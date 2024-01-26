Вендел попросил «Зенит» принять предложение «Ботафого», он хочет в Бразилию. Семак против его ухода
«Ботафого» хочет подписать Вендела, но Сергей Семак не хочет отпускать игрока.
Бразильский клуб связался с «Зенитом» и сделал предложение об аренде полузащитника. «Ботафого» готов взять на себя всю зарплату игрока, а также заплатить российскому клубу за аренду, пишет бразильский журналист Уильям Брум.
Главным препятствием в переговорах стала сумма обязательного выкупа Вендела по окончании срока аренды. Стороны пока не могут ее согласовать.
Вендел попросил руководство «Зенита» принять предложение «Ботафого», он не скрывает желания вернуться в Бразилию. Однако тренер Сергей Семак выступает против ухода полузащитника.
Отмечается, что прошлым летом Семак наложил вето на переход Вендела во «Фламенго».
В этом сезоне у 26-летнего футболиста 4 гола и 5 результативных передач в 18 матчах за «Зенит». Его статистику можно найти здесь.
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А так же эти ребята знают, что могут поныть и действительно клуб может пойти навстречу и продать игрока, т.к понимают что особого толка от немотивированного игрока (пусть и на контракте) не будет + будет разлагать морально раздевалку. Токсичный актив, проще говоря.
Канеш можно сгноить игрока в дубле в каком-нибудь, но так почти никто не делает, ибо это всё равно актив за которого можно будет получить деньги. Проще продать.
Игроки про это знают и пользуются этим.
Другой вопрос что в приоритете продать дороже чем игрока купили, это да.