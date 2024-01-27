Ольга Зайцева: «Лыжный и биатлонный спорт падает вниз без российских спортсменов. Там совершенно нет конкуренции, смотреть неинтересно»

Теги Ольга Зайцева сборная России сборная России жен лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Биатлон

Ольга Зайцева заявила о спаде в мировых лыжах и биатлоне из-за неучастия россиян.

«Не смотрела международные старты по биатлону, но видела одни соревнования с лыжниками. Там совершенно нет конкуренции, смотреть неинтересно. Без наших спортсменов это просто грусть и печаль.

То же самое и в биатлоне, я думаю. Наши заводятся, бегут по трассе, а там одним темпом. О чем здесь говорить? Лыжный и биатлонный спорт, я думаю, падает вниз без российских спортсменов», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

10 комментариев
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Пора бы уже сменить лекало под которое всё это пишется
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Выступление по повесточке!
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Надеюсь, все медали, которые по ошибке висят на этой допингистке, в итоге обретут своих законных владельцев. Это касается и всей их допинг-тим.
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Падает вниз без пуда соли.
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А куда падает росбиатлон, который белорусов не может побеждать?
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Не смотрела, но уверена, не читала, но знает. Поддерживаю, но на фронт не пойду
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Вот в данный момент идёт спринт ,один из этапов КМ .Да из наших лыжников,прими бы участие,только один Большунов был бы конкурентен зарубежным спортсменам.А у женщин вообще до 1/4 финала никто не доехал бы
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Упала ниже плинтуса. Заяц
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