Клопп не пойдет в другой английский клуб: «Даже если мне будет нечего есть. Обещаю»
Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» останется его единственным клубом в Англии.
«Я не знаю, что произойдет в будущем, но в следующем сезоне я не буду работать ни в клубе, ни в сборной.
И никогда не буду работать в другом английском клубе. Это я могу пообещать. Даже если мне будет нечего есть, этого не произойдет», – заявил главный тренер мерсисайдцев.
Уход Клоппа доказывает: футбол – адреналиновая игла
Не говорим прощай. Говорим - до свидания
Отличный специалист и тренер раскрывается с иной стороны.
Конечно, вряд ли у Юргена возникнет проблема с едой.
Хотя никогда не зарекайся.
Но я точно знаю,будь у Клоппа проблемы,красная часть Ливерпуля решила бы всё за считанные секунды.
А может и не только красная.
И не только Ливерпуля.
Немцу достичь такого признания на Альбионе и,чего уж там,любви многого стОит.
Браво Клоппо!!!
Эххх, хочу верить, что может Клопп когда-то вернётся в Ливерпуль. Отдохнувший и полный сил, сытый, но в тоже время голодный до побед.
Болею за МЮ, но слежу за Юргеном всю его карьеру, с большим уважением. Ливерпулю повезло. А мы по-прежнему ждём, когда и нам так повезёт после Сэра Алекса ;)