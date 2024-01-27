Бучневич набрал 2+1 в матче с «Сиэтлом», сравняв счет в 3-м периоде и забив в овертайме. У него 37 очков в 45 играх

Павел Бучневич набрал 2+1 в гостевом матче с «Сиэтлом» (4:3 ОТ).

Форвард « » сравнял счет в третьем периоде, забил в овертайме и был признан второй звездой встречи. Еще 2 места в тройке организаторы отдали игрокам хозяев.

В активе россиянина стало 37 (16+21) очков в 45 играх в текущем сезоне.

Сегодня Бучневич (18:35, 2:01 – в большинстве, 1:20 – в меньшинстве, «+2») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, применил 1 силовой прием и сделал 1 блок.