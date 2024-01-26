Вендел попросил «Зенит» принять предложение «Ботафого», он хочет в Бразилию. Семак против его ухода

«Ботафого» хочет подписать Вендела, но Сергей Семак не хочет отпускать игрока.

Бразильский клуб связался с « » и сделал предложение об аренде полузащитника. « » готов взять на себя всю зарплату игрока, а также заплатить российскому клубу за аренду, пишет бразильский журналист Уильям Брум.

Главным препятствием в переговорах стала сумма обязательного выкупа Вендела по окончании срока аренды. Стороны пока не могут ее согласовать.

Вендел попросил руководство «Зенита» принять предложение «Ботафого», он не скрывает желания вернуться в Бразилию. Однако тренер выступает против ухода полузащитника.

Отмечается, что прошлым летом Семак наложил вето на переход во «Фламенго».

В этом сезоне у 26-летнего футболиста 4 гола и 5 результативных передач в 18 матчах за «Зенит». Его статистику можно найти здесь.

«Globo? Наверно, это издание «Глупо». Новые слухи про уход Вендела ярко пресек босс «Зенита» Медведев