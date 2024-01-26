Гендиректора Испанского антидопингового агентства уволили. 5 лет организация скрывала положительные допинг-пробы

Гендиректора Испанского антидопингового агентства Хосе Луиса Террероса уволили.

Он возглавлял организацию с марта 2017 года. Его место займет бывший министр здравоохранения Испании Сильвия Кальсон.

В декабре испанский портал Relevo сообщил, что антидопинговое агентство Испании с 2017 по 2022 год использовало различные методы, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении испанских спортсменов после положительных допинг-тестов.

После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия.

Расследованием дела занимается прокуратора.

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