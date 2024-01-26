«Да уйди ты, #### #####». Самонов – оператору, снимавшему вратаря «Салавата» после матча
Вратарь «Салавата» Александр Самонов выругался матом в эфире.
После матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:0) хоккеист раскритиковал оператора, который снимал послематчевые рукопожатия.
«Да уйди ты, #### (е-мое) ##### (блин)», – слышны слова Самонова оператору на видео, размещенном в телеграм-канале журналиста Дмитрия Ерыкалова.
Самонов в игре с «Амуром» одержал 23-ю победу в сезоне и в пятый раз сыграл на ноль. Он отразил 28 бросков по воротам.
Итак играете в бюджетной лиге , где никаких частных инициатив , еще и пальцы гнешь без повода
И ваще может он и не знал что это неприличные слова☝️
Мимо идет мужик, рассердился на такую ругань и решил
наставить ребенка:
- Мальчик,ходить толком еще не научился, а уже так ругаешься?
- А ты, мужик, ходить умеешь?
- Умею.
- Ну и иди отсюда на ### !!
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Как может стать нормой, то что и так было нормой? Мат всегда сколько я помню был крайне распространенным явлением.
Про спортсменов так и вообще смешно. Что хоккеисты что футболисты всегда матерились так, что уши заворачивались.
То что сейчас в силу развития технологий и в угоду контента стало очень много камер, микрофонов и вообще попыток заснять вообще всё что происходит до, во время и после матчей.....не означает что этого не было раньше (мата, имею ввиду). Просто это сейчас сейчас снимать и показывать.