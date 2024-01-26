Хави: «Барса» – лучший клуб мира, но тут ценят людей после ухода. По Вальверде, Куману и Бускетсу сейчас скучают, а раньше уничтожали. Надеюсь, вы будете скучать по мне»

Хави ответил на критику в свой адрес.

«Я не знаю, может быть, это несправедливо по отношению ко мне, но подобные вещи случаются часто. В этом клубе всегда ценят людей после ухода. Сейчас ценят Вальверде, Кумана или Бускетса. По ним скучают, хотя раньше их уничтожали. Или Альба... Это пища для размышлений.

Надеюсь, вы будете скучать по мне. Но я ценю то, что у меня есть. Я в лучшем клубе мира. Ценю то, что прихожу на работу. Я счастлив и знаю, что здесь много требований. Я ценю это сейчас, а не потом.

Мы говорим о моей работе с июля, после поражения от «Арсенала». Я спокоен, мы делаем хорошую работу. Я живу в другой реальности, чем вы. Я знаю клуб. Понимаю шум, у меня нет проблем. Если мы пройдем дальше в плей-офф, будут разговоры о том, что «Барса» вернулась.

Я здесь уже два с половиной года и думаю, что мне осталось скорее меньше, чем больше. Если посмотреть на предшественников. Пеп провел четыре сезона, Луис Энрике – три... Наступит момент, когда я уйду, так что не волнуйтесь», – сказал тренер «Барселоны».