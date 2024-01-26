«Зенит» давал Круговому 1,4 млн евро в год без учета бонусов и подъемных, ЦСКА – 1,6 млн и бонусы (Metaratings.ru)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Данил Круговой деньги Футбол

ЦСКА предложил Данилу Круговому более высокую зарплату, чем «Зенит».

В ноябре «Зенит» предложил защитнику новый контракт сроком на 5 лет с увеличением зарплаты до 1,4 млн евро без учета бонусов и подъемных, которые могли обсудить дополнительно. Круговой и его агент отказались, так как знали об интересе ЦСКА и условиях, которые готов предложить московский клуб.

Как пишет Metaratings.ru, ЦСКА предложил Круговому зарплату в 1,6 млн евро за год, а также бонусы за подписание контракта. Проект подписания россиянина обошелся примерно в 2 млн евро с учетом подъемных и бонусов игроку и агенту.

17 января ЦСКА объявил, что Круговой присоединится к команде летом на правах свободного агента. С ним заключили контракт по схеме «4+1».

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95 комментариев
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Вот вам и выбор футбола вместо денег
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-17
+91
Ответ Дмитрий Ермолин
Вот вам и выбор футбола вместо денег
ЦСКА больше денег и больше игрового времени
Зенит меньше денег и меньше игрового времени
Вопрос - что бы выбрал ты?
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+48
И это лавочник получает такие деньги, ужас , может запретить РПЛ? 😁
+48
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+43
Ничо так футбол выбрал)
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+33
Но Рабинеры и Карпы нам и дальше будут рассказывать про заваливающий всех деньгами Зенит и выбравшего футбол Кругового.

глупые хомячки ведутся, а им это и нужно)

кстати, тут будут возмущения про миллионы евро народных денег кривоногому футболисту? или это только по отношению к Зениту работает?)
+42
-12
+30
Ну и где нытьё про то что госклуб ЦСКА разбрасывается госденьгами ВЭБ РФ, Аэрофлота и Почты России? Где нытьё, что любые деньги отвалили лишь бы ослабить конкурента и т.д.?
+29
-8
+21
Получается бюджетный ЦСКА завалил паспортиста с лавки баблом?
+17
-3
+14
Ответ Игорь Новиков
Люди в комментариях считают, что он должен был уйти в ЦСКА играть за еду. Странные.
Да нет, люди в комментариях справедливо отмечают, что оправдания "выбрал футбол" смешные-)
+14
-2
+12
Ответ Spartakus1984
Думаю, более важно даже не деньги а то что Круговой будет играть.
"..У меня в этом году количество игрового времени больше, чем в прошлом сезоне. Мне грех жаловаться."
Тоже так думаю, точно играть хочет, поэтому выбрал полгода в Зенит-2.
А ещё забавляет вот это вот "..более важно даже не деньги..", конечно, это другое)
+13
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+10
Ответ Caerly
Ничо так футбол выбрал)
До каких пор ФК Зенит будет убивать паспортистов баблом?
Москва такая марква
+19
-10
+9
Люди в комментариях считают, что он должен был уйти в ЦСКА играть за еду. Странные.
+18
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Ответ Дмитрий Ермолин
Вот вам и выбор футбола вместо денег
Я бы сказал, что он выбрал и футбол, и деньги. Молодые в Зените редко выживают и доживают до твёрдой основы. А вот в ЦСКА будет играть.
+22
-15
+7
Жесть зп у скамейного лимитчика
+8
-3
+5
Ответ Поцелуй Оздоева
Получается бюджетный ЦСКА завалил паспортиста с лавки баблом?
Ну ты же понимаешь, что это другое=)) Если Зенит бы купил, то да, денежный мешок тратит бюджетные деньги, а тут ЦСКА точечно усилился русским игроком на перспективу за приемлемые деньги.
+5
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+4
Хороший агент
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+4
Ответ Segden
ЦСКА больше денег и больше игрового времени Зенит меньше денег и меньше игрового времени Вопрос - что бы выбрал ты?
Он сам говорит, что его контракт не устроил. Журналисты и кузьма что только не сочиняют, лишь бы не признать правду. Да ребятки, чел ушёл из Зенита в ЦСКА из-за денег.
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И где все, кто кричал, что он выбрал футбол? Деньги он выбрал
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Ответ Сергей Старчеус
Ну и где нытьё про то что госклуб ЦСКА разбрасывается госденьгами ВЭБ РФ, Аэрофлота и Почты России? Где нытьё, что любые деньги отвалили лишь бы ослабить конкурента и т.д.?
это "другое"
+7
-3
+4
Там еще в оригинале новости инфа, что Дивеев получает 2,5 млн евро в год.

но ведь полгода назад рассказывали, что Зенит предлагает Дивееву такую же сумму, и москвичи кудахтали, что Зенит предлагает в два раза больше чем ЦСКА))
+10
-6
+4
Зенит спокойно мог и двушку ему положить.
Вон, Кутепов 2 получал.
Просто наброс от желтушного сми
+5
-2
+3
Хм.. Даня выбрал фут.. деньги. Маски сорваны..
+5
-2
+3
В ЦСКА, похоже, той же болезнью заразились. Ну не стоят эти паспортисты таких зарплат.
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0
+3
Брейдо уже пинал Мегарейтингс за выдуманную инфу про ЦСКА. У них нет источников в клубе.
+6
-4
+2
И все сразу в это поверили
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Ответ Шагри
Разница в 200к всего.
Ну скинь мне эти всего 200к евро на карточку, если это мелочь))
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Ответ Кирилл
Почему вот именно в эту информацию вы верите, не расскажете ?) Только лишь потому, что она удобна вам и клубу, за который вы болеете ?) Не думаю, что если завтра этот же Метарейтинг напишет новость, что у условного Коваленко зарплата в Зените 2 млн евро, вы так же поверите в такую информацию и будете что-то писать про правдивость новости )
могу задать тебе те же самые вопросы)
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0
+2
Ответ Игорь Новиков
Люди в комментариях считают, что он должен был уйти в ЦСКА играть за еду. Странные.
Конечно за еду , он ведь в футбол хочет играть ?
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Ответ Leva Arutyunyan
Мб такого нытья нет, потому что у ЦСКА это разовые акции, а у кого-то каждое ТО с несколькими игроками?
Ну так мб это вопрос к ЦСКА, а не к Зениту?)
+2
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Медине тогда столько не дали, а баночнику питерскому дали? Ну не очень похоже на правду по цифрам, зная, что в ЦСКА денег вообще нет, если только отомстить за Фернандеса подсыпали
+4
-3
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Цены на паспортистов-сборников начинаются от 5 миллионов. Накинуть свободному агенту Круговому миллион разбитый на выплаты за пять лет - вполне экономически обоснованный вариант для ЦСКА.

Мог бы столько предложить Зенит? По факту наличия денежных средств - да. По существующей системе з/п грейдов - возможно и нет.

Потому как все остальные игроки находящиеся в грейде "лавочник" могли бы тоже попросить проиндексировать себе з/п. А в случае индексации з/п. "лавочникам", пришлось бы пересматривать уровни з/п. всех вышестоящих грейдов.

Проще было отпустить, чем увеличивать общий ФОТ из-за последующих индексаций.
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