«Зенит» давал Круговому 1,4 млн евро в год без учета бонусов и подъемных, ЦСКА – 1,6 млн и бонусы (Metaratings.ru)

ЦСКА предложил Данилу Круговому более высокую зарплату, чем «Зенит».

В ноябре «Зенит» предложил защитнику новый контракт сроком на 5 лет с увеличением зарплаты до 1,4 млн евро без учета бонусов и подъемных, которые могли обсудить дополнительно. Круговой и его агент отказались, так как знали об интересе ЦСКА и условиях, которые готов предложить московский клуб.

Как пишет Metaratings.ru, ЦСКА предложил Круговому зарплату в 1,6 млн евро за год, а также бонусы за подписание контракта. Проект подписания россиянина обошелся примерно в 2 млн евро с учетом подъемных и бонусов игроку и агенту.

17 января ЦСКА объявил, что Круговой присоединится к команде летом на правах свободного агента. С ним заключили контракт по схеме «4+1».

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