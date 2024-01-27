Бучневич набрал 2+1 в матче с «Сиэтлом», сравняв счет в 3-м периоде и забив в овертайме. У него 37 очков в 45 играх

Теги Сент-Луис НХЛ Павел Бучневич Сиэтл Хоккей

Павел Бучневич набрал 2+1 в гостевом матче с «Сиэтлом» (4:3 ОТ).

Форвард «Сент-Луиса» сравнял счет в третьем периоде, забил в овертайме и был признан второй звездой встречи. Еще 2 места в тройке организаторы отдали игрокам хозяев. 

В активе россиянина стало 37 (16+21) очков в 45 играх в текущем сезоне. 

Сегодня Бучневич (18:35, 2:01 – в большинстве, 1:20 – в меньшинстве, «+2») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, применил 1 силовой прием и сделал 1 блок. 

9 комментариев
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Молодец. Но в целом этот сезон нельзя назвать удавшимся.
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Буч не Куч, но тоже могуч
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+3
Ответ Сергей Дьячков
Молодец. Но в целом этот сезон нельзя назвать удавшимся.
2 бомбардир команды. А сезон нельзя назвать удавшимся у всей команды.
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Паша красавец! Затащил игру, и сравнял, и победную в ОТ! .
+1
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Кайру и Томас заранее подписывали новые контракты будут ли буча продлевать или стар
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Лучший актив для обмена. Бучневичу можно было бы вернуться в Рейнджерс и побороться за чашку
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Прикольно отпраздновал в стиле каноэ или даже, скорее, гребного слалома
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Бучневичу надо ещё добавлять иначе Сент-Луис мимо по.
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Ответ учись упорно
Лучший актив для обмена. Бучневичу можно было бы вернуться в Рейнджерс и побороться за чашку
А с какой целью его менять? Контракт не особо тяжелый, по игре один из лучших в Блюз, возраст отличный, чего они выгадают-то?
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