Клопп покинет «Ливерпуль» летом, невероятный камбэк Медведева, СКА снова обыграл ЦСКА, РПЛ перенесла 21-й тур из-за выборов, 73 очка Дончича в НБА, Вендел просится в Бразилию и другие новости

1. Главная новость пятницы: Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» летом. Тренер объяснил это тем, что у него «заканчивается энергия». У «Ливерпуля» пока нет кандидатуры преемника, клуб начинает искать тренера, но сперва назначит спортивного директора. Хаби Алонсо, конечно, фаворит на замену Клоппу у букмекеров, Пеп Лейндерс (хотя штаб Клоппа тоже уходит) – 2-й, Джеррард – 3-й.

2. Третья ракетка мира Даниил Медведев совершил космический камбэк в полуфинале Australian Open: ушел с 0:2 по сетам и обыграл Александра Зверева. Россиянин в шестой раз вышел в финал «Большого шлема». За трофей он поборется с Янником Синнером, который в 4 сетах победил Новака Джоковича. Синнер – самый молодой финалист Australian Open с 2008-го, на пути к финалу он проиграл лишь сет.

3. КХЛ. СКА выиграл у ЦСКА 5 из 5 матчей в сезоне и возглавил таблицу Запада, «Металлург» обыграл «Адмирал», «Авангард» победил «Ак Барс». «Торпедо» и «Металлург» вышли в плей-офф.

4. РПЛ утвердила перенос 21-го тура в связи с выборами президента РФ. Матчи пройдут 23-25 апреля.

5. «Манчестер Сити» вышел в 5-й раунд Кубка Англии, победив «Тоттенхэм» (1:0) благодаря голу Аке на 88-й минуте, а вот «Челси» не забил «Астон Вилле» (0:0) – будет переигровка в гостях.

6. Вендел попросил «Зенит» принять предложение «Ботафого», он хочет в Бразилию. Семак против его ухода.

7. Технический комитет судей Испании (CTA) считает, что ВАР ошибся в 2 из 3 спорных эпизодов матча «Реала» и «Альмерии»: не проверил возможные фолы «Мадрида» при пенальти и позвал судью при голе Винисиуса.

8. НХЛ. «Флорида» обыграла «Питтсбург» (3:2 Б), Малкин сравнял счет на 59:18 (16-я шайба в сезоне), Бобровский отразил 35 бросков из 37 и выиграл серию буллитов. «Рейнджерс» проиграли «Вегасу» (2:5), Барбашев сделал 3 передачи, Шестеркин пропустил 4 шайбы после 19 бросков. Все результаты дня – здесь.

9. Решение по делу фигуристки Камилы Валиевой вынесут 29 января, сообщила журналистка USA Today Кристин Бреннан.

10. Первая команда Швеции с Карлссон и Сван выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира по лыжам в Гомсе, вторая команда Швеции с Андерссон и Далквист взяла серебро.

11. У «Барсы» нет денег, чтобы назначить нового тренера по ходу сезона. Хави не останется в клубе, если трофеев не будет, фаворит на его позицию – Тиаго Мотта.

12. «Зенит» давал Данилу Круговому 1,4 млн евро в год без учета бонусов и подъемных, ЦСКА – 1,6 млн и бонусы, пишет Metaratings.ru.

13. Опубликован регламент Кубка Первого канала по фигурному катанию: там будут три команды, в формировании состава которых поучаствуют болельщики и журналисты, а также юниоры.

14. НБА. 73 очка Дончича помогли «Далласу» обыграть «Атланту», 62 очка Букера не спасли «Финикс» в матче с «Индианой» и другие результаты.

15. Гендиректора Испанского антидопингового агентства уволили. 5 лет организация скрывала положительные допинг-пробы.

16. Россия не примет этап Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2024/25.

Цитаты дня.

Клопп не пойдет в другой английский клуб: «Даже если мне будет нечего есть. Обещаю»

Хавбек «Краснодара» Кривцов о том, сколько денег ему нужно на жизнь: «Если с ипотекой, 500 тысяч рублей достаточно. Если без, то 300»

«Да уйди ты, #### #####». Самонов – оператору, снимавшему вратаря «Салавата» после матча

Хави: «Барса» – лучший клуб мира, но тут ценят людей после ухода. По Вальверде, Куману и Бускетсу сейчас скучают, а раньше уничтожали. Надеюсь, вы будете скучать по мне»

Жена Тикнизяна – подписчикам: «Наир не хотел в «Зенит», потому что хотел в Европу. Двум клубам «Локо» отказал. Ждать до старости? Или теперь ни шагу в сторону, чтобы всем угодить?»

Анчелотти ответил Лапорте и вспомнил о деле Негрейры: «Ла Лига не испорчена. Прокуратура расследует дело, которое было проблемой испанского футбола 20 лет. Не нужно отклоняться от темы»

Зарипов о том, что стал доверенным лицом Путина: «Приятно, что первое лицо увидело меня. Значит, не зря провел карьеру, заслужил место в элите»

Андрей Канчельскис: «Спартаку» и «Зениту» не стать народной командой, потому что есть «Торпедо» – люди ходили на завод и болели за них!»

Гвардиола об уходе Клоппа: «Я буду лучше спать перед играми с «Ливерпулем». Он мой главный соперник, с ним уйдет часть «Сити». Буду скучать по нему»