Клопп не пойдет в другой английский клуб: «Даже если мне будет нечего есть. Обещаю»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп заявил, что «Ливерпуль» останется его единственным клубом в Англии.

«Я не знаю, что произойдет в будущем, но в следующем сезоне я не буду работать ни в клубе, ни в сборной.

И никогда не буду работать в другом английском клубе. Это я могу пообещать. Даже если мне будет нечего есть, этого не произойдет», – заявил главный тренер мерсисайдцев.

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85 комментариев
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Ему веришь.
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Клопп настоящий мужик, только уважение вызывает 👏
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какой же Клопп верный
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Ответ Виталий Ан
Блин что так грустно то стало?! Блин че бы не работать?). Надеюсь его уговорят в Ливерпуле остаться.
человек устал, он не робот, хочет год отдохнуть. Что тут сложного, что б понять?
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какой же Клопп принципиальный
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При Юргене Энфилд снова стал адом для соперников Ливерпуля. Болельщики мерсисайдцев должны устроить тренеру яркие и шумные проводы.
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Да уж… Сильно сказано. Мужик. Второго такого хрен найдёшь
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Жаль. Не болею за Ливерпуль, но это была выдающаяся работа отличного тренера. АПЛ много потеряет.
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Анчелотти возвращался в Реал и возвращался шумно. Не вижу причин почему лет через 5 тоже самое не сможет сделать Юрген.

Не говорим прощай. Говорим - до свидания
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Ответ AndrewBegoun
Да уж… Сильно сказано. Мужик. Второго такого хрен найдёшь
я тоже не пойду в любой другой клуб Апл. ### буду
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Блин что так грустно то стало?! Блин че бы не работать?). Надеюсь его уговорят в Ливерпуле остаться.
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какой же Клопп голодающий.:))))))
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Ответ Hunt13
я тоже не пойду в любой другой клуб Апл. ### буду
Красава, мужик!) Только сдержи слово, когда тебя Сити или Ньюкасл бабками поманят
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Клоппо конечно стал сентиментальнее с возрастом.
Отличный специалист и тренер раскрывается с иной стороны.
Конечно, вряд ли у Юргена возникнет проблема с едой.
Хотя никогда не зарекайся.
Но я точно знаю,будь у Клоппа проблемы,красная часть Ливерпуля решила бы всё за считанные секунды.
А может и не только красная.
И не только Ливерпуля.
Немцу достичь такого признания на Альбионе и,чего уж там,любви многого стОит.
Браво Клоппо!!!
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А вот ему я верю и уважаю!
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Ответ Любезный Коссутий
какой же Клопп верный
Милан чемпик :)
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Ответ 7⁶7
Как болельщики Реала быстро забыли унижение 5:0 на Энфилде и Бернабеу
А причем тут Клопп???
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Парни, почему у меня так болит голова, перепил вчера, фууух как тяжко блин, пивком сейчас лечусь :)
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Ответ Родри
Бедный Ливерпуль, что они будут без Клоппа делать, опять вернутся на свое законное 10 место и будут 30 лет ждать чемпионства
10 место не трогай! Там уже за него Челси с МЮ бьются!
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Какой же Клопп крутой! 😎
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Ну прибедняться-то не надо Юргену. Понятно же, что после отпуска за ним очередь выстроится из клубов в Европе.
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Это всей семейке Клоппа придётся не одно столетие всё лопать активно, чтобы им нечего было есть :)))
Эххх, хочу верить, что может Клопп когда-то вернётся в Ливерпуль. Отдохнувший и полный сил, сытый, но в тоже время голодный до побед.
Болею за МЮ, но слежу за Юргеном всю его карьеру, с большим уважением. Ливерпулю повезло. А мы по-прежнему ждём, когда и нам так повезёт после Сэра Алекса ;)
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Уважение !
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Желаю Ливерпулю взять АПЛ !
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Какой же он был крутой...
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Следующая новость- Клоп возглавит Челси😂
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Клоппа всегда уважал! При нем Ливерпуль реально снова расцвел! А ведь у клуба нет таких ресурсов, как у тех же Сити, ПСЖ, Реала и тд. Лучший!!
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Я не плачу, просто Клопп в глаз попал
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Ответ Как дела на заводе
Клоппо = Путин. Оба дальновидных стратега, лидеры, полководцы !
Вот только адекватный лишь один из них.
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Ответ QWertY
Он еще обещал уйти из футбола, когда купит игрока за 100млн. Так что ждем в МЮ через пару лет))
кого он купил за 100 лямов?
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