Джапо тратит примерно 500 евро в месяц в Махачкале: «В Словении все дороже: еда, вещи в магазинах, такси, квартиры. Коммуналка – 400 евро, средняя зарплата – 1500 евро»
Защитник «Динамо» Махачкала Ян Джапо высказался по поводу различий в ценах в России и Словении.
– Если сравнивать жизнь в России и Словении, где дороже?
– Могу сказать, что в Словении все дороже, чем в Дагестане: еда, какие-то вещи в магазинах, такси, квартиры.
Посидеть вдвоем в хорошем словенском ресторане обойдется примерно 100 евро.
– Сколько вам нужно в месяц на жизнь в Дагестане?
– Я трачу очень мало. В месяц уходит примерно 500 евро в Махачкале и 1000 евро в Словении. Для понимания, у нас плитка шоколада «Milka» стоит 400 рублей, а в Дагестане – рублей 150.
– Сколько в Словении стоит коммуналка?
– С учетом газа, электричества – примерно 400 евро в месяц.
При этом средняя зарплата по Словении – около 1500 евро плюс часть этих денег уходит тебе в счет будущей пенсии. Если же снимать обыкновенную квартиру, это выйдет минимум 70 тысяч рублей в месяц, – сказал Ян Джапо.