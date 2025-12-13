Тренер «Кайрата» Уразбахтин: «Мы заново заставили Казахстан любить футбол. Стали узнаваемы в постсоветских странах»

Рафаэль Уразбахтин: «Кайрат» стал более узнаваемым в постсоветских странах.

Главный тренер «Кайрата » Рафаэль Уразбахтин заявил, что успехи клуба заставили Казахстан любить клуба.

«Уходящий год можно назвать историческим для всего казахстанского футбола.

В последний раз в Лиге чемпионов играла «Астана» – это было 10 лет назад. А «Кайрат» оказался на этой стадии впервые. Это большое событие для клуба и Казахстана в целом.

Своими успехами мы заново заставили Казахстан любить футбол. Очень много людей повернулись к футболу, много детей стали фанатами, хотят теперь активно заниматься.

А «Кайрат» стал более узнаваемым клубом не только в Казахстане, но и, по крайней мере, в постсоветских странах.

В стране футбольный «бум». Сейчас многие чиновники хотят строить стадионы, а президент поручил бизнесменам взять клубы в частные руки.

Наш успех поспособствовал этому. Мы сделали хорошее дело», – сказал Рафаэль Уразбахтин.