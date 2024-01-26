Хаби Алонсо – фаворит на замену Клоппа в «Ливерпуле» у букмекеров. Лейндерс – 2-й, Джеррард – 3-й

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Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона.

Букмекеры считают, что новым главным тренером клуба станет Хаби Алонсо (3.50), который сейчас возглавляет «Байер».

Его основные конкуренты – ассистент Клоппа Пеп Лейндерс (4.00) и тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард (6.50).

Топ-10 фаворитов на пост главного тренера «Ливерпуля»:

1. Хаби Алонсо — 3.50

2. Пеп Лейндерс — 4.00

3. Стивен Джеррард — 6.50

4. Роберто Де Дзерби — 8.50

5. Юлиан Нагельсманн — 10.00

6. Эндж Постекоглу — 15.00

7-8. Лучано Спаллетти — 17.00

7-8. Луис Энрике — 17.00

9-10. Диего Симеоне — 21.00

9-10. Антонио Конте — 21.00

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59 комментариев
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Алонсо - идеальный вариант. Он и сам говорил, что мечтает однажды возглавить Ливерпуль.
+36
-2
+34
джеррард это если захочется в шип вылететь сразу
+22
-1
+21
Алонсо!!!
+20
-1
+19
И полчаса не прошло уже 10+ кандидатов нашли
А так тут без вариантов Алонсо
+13
-4
+9
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Херню не неси
+8
-2
+6
Ответ Groove
Хаби было бы идеально. Молодой, легенда клуба, уже зарекомендовал себя сильным тренером. Надеюсь руководству удастся его уговорить.
Его, наверное, уговаривать не придётся)
+8
-2
+6
Джерарда? Серьезно? Да уж лучше Мостового или хотя бы Рауля Рианчо
+4
0
+4
Хаби было бы идеально. Молодой, легенда клуба, уже зарекомендовал себя сильным тренером. Надеюсь руководству удастся его уговорить.
+5
-2
+3
Ответ Любезный Коссутий
Слипена в Ливер, Фрэнки в Челси. так вижу.
ты видишь только своё 8 место сейчас)
+2
0
+2
Алонсо считаю подходит, потому что. 1. Он свой. 2. У него опыт бундеслиги, как у Клоппа, и принципы игры в чем-то схожи. 3. Ливерпуль для него будет логичным следующим вызовом.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
хорошо, учту)
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Ответ corazn blanco
Алонсо - идеальный вариант. Он и сам говорил, что мечтает однажды возглавить Ливерпуль.
алонсо или де дзерби других кандидатов не вижу
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Ответ zer
Понятно, что Хаби фаворит, но интересно на Спаллети было бы посмотреть в АПЛ тоже СтивиДжи это путь на дно)
Спаллетти через чур эмоционален и любит показывать характер в ущерб футболу, да и не уйдет он из сборной
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Как по мне Эмери не плохой вариант, есть опыт в АПЛ, куча побед в ЛЕ
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Ответ Live_Kost
Не знаю почему все хотят Алонсо. Один сезон не показатель. Джеррард тоже выиграл в Шотландии без поражений в сезоне, а потом провалился. А Линдерс и команду знает и столько лет с Клоппом, как тот же Артета от Пепа многому научился
Нормально ты чемпионат Шотландии сопоставил с Бундеслигой
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0
+1
Ответ Live_Kost
Не знаю почему все хотят Алонсо. Один сезон не показатель. Джеррард тоже выиграл в Шотландии без поражений в сезоне, а потом провалился. А Линдерс и команду знает и столько лет с Клоппом, как тот же Артета от Пепа многому научился
Алонсо, в отличие от этого Линдерса, хоть один сезон отработал самостоятельно.
+1
0
+1
Не знаю почему все хотят Алонсо. Один сезон не показатель. Джеррард тоже выиграл в Шотландии без поражений в сезоне, а потом провалился. А Линдерс и команду знает и столько лет с Клоппом, как тот же Артета от Пепа многому научился
+3
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+1
А где Мостовой?
+1
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Из всего списка только Алонсо вариант и то - мы говорим о футболисте, который провел в клубе высшей лиги меньше года. Да - круто, но меньше года. Ну может еще Де Дзерби потянет.
Симеоне? Конте? Спалетти? Постекоглу? - это вообще после Клоппа...
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последние 3 кандидатуры точно нет, там и 500/1 не сыграет)
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Джеррард- ну не наааадооо!!😖
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Ответ Street Fighter
Нормально ты чемпионат Шотландии сопоставил с Бундеслигой
Ну так и Алонсо ещё ничего и не выиграл. И многие игры если честно которые я смотрел, Байер отскочил по счету. А на счет чемпионатов сравнения, почему тогда до Джеррарда Рейнджерс давно не мог выиграть чемпионат, не говоря уже о том, чтобы пройти его весь без поражений
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Мне кажется стиль игры Хаби Алонсо похож на стиль игры Клоппа. Плюс он раскрыл Байер, что сделает он с Ливерпулем уму не постижимо. Очень надеюсь что он придёт на место Клоппа
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Ответ Live_Kost
Не знаю почему все хотят Алонсо. Один сезон не показатель. Джеррард тоже выиграл в Шотландии без поражений в сезоне, а потом провалился. А Линдерс и команду знает и столько лет с Клоппом, как тот же Артета от Пепа многому научился
А Зидан после Анчелотти вообще сразу 3 ЛЧ выиграл, так что да, можно и Линдерса
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Давайте, пожалуйста, без Джерардов
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Из всего этого списка только Хаби и подходит.
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Пэп Линдерс идеальный кандидат для меня, почему-то каждый раз пробирает на смех с его имени и того факта, что он уже давно превзошел Хосепа
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Ответ Rick Sorkin
Пеп Лийндерс, Питер Кравитц и Витор Матуш также покинут «Ливерпуль». Лийндерс планирует заняться карьерой менеджера, а не ассистента, пишет Линч. Вероятно, решение по поводу нового тренера либо уже есть, либо есть только решение, что им не будет Пеп.
ну это нормально что штаб тренера с ним уходят. Придёт новая команда тренера
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Ответ Groove
Хаби было бы идеально. Молодой, легенда клуба, уже зарекомендовал себя сильным тренером. Надеюсь руководству удастся его уговорить.
Прочитал вместо «Хаби» Хави и поперхнулся)
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Ответ Buba
Его, наверное, уговаривать не придётся)
хоть бы так и случилось)
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