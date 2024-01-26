Клопп не пойдет в другой английский клуб: «Даже если мне будет нечего есть. Обещаю»

Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» останется его единственным клубом в Англии.

«Я не знаю, что произойдет в будущем, но в следующем сезоне я не буду работать ни в клубе, ни в сборной.

И никогда не буду работать в другом английском клубе. Это я могу пообещать. Даже если мне будет нечего есть, этого не произойдет», – заявил главный тренер мерсисайдцев.

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«Ливерпуль» с Клоппом и до него в XXI веке. Одна картинка