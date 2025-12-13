Олег Иванов: «Баринов – олицетворение «Локомотива». Я бы сделал все, чтобы сохранить такого игрока»

Иванов: Баринов – олицетворение «Локомотива», надо его сохранить.

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов считает, что «Локомотиву » надо сохранить Дмитрия Баринова .

«В гонке за чемпионство «Локомотив» будет сражаться до последнего. Но сейчас многое зависит от того, как решится ситуация с Бариновым. Продлит он контракт или нет? А если уйдет, то когда? Летом свободным агентом? Либо уже зимой за небольшую компенсацию? Вопросы, вопросы...

Конечно, мы не знаем каких-то нюансов. Но я бы на месте руководителей клуба сделал все, чтобы сохранить такого игрока. Баринов — олицетворение «Локомотива». Свой воспитанник, лидер, капитан. Приносит огромную пользу.

Раньше это был классический разрушитель. А в последние годы Дмитрий раскрылся в роли бокс-ту-бокс. Играет нестандартно, отдает проникающие передачи, забивает. Главное, на поле никогда не отбывает номер. Наоборот, в любом матче бьется так, что искры летят!

Если «Локомотив» действительно хочет бороться за чемпионство, Баринова нужно удержать», – заявил Иванов.