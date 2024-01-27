Лука Дончич набрал 73 очка в победном матче с «Атлантой».

Это самый результативный перфоманс в текущем сезоне НБА. Разыгрывающий « » превзошел показатель центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида, который в понедельник во встрече с «Сан-Антонио» записал на свой счет 70 очков.

Дончич повторил результат знаменитых игроков прошлого и Дэвида Томпсона, теперь он делит с ними 4-е место в истории . Чемберлен, которому принадлежит рекорд НБА по результативности со 100 набранными очками, также добирался до отметки в 78 очков, а Кобе Брайант финишировал в матче против «Торонто» 22 января 2006 года с 81 очком.

Это всего лишь 15-й случай в истории НБА, когда игрок добирается до отметки в 70 очков.

после сирены сказал, что это выступление «вероятно, было лучшим в карьере».

За 45 минут на площадке словенец реализовал 25 из 33 с игры (8 из 13 из-за дуги) и 15 из 16 с линии. В его активе также 10 подборов, 7 передач и 1 перехват при 4 потерях.

«Мэверикс» победили в гостях 148:143.