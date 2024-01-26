«Да уйди ты, #### #####». Самонов – оператору, снимавшему вратаря «Салавата» после матча

Вратарь «Салавата» Александр Самонов выругался матом в эфире.

После матча Фонбет Чемпионата КХЛ с « » (3:0) хоккеист раскритиковал оператора, который снимал послематчевые рукопожатия.

«Да уйди ты, #### (е-мое) ##### (блин)», – слышны слова Самонова оператору на видео, размещенном в телеграм-канале журналиста Дмитрия Ерыкалова.

в игре с «Амуром» одержал 23-ю победу в сезоне и в пятый раз сыграл на ноль. Он отразил 28 бросков по воротам.