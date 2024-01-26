Хавбек «Краснодара» Кривцов о том, сколько денег ему нужно на жизнь: «Если с ипотекой, 500 тысяч рублей достаточно. Если без, то 300»

Теги премьер-лига Россия светская хроника Краснодар деньги Никита Кривцов Коммент.Шоу Футбол

Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, сколько ему нужно денег на жизнь.

– Ты реально жил на 12500 рублей в месяц?

– Ну да.

– Хватало?

– Так а что мне? Я жил, пять тысяч отдавал за комнату, остальное на еду там и все.

– Сколько тебе было лет?

– 16-17, наверное. Я не тратил ни на кого, на бутсы накопить надо было.

– Как выглядел твой рацион?

– Да ничего, обычно. Было питание. Если тренировка утром – командный обед. Вечером ты себе заказываешь что-нибудь.

– Сколько тебе нужно для жизни сейчас?

– Не знаю, пока на все хватает. Если с ипотекой, то 500 тысяч достаточно. Если без, то 300, – сказал Кривцов в эфире «Коммент.Шоу».

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44 комментария
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Вот это реальные цифры уже, а не фантастические 100 и 50 тыс Сергеева и прочих.
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+37
Ответ Что в моем бланте?
Люди тут пишут «губа не дура», «вот это запросы»… Но это всего лишь 3-5к баксов.. обычный электрик больше в Штатах получает. Какое же бедное мышление у россиян…и готовность работать за еду и ипотеку
Шел 24 год. Люди до сих пор зарплаты разных стран пытались сравнить напрямую))
+32
-3
+29
Бедняга....как же ты выживаешь, если у большинства населения России зп 30-60 тыс?)))
+19
-8
+11
Ответ Хамлет датский
Бедняга....как же ты выживаешь, если у большинства населения России зп 30-60 тыс?)))
И это при ипотеке, кредитах и детях
+10
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+10
Ответ Nikro9
И это при ипотеке, кредитах и детях
Точно.....именно по этому звучит как издевательство
+11
-1
+10
Ответ Alex Slobodskikh
Вот это реальные цифры уже, а не фантастические 100 и 50 тыс Сергеева и прочих.
Так у Сергеева и вопрос был другой

Иван Сергеев считает, что ему хватит 100 тысяч рублей для жизни в Петербурге.

– Сколько денег нужно в месяц?

– Именно в плане чего? Если за квартиру заплатили уже? (смеется) Или с квартирой?

– Без квартиры. Еда, такси.

– 50.
+7
0
+7
Ответ Великий Алонсо
Ага, и обычный электрик в штатах тратит на обычную покупку продуктов в магазине в 5 раз больше 🤡
В 5 раз больше? Вы уверены, что прям в 5 раз?
+12
-6
+6
Плотная ипотека
+7
-1
+6
Ответ Что в моем бланте?
Люди тут пишут «губа не дура», «вот это запросы»… Но это всего лишь 3-5к баксов.. обычный электрик больше в Штатах получает. Какое же бедное мышление у россиян…и готовность работать за еду и ипотеку
Ага, и обычный электрик в штатах тратит на обычную покупку продуктов в магазине в 5 раз больше 🤡
+13
-9
+4
Редакторы спортса решили сначала посмотреть выпуск с Кривцовым,а подкаст царя Мостового оставить на потом - ну ок😁👌
+4
-1
+3
Ответ Лыж_Ник
А где он сказал, что он выживает? Он ответил: "На всё хватает".
Отвечу так.....дядя Ваня на заводе приносит вразы больше пользу государству чем этот Кривцов....но получает 50 тыс.....ему бы его проблемы чтоб хватало))
+5
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Цифры могут отличаться в зависимости от того, есть девушка/жена и дети или нет.
Если человек живёт один и в своей квартире - не так уж и много надо.
+4
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Ответ Великий Алонсо
Ага, и обычный электрик в штатах тратит на обычную покупку продуктов в магазине в 5 раз больше 🤡
В штатах продукты по цене схожие.
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Ответ Хамлет датский
Отвечу так.....дядя Ваня на заводе приносит вразы больше пользу государству чем этот Кривцов....но получает 50 тыс.....ему бы его проблемы чтоб хватало))
С чего бы?Дядю Ваню уже бездушный робот заменить может.А этот уже в телевизоре,популяризирует спорт.Вот без спорта точно всем кердык.
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Ответ Хамлет датский
Отвечу так.....дядя Ваня на заводе приносит вразы больше пользу государству чем этот Кривцов....но получает 50 тыс.....ему бы его проблемы чтоб хватало))
Ты видимо и есть тот "дядя Ваня". Твои сомнительные выводы кстати объясняют, почему не получается зарабатывать больше. Футболист Кравцов, которому платит частный владелец клуба, не виноват в том, что в России низкая оплата труда дяди Вани на заводе. Сюда же можешь выкинуть аргументы про зарплаты врачей и учителей.
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Ответ Невский баклан
А если человек работает где-нибудь во Вкусвиле или пятерочке, где ему взять ещё 250 чтобы достаточно было)
Ты думаешь в Пятёрочке и во Вкус Вилле зп 250 тыс?))
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Ответ Бухгалтер2021
проживи на 15-19
Измените что то в своей жизни если живете на 15-19. Если Вы живете скудно, не значит все так должны жить.
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По опыту могу сказать, что женщина рядом увеличивает ваши траты в несколько раз, причем не заметно как то им удается это делать.
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После Олимпиады юг по стоимости жизни не сильно от столиц отличается.

Вполне адекватная сумма, если жить в бизнесе-премиуме, не заглядывать на цены в продуктовых и обслуживать не дешевую машину.
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Да адекватно вроде. С учётом заработка и повышенных запросов
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Ответ Хамлет датский
Бедняга....как же ты выживаешь, если у большинства населения России зп 30-60 тыс?)))
О, опять Шариковы подъехали. Как же без них в комментах про зп футболистов )
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Комментарий удален пользователем
Ответ Денис Давыдов
В процентном соотношении обычно траты сопоставимые, а вот остаток уже сильно разнится.
В процентном соотношении даже внутри России траты разные. Траты на квартиру в Москве, Сочи, Питере, Воронеже - это абсолютно разные траты. Как и проживание в этих городах
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Ответ Что в моем бланте?
В 5 раз больше? Вы уверены, что прям в 5 раз?
а ты госдолг видел у них?!
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Ответ Artem Ka
Шел 24 год. Люди до сих пор зарплаты разных стран пытались сравнить напрямую))
В процентном соотношении обычно траты сопоставимые, а вот остаток уже сильно разнится.
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Ответ Что в моем бланте?
Люди тут пишут «губа не дура», «вот это запросы»… Но это всего лишь 3-5к баксов.. обычный электрик больше в Штатах получает. Какое же бедное мышление у россиян…и готовность работать за еду и ипотеку
Посмотрел коменты, никто так не пишет, сам себе выдумал сам ответил)
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проживи на 15-19
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Парень ни в чем себе не отказывает: надо одеться, вкусно кушать, ходить развлекаться. Хотя бы не истории про 50-100 тыс для проф футбика, как некоторые рассказывают.
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"Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? – спросил Остап. – Только подсчитайте все. – Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой. – Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете. Балаганов долго думал...и наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо".
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Ответ Хамлет датский
Бедняга....как же ты выживаешь, если у большинства населения России зп 30-60 тыс?)))
Чуваку задали вопрос, он ответил исходя из уровня своих доходов и своего представления о комфорте. Из-за него разве такая зп у большинства населения?
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