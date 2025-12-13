Джапо тратит примерно 500 евро в месяц в Махачкале: «В Словении все дороже: еда, вещи в магазинах, такси, квартиры. Коммуналка – 400 евро, средняя зарплата – 1500 евро»

Ян Джапо рассказал, что тратит 500 евро в месяц в Махачкале.

Защитник «Динамо » Махачкала Ян Джапо высказался по поводу различий в ценах в России и Словении.

– Если сравнивать жизнь в России и Словении, где дороже?

– Могу сказать, что в Словении все дороже, чем в Дагестане: еда, какие-то вещи в магазинах, такси, квартиры.

Посидеть вдвоем в хорошем словенском ресторане обойдется примерно 100 евро.

– Сколько вам нужно в месяц на жизнь в Дагестане?

– Я трачу очень мало. В месяц уходит примерно 500 евро в Махачкале и 1000 евро в Словении. Для понимания, у нас плитка шоколада «Milka» стоит 400 рублей, а в Дагестане – рублей 150.

– Сколько в Словении стоит коммуналка?

– С учетом газа, электричества – примерно 400 евро в месяц.

При этом средняя зарплата по Словении – около 1500 евро плюс часть этих денег уходит тебе в счет будущей пенсии. Если же снимать обыкновенную квартиру, это выйдет минимум 70 тысяч рублей в месяц, – сказал Ян Джапо.