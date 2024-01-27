Гвардиола об уходе Клоппа: «Я буду лучше спать перед играми с «Ливерпулем». Он мой главный соперник, с ним уйдет часть «Сити». Буду скучать по нему»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола ахахаха Футбол

Пеп Гвардиола пошутил, что будет спать лучше без «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

56-летний немецкий тренер сегодня объявил, что покинет свой пост по окончании сезона. Он объяснил это так: «У меня заканчивается энергия. Не могу делать эту работу снова, снова и снова».

«Он невероятный тренер. Мне не довелось узнать его поближе, но он также невероятный человек.

У меня такое ощущение, что когда он уйдет, уйдет и часть «Ман Сити». Он с «Ливерпулем» был нашим самым главным соперником здесь все эти годы, и с «Боруссией» Дортмунд – он был моим главным соперником.

Его будет не хватать, я буду скучать по нему. Я немного рад – буду лучше спать по ночам перед играми с «Ливерпулем».

Я желаю ему всего наилучшего. И он не признается, но он вернется», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола в эфире ITV после матча 4-го раунда Кубка Англии с «Тоттенхэмом».

Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона – сам так решил. Но почему?

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46 комментариев
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Ответ Тухель
Следующая остановка Пепа будет ПСЖ, а Клопп например возглавит Марсель и посмотрим, как Клопп сможет противостоять следующему денежному мешку.
дружище ты что куришь? какой клопп и марсель?
+33
-2
+31
Есть ощущение, что Пеп и сам скоро уйдет, тоже устает ведь
+27
-3
+24
Уважение обоим
+12
0
+12
Впервые вижу как об уходе какого то тренера так много его коллег и не только коллег, говорили. Вроде многие переходят от одних клубов к другим, но уход Клоппа будто особенный )
+7
-2
+5
насколько же крут Пеп, что более 15 лет справляется с давлением на высшем уровне
+7
-3
+4
Ответ Тухель
Марсель французский Ливерпуль. Один из самых популярных клубов, который давно ничего не выигрывал, но является самым титулованным клубом страны в Европе. Да и Марсель тоже портовый город, как и Ливерпуль.
вот только клопп уже элитный тренер, ему незачем идти в марсель после выгорания в ливерпуле. там либо реал либо бавария будет.
+4
-1
+3
Ответ mantihor_e
Есть ощущение, что Пеп и сам скоро уйдет, тоже устает ведь
В 2025 скорее
+3
0
+3
Ответ Никанор Еселев
Уважение обоим
красивое противостояние получилось, как ни крути
+3
0
+3
Холмс и Мариарти
+3
-1
+2
Про частичку Сити красиво сказано. Действительно, Ливерпуль рос над собой каждый год в попытке угнаться за Сити, а Сити каждый год прогрессировал и перепридумывал себя, чтобы справиться с Ливерпулем. Легендарная была гонка
+1
0
+1
Ответ Тухель
Следующая остановка Пепа будет ПСЖ, а Клопп например возглавит Марсель и посмотрим, как Клопп сможет противостоять следующему денежному мешку.
Супер сюжет был бы, если б наоборот) Пеп у руля Марселя)
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Пеп и Клопп заставили сиять АПЛ новыми красками, и вывели на космический уровень
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Их противостояния легендарны!
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Ответ Шухрат Кесикбаев
дружище ты что куришь? какой клопп и марсель?
Уж скорее "Сантос")))
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Ответ Пользователь_1071107108
Впервые вижу как об уходе какого то тренера так много его коллег и не только коллег, говорили. Вроде многие переходят от одних клубов к другим, но уход Клоппа будто особенный )
Юрген сумел завоевать симпатию у болельщиков вне зависимости от их клубных пристрастий

Никакого трештока, нелепых провокаций - только страсть к своему делу и фокус целиком на своей команде
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Ответ ta-tosha
Пока в АПЛ каждый год растут доходы и отрыв по просмотрам среди всех футбольных лиг - лига вряд ли сдаст позиции. То что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги - это аксиома
Купить то можно, а сыграться? Вместе с Клоппом уйдет и Салах - кем его заменять? Если только повезет, и кто-то из молодых сразу заиграет...
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Ответ &_Bishep_&
Самым первым учить англичан играть в пас начал Венгер. САР понятно дело ставил свою игру. Следующий заметный рывок произошел с приходом Жозе Моуриньо. Позже Бенитес, Анчелотти, Пеллегрини, Почеттино , каждый естественно что то свое привнес. Но вот именно на космический уровень (точнее на первое место) АПЛ вывели именно Гвардиола и Клопп. Когда оба уйдут, лига чуток сдаст позиции.
Тоже так думаю.
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Ответ &_Bishep_&
Самым первым учить англичан играть в пас начал Венгер. САР понятно дело ставил свою игру. Следующий заметный рывок произошел с приходом Жозе Моуриньо. Позже Бенитес, Анчелотти, Пеллегрини, Почеттино , каждый естественно что то свое привнес. Но вот именно на космический уровень (точнее на первое место) АПЛ вывели именно Гвардиола и Клопп. Когда оба уйдут, лига чуток сдаст позиции.
Пока в АПЛ каждый год растут доходы и отрыв по просмотрам среди всех футбольных лиг - лига вряд ли сдаст позиции. То что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги - это аксиома
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Ответ ta-tosha
Клопп через год 99% примет Реал, а Пеп вернется в Барсу. Еще повоюют братушки :)))
Есть ощущение, что кого-то из них ПСЖ заманит. Особенно Пепа: Испания, Германия, АПЛ пройдены, остается либо ПСЖ, либо кто-то из итальянцев.
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Ответ ta-tosha
Клопп через год 99% примет Реал, а Пеп вернется в Барсу. Еще повоюют братушки :)))
Клопп не возглавит клуб без души. Он уже делал выбор не в пользу Реала, ни один раз. