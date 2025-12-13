Эрлинг Холанд: «Роналду и Месси – примеры того, что нужно делать, чтобы показывать высочайший уровень 15 лет в лучших лигах. Посмотрите, как Криштиану заботится о теле! Потрясающе»
Эрлинг Холанд рассказал, вдохновляет ли его Криштиану Роналду.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил на вопрос о том, вдохновляет ли его форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Конечно. Думаю, что для каждого футболиста на планете Криштиану и Лионель Месси являются примерами для того, что нужно делать, как нужно играть, чтобы показывать высочайший уровень на протяжении 15 лет в лучших лигах.
Они оба вдохновляют. Возможно, Криштиану немного больше рассказывает нам о том, что он делает. Посмотрите, как он заботится о своем теле! Это потрясающе.
Ему 40 лет. Это невероятно, что он по-прежнему может играть в таком возрасте. Всяческое уважение ему за то, что он способен на это. Это непросто», – сказал Эрлинг Холанд в интервью TNT Brasil.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
