Хавбек «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, сколько ему нужно денег на жизнь.

– Ты реально жил на 12500 рублей в месяц?

– Ну да.

– Хватало?

– Так а что мне? Я жил, пять тысяч отдавал за комнату, остальное на еду там и все.

– Сколько тебе было лет?

– 16-17, наверное. Я не тратил ни на кого, на бутсы накопить надо было.

– Как выглядел твой рацион?

– Да ничего, обычно. Было питание. Если тренировка утром – командный обед. Вечером ты себе заказываешь что-нибудь.

– Сколько тебе нужно для жизни сейчас?

– Не знаю, пока на все хватает. Если с ипотекой, то 500 тысяч достаточно. Если без, то 300, – сказал Кривцов в эфире «Коммент.Шоу».