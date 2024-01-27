Лука Дончич набрал 73 очка в матче с «Атлантой». Это повторение 4-го результата в истории НБА

Теги Уилт Чемберлен Атланта Даллас НБА Баскетбол - видео Дэвид Томпсон Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич набрал 73 очка в победном матче с «Атлантой».

Это самый результативный перфоманс в текущем сезоне НБА. Разыгрывающий «Далласа» превзошел показатель центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида, который в понедельник во встрече с «Сан-Антонио» записал на свой счет 70 очков.

Дончич повторил результат знаменитых игроков прошлого Уилта Чемберлена и Дэвида Томпсона, теперь он делит с ними 4-е место в истории НБА. Чемберлен, которому принадлежит рекорд НБА по результативности со 100 набранными очками, также добирался до отметки в 78 очков, а Кобе Брайант финишировал в матче против «Торонто» 22 января 2006 года с 81 очком.

Это всего лишь 15-й случай в истории НБА, когда игрок добирается до отметки в 70 очков.

Дончич после сирены сказал, что это выступление «вероятно, было лучшим в карьере».

За 45 минут на площадке словенец реализовал 25 из 33 с игры (8 из 13 из-за дуги) и 15 из 16 с линии. В его активе также 10 подборов, 7 передач и 1 перехват при 4 потерях.

«Мэверикс» победили в гостях 148:143.

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3 комментария
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Это уже норма. Скоро в каждом матче игроки будут шмалять по 70—80очков. У меня не вызывает это таких эмоций. Как от 81очка Коби или 69Майкла.
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Возможно этот парень сможет стать самым лучшим европейцем в НБА? Осталось подождать…☝️
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такими темпами в этом сезоне кто-то выйдет на второе место обогнав результат Коби
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