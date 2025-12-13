  • Спортс
  ФИФА сообщила о 5 млн заявок на билеты ЧМ-2026 за сутки из 200 стран. Самый популярный матч на данный момент – Колумбия – Португалия
ФИФА сообщила о 5 млн заявок на билеты ЧМ-2026 за сутки из 200 стран. Самый популярный матч на данный момент – Колумбия – Португалия

ФИФА сообщила о высоком спросе на билеты ЧМ-2026.

В ФИФА заявили о высоком спросе на билеты ЧМ-2026.

«Всего через 24 часа после начала третьего этапа продажи билетов на чемпионат мира болельщики из более чем 200 стран подали 5 миллионов заявок на билеты через сайт.

Данные свидетельствуют о большом интересе к некоторым матчам группового этапа. Встреча между Колумбией и Португалией (Майами, 27 июня) стала самой популярной на этапе случайного выбора.

В топ-5 самых популярных матчей вошли Бразилия – Марокко (Нью-Йорк, Нью-Джерси, 13 июня), Мексика – Южная Корея (Гвадалахара, 18 июня), Эквадор – Германия (Нью-Йорк, Нью-Джерси, 25 июня) и Шотландия – Бразилия (Майами, 24 июня).

Больше всего заявок подано из стран-хозяек: США, Мексики и Каналы. В топ-10 вошли Колумбия, Англия, Эквадор, Бразилия, Аргентина, Шотландия, Германия, Австралия, Франция и Панама», – говорится в сообщении ФИФА.

Билеты на финал ЧМ-2026 стоят от 4 тысяч долларов – в 7 раз дороже, чем в 2022-м. Объединение болельщиков призвало пересмотреть цены, заявив о «предательстве традиций ЧМ»

