Лука Дончич набрал 73 очка в матче с «Атлантой». Это повторение 4-го результата в истории НБА
Лука Дончич набрал 73 очка в победном матче с «Атлантой».
Это самый результативный перфоманс в текущем сезоне НБА. Разыгрывающий «Далласа» превзошел показатель центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида, который в понедельник во встрече с «Сан-Антонио» записал на свой счет 70 очков.
Дончич повторил результат знаменитых игроков прошлого Уилта Чемберлена и Дэвида Томпсона, теперь он делит с ними 4-е место в истории НБА. Чемберлен, которому принадлежит рекорд НБА по результативности со 100 набранными очками, также добирался до отметки в 78 очков, а Кобе Брайант финишировал в матче против «Торонто» 22 января 2006 года с 81 очком.
Это всего лишь 15-й случай в истории НБА, когда игрок добирается до отметки в 70 очков.
Дончич после сирены сказал, что это выступление «вероятно, было лучшим в карьере».
За 45 минут на площадке словенец реализовал 25 из 33 с игры (8 из 13 из-за дуги) и 15 из 16 с линии. В его активе также 10 подборов, 7 передач и 1 перехват при 4 потерях.
«Мэверикс» победили в гостях 148:143.