«Флуминенсе» пытается подписать Нино за 10 млн евро. «Крузейро» также может сделать предложение по защитнику «Зенита»

«Флуминенсе» пытается подписать Нино за 10 миллионов евро.

«Крузейро» включился в борьбу за подписание 28-летнего центрального защитника «Зенита » Нино.

Бразильский клуб рассматривает возможность сделать предложение. Напомним, что петербуржцы интересуются центральным защитником «Крузейро » Джонатаном Жезусом.

По данным ESPN Brazil, Нино уже сообщил близким, что в случае возвращения в Бразилию отдаст предпочтение «Флуминенсе ».

У команды из Рио-де-Жанейро есть устное соглашение с защитником, но они пытаются снизить запрашиваемую «Зенитом» цену, чтобы договориться о трансфере – речь идет о сумме в размере около 10 миллионов евро.

В этом сезоне Нино провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил одни гол. Его статистику можно изучить по ссылке .