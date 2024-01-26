Хави: «Барса» – лучший клуб мира, но тут ценят людей после ухода. По Вальверде, Куману и Бускетсу сейчас скучают, а раньше уничтожали. Надеюсь, вы будете скучать по мне»

Теги Роналд Куман Барселона Хави Эрнесто Вальверде Ла Лига Серджи Бускетс Жорди Альба Футбол

Хави ответил на критику в свой адрес.

«Я не знаю, может быть, это несправедливо по отношению ко мне, но подобные вещи случаются часто. В этом клубе всегда ценят людей после ухода. Сейчас ценят Вальверде, Кумана или Бускетса. По ним скучают, хотя раньше их уничтожали. Или Альба... Это пища для размышлений.

Надеюсь, вы будете скучать по мне. Но я ценю то, что у меня есть. Я в лучшем клубе мира. Ценю то, что прихожу на работу. Я счастлив и знаю, что здесь много требований. Я ценю это сейчас, а не потом.

Мы говорим о моей работе с июля, после поражения от «Арсенала». Я спокоен, мы делаем хорошую работу. Я живу в другой реальности, чем вы. Я знаю клуб. Понимаю шум, у меня нет проблем. Если мы пройдем дальше в плей-офф, будут разговоры о том, что «Барса» вернулась.

Я здесь уже два с половиной года и думаю, что мне осталось скорее меньше, чем больше. Если посмотреть на предшественников. Пеп провел четыре сезона, Луис Энрике – три... Наступит момент, когда я уйду, так что не волнуйтесь», – сказал тренер «Барселоны».

Материалы по теме

62 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чет-то я не помню, чтоб Бускетса уничтожали. Всегда говорилось о том, насколько это шикарный разыгрывающий опорник
+47
-4
+43
Ответ headmaster
Чет-то я не помню, чтоб Бускетса уничтожали. Всегда говорилось о том, насколько это шикарный разыгрывающий опорник
Критика по отношению к нему бывала и не раз и в основном из-за его медлительности, а так Бускетс это легенда Барсы и футбола в целом.
+38
-2
+36
Кумана и сейчас не ценят, т.к. достижений не было
+36
-3
+33
Вы так говорите, как будто Хави выходит и начинает разговаривать, потому что ему заняться нечем, или просто разговаривать это его хобби.
Его спрашивают - он отвечает. По-вашему он должен говорить "я бездарь и место мне подальше от Барселоны". Он говорит, я работаю, вам не нравится - ваше право, ваше дело разговоры - мое дело работать.
Причем тут Зидан? К Зидану по-моему серьезных претензий никогда не было
+19
-3
+16
Ну Куман это вообще не к месту пример. На его фоне даже малоопытный Хави выглядит круче
+14
-1
+13
Ответ kvint(ksk)
Сразу видно 15 летних болельщиков Барсы🤣. Кумана уважают за прекрасную карьеру в Барсе в качестве игрока, и за капитанскую повязку, за победный гол в финале КЧ. Первый титул для Барсы, кстати !
я про тренерство говорю, товарищ) за достижения в качестве игрока уважают, а в качестве тренера нет
+5
0
+5
Ответ Medv
Вы так говорите, как будто Хави выходит и начинает разговаривать, потому что ему заняться нечем, или просто разговаривать это его хобби. Его спрашивают - он отвечает. По-вашему он должен говорить "я бездарь и место мне подальше от Барселоны". Он говорит, я работаю, вам не нравится - ваше право, ваше дело разговоры - мое дело работать. Причем тут Зидан? К Зидану по-моему серьезных претензий никогда не было
К Зидану были претензии. Вспомни как его уничтожала пресса в первой половине сезона 20/21
+5
0
+5
Ответ headmaster
Чет-то я не помню, чтоб Бускетса уничтожали. Всегда говорилось о том, насколько это шикарный разыгрывающий опорник
Если только за симуляции
+18
-13
+5
Ответ headmaster
Чет-то я не помню, чтоб Бускетса уничтожали. Всегда говорилось о том, насколько это шикарный разыгрывающий опорник
Бускетса больше за его "подглядывание" троллили.
+3
-1
+2
Очень хочется поскорее соскучиться.
+2
0
+2
Ответ Игорь М.
Кумана и сейчас не ценят, т.к. достижений не было
Сразу видно 15 летних болельщиков Барсы🤣. Кумана уважают за прекрасную карьеру в Барсе в качестве игрока, и за капитанскую повязку, за победный гол в финале КЧ. Первый титул для Барсы, кстати !
+3
-1
+2
Таков психотип человека. Один из самых ярких примеров, это когда Арсена Венгера поливали дерьмом и требовали наконец уйти. Когда же он объявил об уходе, кран с дерьмом тут же был перекрыт, чтобы пустить по нему мёд.
+2
0
+2
Ответ Abdul Aziz
уже давно Хави плывет. Люблю,когда человек мало разговаривает и много делает. Тут другой случай. Жаль,как игрок был прекрасен на поле. Портит себе репутацию этими глупыми разговорами ...
Умнее игрока чем Хави не видел, но на поле он тоже плыл и был конкретной базарной бабкой, не отлипал от судьи.

