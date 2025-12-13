«Флуминенсе» пытается подписать Нино за 10 млн евро. «Крузейро» также может сделать предложение по защитнику «Зенита»
«Флуминенсе» пытается подписать Нино за 10 миллионов евро.
«Крузейро» включился в борьбу за подписание 28-летнего центрального защитника «Зенита» Нино.
Бразильский клуб рассматривает возможность сделать предложение. Напомним, что петербуржцы интересуются центральным защитником «Крузейро» Джонатаном Жезусом.
По данным ESPN Brazil, Нино уже сообщил близким, что в случае возвращения в Бразилию отдаст предпочтение «Флуминенсе».
У команды из Рио-де-Жанейро есть устное соглашение с защитником, но они пытаются снизить запрашиваемую «Зенитом» цену, чтобы договориться о трансфере – речь идет о сумме в размере около 10 миллионов евро.
В этом сезоне Нино провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил одни гол. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN Brazil
