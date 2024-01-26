Хаби Алонсо – фаворит на замену Клоппа в «Ливерпуле» у букмекеров. Лейндерс – 2-й, Джеррард – 3-й

Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона.

Букмекеры считают, что новым главным тренером клуба станет Хаби Алонсо (3.50), который сейчас возглавляет «Байер».

Его основные конкуренты – ассистент Клоппа Пеп Лейндерс (4.00) и тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард (6.50).

Топ-10 фаворитов на пост главного тренера «Ливерпуля»:

1. Хаби Алонсо — 3.50

2. Пеп Лейндерс — 4.00

3. Стивен Джеррард — 6.50

4. Роберто Де Дзерби — 8.50

5. Юлиан Нагельсманн — 10.00

6. Эндж Постекоглу — 15.00

7-8. Лучано Спаллетти — 17.00

7-8. Луис Энрике — 17.00

9-10. Диего Симеоне — 21.00

9-10. Антонио Конте — 21.00

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