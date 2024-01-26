«Да уйди ты, #### #####». Самонов – оператору, снимавшему вратаря «Салавата» после матча

Теги Салават Юлаев Амур КХЛ Александр Самонов брань контент Хоккей

Вратарь «Салавата» Александр Самонов выругался матом в эфире.

После матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:0) хоккеист раскритиковал оператора, который снимал послематчевые рукопожатия.

«Да уйди ты, #### (е-мое) ##### (блин)», – слышны слова Самонова оператору на видео, размещенном в телеграм-канале журналиста Дмитрия Ерыкалова.

Самонов в игре с «Амуром» одержал 23-ю победу в сезоне и в пятый раз сыграл на ноль. Он отразил 28 бросков по воротам.

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56 комментариев
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Ну второй ребус простой, а вот первый. #### (е-мое) - что же нам загадали? Хоть букву откройте
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жесть, ужас, так нельзя. В армию его на Новую Землю
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Быдло
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Ответ Ачиваков Марат
Мне то же лично это не нравится, но извените друзья, мат и сквернословие стало, как не печально нормой. Не красиво, признаемся, но ведь если взять в общем - это, как бы и не порицается, становится привычкой. Надо бы нам всем вернутся к культуре, в том числе и речи.
Тогда бы хоть "извените" правильно научиться писать, да и другие ошибки исправить)))
+9
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+8
Ответ Ебздрогыч
Ну второй ребус простой, а вот первый. #### (е-мое) - что же нам загадали? Хоть букву откройте
скорее всего "я любил вашу матушку"
+8
0
+8
Мне то же лично это не нравится, но извените друзья, мат и сквернословие стало, как не печально нормой. Не красиво, признаемся, но ведь если взять в общем - это, как бы и не порицается, становится привычкой. Надо бы нам всем вернутся к культуре, в том числе и речи.
+10
-2
+8
Ответ Ебздрогыч
Ну второй ребус простой, а вот первый. #### (е-мое) - что же нам загадали? Хоть букву откройте
Епта?
+5
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+5
Ответ Ебздрогыч
Ну второй ребус простой, а вот первый. #### (е-мое) - что же нам загадали? Хоть букву откройте
скорее всего там жесткий мат , первые 4 буквы - аналог самки собаки, а вторые пять это классика
+6
-1
+5
Вот это новость, журналистская удача и про спорт, и про скандал, ну прям респект(с) ....с иронией))
+5
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Самон, играй в хоккей, занимайся своим делом , совсем чтоли обнаглел?

Итак играете в бюджетной лиге , где никаких частных инициатив , еще и пальцы гнешь без повода
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Понятно, штраф и дисквалт на пару матчей.
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Ждем извинений от оператора
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Ответ zukarello
А что он должен сказать был ? Хорощо ещё мотыгой в лицо не запустил
он вообще не должен был ничего говорить, потому что ему ни кто не мешал
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Ответ Ебздрогыч
Ну второй ребус простой, а вот первый. #### (е-мое) - что же нам загадали? Хоть букву откройте
"Ё..та" он сказал)
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Ответ worn-out sneakers
К к тому, что армия, так же как и команда, это мужской коллектив, вот к этому, если ты такой... и понять это не можешь.
Вообще-то оператор это не команда... Это он в раздевалке так пусть общается с командой... Если у них так принято...
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Ответ Elf Dying
ой, а спортсмены-то обычно все филологи, особенно во время/после тяжелого матча
Причём здесь филологи? между собой они могут говорить как угодно на льду(хоккеисты), но оператор не знакомый для него чпловек.. таким образом только отношение к команде меняет, а уж к себе и подавно. оштрафовать щенка и по крупному. если бы не проблемы с кадрами, вообще дисквал бы на время давать таким уе-ам.
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Ответ Ачиваков Марат
Мне то же лично это не нравится, но извените друзья, мат и сквернословие стало, как не печально нормой. Не красиво, признаемся, но ведь если взять в общем - это, как бы и не порицается, становится привычкой. Надо бы нам всем вернутся к культуре, в том числе и речи.
Правду глаголите
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Ответ mackay
К чему ты это написал ?)))
я тоже не понял, к чему он это написал!!??
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Наши спортивные небожители просто часто забывают для кого они играют и кто им оплачивает их космические контракты... Дать бы ему поджопник по-хорошему!
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Колхоз
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Нецензурная брань в общественном месте расценивается законом и нормами морали как проявление явного неуважения к окружающим людям. Публичное употребление нецензурных выражений приравнивается к мелкому хулиганству, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ и влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.
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Что за отношение то такое? Нужно быть более открытым…пусть посмотрит на игроков NHL, они там во время матча интервью даже дают…Самонову надо бы извиниться!
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Когда раз в две минуты шайбы в башню летят,которые надо встретить..забудешь где нормативная лексика,а где нет.
И ваще может он и не знал что это неприличные слова☝️
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Ответ zukarello
А что он должен сказать был ? Хорощо ещё мотыгой в лицо не запустил
он спортсмен и за это получает немалые деньги , уважение нет у него?
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Ответ Рустам Зиганшин
С нежными ушками, в галстучках пионерских и очках кругленьких, со звуком не смотрите больше. Слишком сильно вас это ранит. По табло следите, в официальных приложениях, там вас никто не оскорбит своим хамским поведением.
Сидит маленький мальчик в песочнице и жутко ругается матом.
Мимо идет мужик, рассердился на такую ругань и решил
наставить ребенка:
- Мальчик,ходить толком еще не научился, а уже так ругаешься?
- А ты, мужик, ходить умеешь?
- Умею.
- Ну и иди отсюда на ### !!
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Ответ kopl.roma
Через пару часов уже извиняться будет
Конечно будет... Не захочет, так заставят!!!
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Ответ Михаил Гаврилин
Вот это новость, журналистская удача и про спорт, и про скандал, ну прям респект(с) ....с иронией))
И не говорите) и сразу кучка комментаторов со светлыми лицами и в белых пальто))
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Ответ Ачиваков Марат
Мне то же лично это не нравится, но извените друзья, мат и сквернословие стало, как не печально нормой. Не красиво, признаемся, но ведь если взять в общем - это, как бы и не порицается, становится привычкой. Надо бы нам всем вернутся к культуре, в том числе и речи.
Мне то же лично это не нравится, но извените друзья, мат и сквернословие стало, как не печально нормой.
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Как может стать нормой, то что и так было нормой? Мат всегда сколько я помню был крайне распространенным явлением.
Про спортсменов так и вообще смешно. Что хоккеисты что футболисты всегда матерились так, что уши заворачивались.
То что сейчас в силу развития технологий и в угоду контента стало очень много камер, микрофонов и вообще попыток заснять вообще всё что происходит до, во время и после матчей.....не означает что этого не было раньше (мата, имею ввиду). Просто это сейчас сейчас снимать и показывать.
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Какой нервный быдлан
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Не уйду ë-моë
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