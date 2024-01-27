Головин отдал голевой пас в матче с «Марселем». У хавбека «Монако» 5 голов и 4 ассиста в сезоне Лиги 1

Теги Марсель Монако лига 1 Франция Виссам Бен-Йеддер Александр Головин Футбол

Александр Головин ассистировал Виссаму Бен-Йеддеру в матче с «Марселем».

Полузащитник помог «Монако» открыть счет на 7-й минуте игры 19-го тура чемпионата Франции.

В 2024 году россиянин отметился двумя результативными передачами за три матча. Всего у него 4 голевых паса за 17 игр в текущем розыгрыше Лиги 1, а также 5 голов.

Подробно со статистикой Головина можно ознакомиться здесь.

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23 комментария
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Ответ SeKToR
Комментарий скрыт
Ну в символическую сборную лиги он постоянно входит, да и уже несколько раз признавался лучшим игроком Монако в голосовании болельщиков
+16
-1
+15
Саша отличный сезон проводит!
+9
-1
+8
Ответ Гусеконь
если травм не будет то уедет на повышение. Правда политика может вмешаться.
А в чём проблема? Бабки за него же не в российский клуб оплачивать. Камень преткновения именно это, а не паспорт
+4
0
+4
Ответ SeKToR
Комментарий скрыт
Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции 2023 года. Стабильно попадает в "сборные тура" + стабильно признается лучшим игроком Монако. Очень отличный сезон по меркам 99% игроков чемпионата Франции. По меркам Мбаппе нет конечно.
+3
0
+3
Судья в матче кринжа наваливает
+4
-1
+3
Голевая закидушка от Сани:
https://t.me/arsenversen/4896
+2
0
+2
Отличная передача, как на радиоуправлении, да и Бен Йеддер хорошо положил в касание
+1
0
+1
Ответ Джульетта Джульетта
Голевая закидушка от Сани: https://t.me/arsenversen/4896
С центра поля... Лучший просто
+1
0
+1
Головин с Миранчуком зарубились, кто больше ГП сделает в сезоне)
+2
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+1
Хороший заброс сделал
+2
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+1
Санек лучший топовый сезон для него
+1
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Шикарную голевую отдал, конечно. Мастерюга! Но и исполнение от капитана было на высшем уровне. А вот судья опять клоун, удаление Марипана - это нечто
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Пора перебираться в клуб посолиднее уже…
+1
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Ответ Николай Бойко
Саша отличный сезон проводит!
Лучший в карьере. Обычно после такого на повышение в топ-клуб идут. Интересно, как у него оно обойдётся.
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Спортсу потребовалось больше часа чтобы написать пост про футбол и НЕ про Барсу ура, а Сашка молодец
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Ответ SeKToR
Комментарий скрыт
лучший сезон Спартака подскажи мне))))) жирнич
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Ответ Кирилл
Головин красавчик, этот сезон проводит на высоком уровне и без травм ) Надо продолжать и выходить с Монако в ЛЧ )
Зная Монако, опять сольют концовку каким-нибудь середнякам и проедут мимо ЛЧ (
+1
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0
Головин красавчик, этот сезон проводит на высоком уровне и без травм )
Надо продолжать и выходить с Монако в ЛЧ )
+2
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Ответ Гусеконь
если травм не будет то уедет на повышение. Правда политика может вмешаться.
Удивился, когда услышал в интервью, что не хочет получать гражданство, хотя это бы сильно упростило его переход в клубы Европы
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