущем розыгрыше Лиги 1, а также 5 голов.

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