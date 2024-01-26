«Зенит» давал Круговому 1,4 млн евро в год без учета бонусов и подъемных, ЦСКА – 1,6 млн и бонусы (Metaratings.ru)
ЦСКА предложил Данилу Круговому более высокую зарплату, чем «Зенит».
В ноябре «Зенит» предложил защитнику новый контракт сроком на 5 лет с увеличением зарплаты до 1,4 млн евро без учета бонусов и подъемных, которые могли обсудить дополнительно. Круговой и его агент отказались, так как знали об интересе ЦСКА и условиях, которые готов предложить московский клуб.
Как пишет Metaratings.ru, ЦСКА предложил Круговому зарплату в 1,6 млн евро за год, а также бонусы за подписание контракта. Проект подписания россиянина обошелся примерно в 2 млн евро с учетом подъемных и бонусов игроку и агенту.
17 января ЦСКА объявил, что Круговой присоединится к команде летом на правах свободного агента. С ним заключили контракт по схеме «4+1».
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Зенит меньше денег и меньше игрового времени
Вопрос - что бы выбрал ты?
глупые хомячки ведутся, а им это и нужно)
кстати, тут будут возмущения про миллионы евро народных денег кривоногому футболисту? или это только по отношению к Зениту работает?)
Тоже так думаю, точно играть хочет, поэтому выбрал полгода в Зенит-2.
А ещё забавляет вот это вот "..более важно даже не деньги..", конечно, это другое)
Москва такая марква
но ведь полгода назад рассказывали, что Зенит предлагает Дивееву такую же сумму, и москвичи кудахтали, что Зенит предлагает в два раза больше чем ЦСКА))
Вон, Кутепов 2 получал.
Просто наброс от желтушного сми
Мог бы столько предложить Зенит? По факту наличия денежных средств - да. По существующей системе з/п грейдов - возможно и нет.
Потому как все остальные игроки находящиеся в грейде "лавочник" могли бы тоже попросить проиндексировать себе з/п. А в случае индексации з/п. "лавочникам", пришлось бы пересматривать уровни з/п. всех вышестоящих грейдов.
Проще было отпустить, чем увеличивать общий ФОТ из-за последующих индексаций.