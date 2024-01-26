Вендел попросил «Зенит» принять предложение «Ботафого», он хочет в Бразилию. Семак против его ухода

Теги Зенит Сергей Семак Ботафого высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел Футбол

«Ботафого» хочет подписать Вендела, но Сергей Семак не хочет отпускать игрока.

Бразильский клуб связался с «Зенитом» и сделал предложение об аренде полузащитника. «Ботафого» готов взять на себя всю зарплату игрока, а также заплатить российскому клубу за аренду, пишет бразильский журналист Уильям Брум.

Главным препятствием в переговорах стала сумма обязательного выкупа Вендела по окончании срока аренды. Стороны пока не могут ее согласовать.

Вендел попросил руководство «Зенита» принять предложение «Ботафого», он не скрывает желания вернуться в Бразилию. Однако тренер Сергей Семак выступает против ухода полузащитника.

Отмечается, что прошлым летом Семак наложил вето на переход Вендела во «Фламенго».

В этом сезоне у 26-летнего футболиста 4 гола и 5 результативных передач в 18 матчах за «Зенит». Его статистику можно найти здесь.

«Globo? Наверно, это издание «Глупо». Новые слухи про уход Вендела ярко пресек босс «Зенита» Медведев

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17 комментариев
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Эти ребята вообще знают значение слова "контракт"? Что наши, что саудовские? Заключают на 5-6 лет, потом ноют каждое ТО
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Ответ Гиперактивный осьминог
Эти ребята вообще знают значение слова "контракт"? Что наши, что саудовские? Заключают на 5-6 лет, потом ноют каждое ТО
Знают.
А так же эти ребята знают, что могут поныть и действительно клуб может пойти навстречу и продать игрока, т.к понимают что особого толка от немотивированного игрока (пусть и на контракте) не будет + будет разлагать морально раздевалку. Токсичный актив, проще говоря.
Канеш можно сгноить игрока в дубле в каком-нибудь, но так почти никто не делает, ибо это всё равно актив за которого можно будет получить деньги. Проще продать.

Игроки про это знают и пользуются этим.
+6
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+5
Тикнизян надоел! Доставайте Вендела!
+6
-2
+4
25 за него спокойно можно выручить, но явно не с бразильского клуба.
+2
0
+2
Не думаю что дело в Семаке. Не в правилах Зенита насильно удерживать игроков, вероятно какие-то финансовые нестыковки, или в контракте есть пункт что отпустят при условии подписании равноценного игрока. А равноценного Венделу найти оччччень сложно.
+3
-2
+1
Я только не понимаю откуда у Ботафого такие деньги?
+2
-1
+1
Ответ WelcomeBackPURE
Так хомячки то в основном являются фанатами филиала бразильской лиги в РФПЛ
Которые радуются ,что из за влажных фантазий кого-то из Зенита типа могут уйти лидеры?Ахахаха,продолжай веселить,ахахах.Позиция Зенита обозначена-аренды не будет,дальше сам если способен.
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Ну если это правда, то не понимаю Семака: какой смысл держать в команде игрока, который хочет уйти (то есть не хочет играть за твой клуб и за тебя как за тренера)?
Другой вопрос что в приоритете продать дороже чем игрока купили, это да.
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Ну не хочет играть. Продайте его. Семак против(
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