Алексей Гасилин: «Победителем РПЛ должен стать «Зенит», команда Семака сбалансирована. Они доказали, что сильнее прямых конкурентов»

Гасилин: победителем РПЛ должен стать «Зенит».

Чемпионом России должен стать «Зенит », считает бывший футболист команды Алексей Гасилин.

«Мне кажется, что победителем чемпионата России должен стать петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака полностью сбалансирована.

«Зенит» очень хорошо играет со своими прямыми конкурентами. Да, где‑то недобрали очки в других матчах, но «Зенит» доказал, что сильнее своих конкурентов», – сказал Гасилин.

После 18 туров «Зенит» набрал 39 очков и идет на 2-м месте в Мир РПЛ , отставая от «Краснодара» на одно очко.