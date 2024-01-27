Ольга Зайцева: «Лыжный и биатлонный спорт падает вниз без российских спортсменов. Там совершенно нет конкуренции, смотреть неинтересно»

Ольга Зайцева заявила о спаде в мировых лыжах и биатлоне из-за неучастия россиян.

«Не смотрела международные старты по биатлону, но видела одни соревнования с лыжниками. Там совершенно нет конкуренции, смотреть неинтересно. Без наших спортсменов это просто грусть и печаль.

То же самое и в биатлоне, я думаю. Наши заводятся, бегут по трассе, а там одним темпом. О чем здесь говорить? Лыжный и биатлонный спорт, я думаю, падает вниз без российских спортсменов», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.