Характер не изменился, но его тренерский гений пока не такой, каким был его гений на поле. Поэтому поведение особенно бросается в глаза :)
+2
-1
+1
Ответ headmaster
Чет-то я не помню, чтоб Бускетса уничтожали. Всегда говорилось о том, насколько это шикарный разыгрывающий опорник
Последние два года "настоящие кулес" проходились по нему знатно. Хави правду говорит,даже здесь в комментах
+1
0
+1
Ответ Lev Zucker
Игроком мне казалось Хави умеет молча работать и доказывать все своим трудом. Совершенно другое впечатление от него, как от тренера. Вспомните, как вел себя Зидан в бытность работы тренером Реала. Гораздо достойнее. Умел промолчать. Воспринимается человеком достойнее Хави.
да, что он ответить то должен вон как человек выше написал его спросили он ответил. Он что вопрос журналиста должен молча проигнорировать и уйти? Такая у него работа, и отвечать на вопросы журналистов также входит в его сферу обязанностей
+1
0
+1
... скучают обычно по лучшим временам, когда наступают не лучшие. Скучают по Вальверде и Куману только потому что после них стало только хуже.
И как понимаю, Чапи желает бычыка худших времен после своего ухода?.. ))
+3
-2
+1
Хави может уйти, набираться опыта, побед, и вернуться в Барсу, какие его годы. Лишь бы в клубе понимали, что в нем ли проблема…
+1
0
+1
там клоп освобождается, летом будет в стране басков
+5
-4
+1
Не знаю, не понимаю тех болел Барсы, которые позволяют себе высказываться в негативном ключе о Хави. Легендарный для этого клуба футболист с кучей титулов. Человек, прославивший клуб. То же самое касается отчасти и Кумана. Эти ребята сделали для клуба больше, чем все писаки вместе взятые. Поэтому надо бы попридержать язык за зубами. Да, пусть на тренерском поприще временами не получается, но так и времена смутные. Все в этом сезоне пошло с самого начала не так: вспомним, что в начале сезона ушел самый острый игрок атаки Дембеле (все уже об этом забыли), на которого Хави делал большую ставку. Далее, долгие травмы подряд у Френки, Педри, Гави, Штегена. А это ключевые игроки команды. Наложите это все на то, что нет, по сути, опорного полузащитника, а главное, НЕТ ДЕНЕГ на подписания. И не говорите мне про пример Жироны и Мичела. Там совсем иное давление на игроков, да и не факт, что они смогут повторить такой же успешный сезон в след. году
0
0
0
Ответ kvint(ksk)
Сразу видно 15 летних болельщиков Барсы🤣. Кумана уважают за прекрасную карьеру в Барсе в качестве игрока, и за капитанскую повязку, за победный гол в финале КЧ. Первый титул для Барсы, кстати !
Когда Хави ставит в одном предложении через запятую Вальверде и Кумана, то уж точно не имеет в виду периоды в бытность игроками 😆
0
0
0
Ответ Lev Zucker
Игроком мне казалось Хави умеет молча работать и доказывать все своим трудом. Совершенно другое впечатление от него, как от тренера. Вспомните, как вел себя Зидан в бытность работы тренером Реала. Гораздо достойнее. Умел промолчать. Воспринимается человеком достойнее Хави.
