Хаби Алонсо – фаворит на замену Клоппа в «Ливерпуле» у букмекеров. Лейндерс – 2-й, Джеррард – 3-й
Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона.
Букмекеры считают, что новым главным тренером клуба станет Хаби Алонсо (3.50), который сейчас возглавляет «Байер».
Его основные конкуренты – ассистент Клоппа Пеп Лейндерс (4.00) и тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард (6.50).
Топ-10 фаворитов на пост главного тренера «Ливерпуля»:
1. Хаби Алонсо — 3.50
2. Пеп Лейндерс — 4.00
3. Стивен Джеррард — 6.50
4. Роберто Де Дзерби — 8.50
5. Юлиан Нагельсманн — 10.00
6. Эндж Постекоглу — 15.00
7-8. Лучано Спаллетти — 17.00
7-8. Луис Энрике — 17.00
9-10. Диего Симеоне — 21.00
9-10. Антонио Конте — 21.00
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А так тут без вариантов Алонсо
Симеоне? Конте? Спалетти? Постекоглу? - это вообще после Клоппа...