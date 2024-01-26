Хавбек «Краснодара» Кривцов о том, сколько денег ему нужно на жизнь: «Если с ипотекой, 500 тысяч рублей достаточно. Если без, то 300»
Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, сколько ему нужно денег на жизнь.
– Ты реально жил на 12500 рублей в месяц?
– Ну да.
– Хватало?
– Так а что мне? Я жил, пять тысяч отдавал за комнату, остальное на еду там и все.
– Сколько тебе было лет?
– 16-17, наверное. Я не тратил ни на кого, на бутсы накопить надо было.
– Как выглядел твой рацион?
– Да ничего, обычно. Было питание. Если тренировка утром – командный обед. Вечером ты себе заказываешь что-нибудь.
– Сколько тебе нужно для жизни сейчас?
– Не знаю, пока на все хватает. Если с ипотекой, то 500 тысяч достаточно. Если без, то 300, – сказал Кривцов в эфире «Коммент.Шоу».
Иван Сергеев считает, что ему хватит 100 тысяч рублей для жизни в Петербурге.
– Сколько денег нужно в месяц?
– Именно в плане чего? Если за квартиру заплатили уже? (смеется) Или с квартирой?
– Без квартиры. Еда, такси.
– 50.
Если человек живёт один и в своей квартире - не так уж и много надо.
Вполне адекватная сумма, если жить в бизнесе-премиуме, не заглядывать на цены в продуктовых и обслуживать не дешевую машину.