Хави в бытность игроком первым бежал к судье и прыгал вокруг него. никогда он молча не работал
0
0
0
Ответ Кочевник56
там клоп освобождается, летом будет в стране басков
Басков? Что он там забыл?
0
0
0
Ответ Medv
Вы так говорите, как будто Хави выходит и начинает разговаривать, потому что ему заняться нечем, или просто разговаривать это его хобби. Его спрашивают - он отвечает. По-вашему он должен говорить "я бездарь и место мне подальше от Барселоны". Он говорит, я работаю, вам не нравится - ваше право, ваше дело разговоры - мое дело работать. Причем тут Зидан? К Зидану по-моему серьезных претензий никогда не было
Из вас неплохой спич-райтер для Хави выйдет))
0
0
0
Ответ Medv
Вы так говорите, как будто Хави выходит и начинает разговаривать, потому что ему заняться нечем, или просто разговаривать это его хобби. Его спрашивают - он отвечает. По-вашему он должен говорить "я бездарь и место мне подальше от Барселоны". Он говорит, я работаю, вам не нравится - ваше право, ваше дело разговоры - мое дело работать. Причем тут Зидан? К Зидану по-моему серьезных претензий никогда не было
Все так, верно. Только проблема Хави в том, что он не делает такие ответы простыми и скучными. Но он каталонец, стереотипно все каталонцы любят болтать о работе больше, чем работать.
0
0
0
Ответ headmaster
Чет-то я не помню, чтоб Бускетса уничтожали. Всегда говорилось о том, насколько это шикарный разыгрывающий опорник
Критиковали больше за симуляции
0
0
0
Ответ headmaster
Чет-то я не помню, чтоб Бускетса уничтожали. Всегда говорилось о том, насколько это шикарный разыгрывающий опорник
Вспомнилось еще как Бускетс, в стремлении отобрать лавры главного тролля у Пике, троллил Арбелоа, мол ты старик уже. А хотя сам также уже был в предпенсионном возрасте )). Хорошие были времена...
0
0
0
Ответ Танцуй Вини
Последние два года "настоящие кулес" проходились по нему знатно. Хави правду говорит,даже здесь в комментах
+ точно помню как его на пенсию многие провожали когда он косячил в последние сезоны
0
0
0
Ответ Medv
Вы так говорите, как будто Хави выходит и начинает разговаривать, потому что ему заняться нечем, или просто разговаривать это его хобби. Его спрашивают - он отвечает. По-вашему он должен говорить "я бездарь и место мне подальше от Барселоны". Он говорит, я работаю, вам не нравится - ваше право, ваше дело разговоры - мое дело работать. Причем тут Зидан? К Зидану по-моему серьезных претензий никогда не было
"По-вашему он должен говорить "я бездарь и место мне подальше от Барселоны" - да
0
0
0
Ответ headmaster
Чет-то я не помню, чтоб Бускетса уничтожали. Всегда говорилось о том, насколько это шикарный разыгрывающий опорник
Мои друзья, болеющие за Барсу, его недолюбливали и Кощеем называли
0
0
0
Ответ U
Очень хочется поскорее соскучиться.
хочется узнать кого видите на месте хави, кто мог бы придти и улучшить игру чтобы бороться каждый сезон за треблы
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий