  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алексей Гасилин: «Победителем РПЛ должен стать «Зенит», команда Семака сбалансирована. Они доказали, что сильнее прямых конкурентов»
22

Алексей Гасилин: «Победителем РПЛ должен стать «Зенит», команда Семака сбалансирована. Они доказали, что сильнее прямых конкурентов»

Гасилин: победителем РПЛ должен стать «Зенит».

Чемпионом России должен стать «Зенит», считает бывший футболист команды Алексей Гасилин.

«Мне кажется, что победителем чемпионата России должен стать петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака полностью сбалансирована.

«Зенит» очень хорошо играет со своими прямыми конкурентами. Да, где‑то недобрали очки в других матчах, но «Зенит» доказал, что сильнее своих конкурентов», – сказал Гасилин.

После 18 туров «Зенит» набрал 39 очков и идет на 2-м месте в Мир РПЛ, отставая от «Краснодара» на одно очко. 

Что делать с Хаби Алонсо?30294 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Гасилин
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Худшие защиты титула в топ-лигах Европы – на кого равняется «Ливерпуль»?
вчера, 14:20
Аршавин подтвердил урезание бюджета в «Зените», но заявил, что российские футболисты не будут играть больше
12 декабря, 22:15
«Зенит» хочет 25 млн евро за Жерсона (Валентин Фурлан)
12 декабря, 21:18
Булыкин считает «Зенит» самым популярным российским клубом в Европе: «Спартак» тоже знают и помнят многие. Просто «Зенит» чаще фигурирует и заявляет о себе в еврокубках»
12 декабря, 19:45
Главные новости
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
2 минуты назадТесты и игры
Алонсо об объятиях с Винисиусом: «Мы все делаем общее дело. «Реал» должен сохранить набранный ход, единство – это фундамент»
вчера, 23:05
Спаллетти про 1:0 с «Болоньей»: «Соперник доставлял неприятности даже вдесятером. «Ювентус» был в игре, сегодня я должен похвалить игроков»
вчера, 22:50
Алонсо о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Не говорю о судье, но был явный пенальти. Я удивился, что ВАР не пересмотрел эпизод, но в целом не удивлен»
вчера, 22:31
«Барса» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на 4 очка. «Вильярреал» отстает на 8 баллов при двух матчах в запасе, «Атлетико» – на 9. «Бетис» сыграет в понедельник
вчера, 22:18
Винисиус упал в штрафной «Алавеса» после контакта с Тенальей в конце 2-го тайма. Судья не дал «Реалу» пенальти
вчера, 22:13Фото
Винисиус не забивает за «Реал» 13 матчей. Последним был дубль «Вильярреалу» 4 октября
вчера, 22:01
Винисиус обнялся с Алонсо после голевого паса на Родриго. Сообщалось, что у вингера «Реала» конфликт с тренером
вчера, 21:58Фото
Чемпионат Испании. «Реал» против «Алавеса», «Сельта» победила «Атлетик», «Севилья» разгромила «Овьедо»
вчера, 21:57Live
«Реал» обыграл «Алавес» на выезде – 2:1. Мбаппе забил с паса Беллингема, Родриго – с передачи Винисиуса
вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
Колосков назвал Мусаева лучшим тренером: «Его заслуга в том, что «Краснодар» играл стабильнее всех. У «Зенита», «Локо» и ЦСКА были перепады»
17 минут назад
Итурральде о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Был контакт и нырок. Очень похоже на эпизод с Родриго в игре с «Жироной»
30 минут назад
«Ланс» лидирует в Лиге 1 с 37 очками после 16 туров. «ПСЖ» – второй с 34 баллами, «Марсель» – 3-й, «Монако» – 9-й
вчера, 22:26
«Ювентус» выиграл 2 из 5 последних матчей в Серии А. Дальше – «Рома»
вчера, 21:53
Холанд выложил фото в полотенце на «Селхерст Парк»: «Спасибо за чудесный холодный душ, «Кристал Пэлас»
вчера, 21:41
«Боруссия» Дортмунд о теракте в Сиднее: «Ханука, праздник огней, чудовищно омрачена. Выражаем глубокие соболезнования»
вчера, 21:18
Хендерсон посвятил Жоте свой 1-й гол за «Брентфорд», отпраздновав в стиле Диогу: «Мы никогда его не забудем. Могу только представить, что переживают парни в «Ливерпуле»»
вчера, 21:12
Непомнящий о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей по своему уровню не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Сейчас есть хороший шанс закрепиться в основе»
вчера, 20:58
Лаутаро после 2:1 с «Дженоа»: «Мы стараемся, чтобы «Интер» был на вершине, хотим этого добиться. Мы совершенствуемся и надеемся принести радость болельщикам»
вчера, 20:56
Гол Беллингема «Алавесу» в 1-м тайме отменен из-за попадания мяча в руку хавбека «Реала» перед ударом
вчера, 20:55Фото