Гендиректора Испанского антидопингового агентства уволили. 5 лет организация скрывала положительные допинг-пробы

Теги допинг Испанское антидопинговое агентство Хосе Луис Террерос Легкая атлетика

Гендиректора Испанского антидопингового агентства Хосе Луиса Террероса уволили.

Он возглавлял организацию с марта 2017 года. Его место займет бывший министр здравоохранения Испании Сильвия Кальсон. 

В декабре испанский портал Relevo сообщил, что антидопинговое агентство Испании с 2017 по 2022 год использовало различные методы, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении испанских спортсменов после положительных допинг-тестов.

После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия.

Расследованием дела занимается прокуратора. 

В Испании 5 лет скрывали допинг. Это что, государственная система?

Материалы по теме

95 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Так, а будет ли сейчас охота за испанцами, как за русскими?
Будут ли испанцы выступать под нейтральным флагом?
Или это другое?
+124
-17
+107
Флаг отберут? Или кто-то до сих пор верит, что у России флаг отобрали из-за допинга?
+98
-13
+85
Надеюсь, это только первый шаг в допинговом разбирательстве и ВАДА не отступить от своих принципов и сурово накажет виновных. Ведь за такие нарушения кого-то лишают флага, гимна и т.д.
+67
-7
+60
И это собственно думаю все последствия. И это уже много. Похожий скандал у соседей вообще сошёл на нет. Ну и сравните. А потом рассказывайте сказки про справедливость, правосудие, либерализм и прочую чушь.
+46
-8
+38
Ответ Йохан Чпохан
Россию до 2050 теперь дисквалифицируют???
По идее, должны найти след Кремля. 😁
+39
-2
+37
Ответ Сергей Кондратьев
Так, а будет ли сейчас охота за испанцами, как за русскими? Будут ли испанцы выступать под нейтральным флагом? Или это другое?
А Вы как думаете? "Пониматьнадо"
+36
-7
+29
Россию до 2050 теперь дисквалифицируют???
+28
-2
+26
Ответ Юркин Клоп
Комментарий скрыт
Не позорься!
+26
-5
+21
Должны и флага и гимна решить. Чтобы быть последовательными.
+18
-1
+17
Упс. а будут последствия, как после дела Родченкова?
+21
-5
+16
Ответ Olga.t
Надеюсь, это только первый шаг в допинговом разбирательстве и ВАДА не отступить от своих принципов и сурово накажет виновных. Ведь за такие нарушения кого-то лишают флага, гимна и т.д.
У ВАДА никогда не было никаких принципов. Это просто инструмент внешнеполитической борьбы.
+19
-3
+16
Ну не, допинг может быть только в России. На Западе все белые овечки и какают малиной... Происки Кремля!
+23
-7
+16
Ответ Юркин Клоп
Комментарий скрыт
А ну-ка какие факты признала Россия?
+27
-11
+16
Но флаг отобрали только у России
+20
-5
+15
А шо так мона было? Быть уволенным и всё, ничо не будет?
+16
-3
+13
"Уволили Гендиректора Испанского Антидопингового Агентства..."
И это всё?!
+17
-4
+13
Ответ Olga.t
Есть разрешённые препараты для поддержания организма, а есть запрещённые. Но некоторые считают, что их не поймают, поэтому принимают запрещенку. Это происходит в любой стране, в том числе и в России, и в Испании. И так же спортивные чиновники в этих странах пытаются скрыть или замять подобные нарушения.
А ещё есть те, кто разрешает быть норвежским лыжникам поголовно астматиками. 😁
+14
-3
+11
Ответ Olga.t
Надеюсь, это только первый шаг в допинговом разбирательстве и ВАДА не отступить от своих принципов и сурово накажет виновных. Ведь за такие нарушения кого-то лишают флага, гимна и т.д.
Вот бы провести независимый аудит всех национальных антидопинговых агентств мира.
+11
0
+11
Ну, посмотрим, чем дело закончится. Будет ли отмена Испании в каких-то видах спорта или хотя бы нейтральный флаг.
+13
-3
+10
Ответ Чебурашка от Гены
Упс. а будут последствия, как после дела Родченкова?
Его аж уволили!
Куда дальше? Разве есть наказание более суровое?
Он же просто для себя это делал.
+13
-3
+10
И эти люли запрещают нам ковырять в носу.... 🤪
+13
-4
+9
строго наказали, вплоть до уволнения
+10
-1
+9
Интересно, это всё наказание, которое будет, или будут какие-то еще последствия?
+10
-1
+9
Но на испанцах-спортсменах это никак не отразиться, #этождругоэ.
+15
-6
+9
Ответ Юркин Клоп
Комментарий скрыт
В каком месте они разные? Это всё тоже самое. Тебе указывают на двойные стандарты, которые ты не видишь.
+10
-2
+8
только надо очень аккуратно расследовать. что бы следы не привели в саму ВАДА или того хуже в США.
+11
-4
+7
Ответ Alex1104
Его аж уволили! Куда дальше? Разве есть наказание более суровое? Он же просто для себя это делал.
Ну, можно посадить лет на 20, агентство лишить аккредитации, сборную не допускать до турниров.
+7
0
+7
Ответ alexnew
Ну, можно посадить лет на 20, агентство лишить аккредитации, сборную не допускать до турниров.
"Этодругое", "пониматьнадо"
+8
-1
+7
Отродясь такого не было и вот опять. Санкций конечно же ждать не стоит.
+10
-3
+7
Ответ Montenegro Serbian
Комментарий скрыт
Ждём и защитников. 😁 И понятно, от какой они партии. 😁
+9
-3
+6
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий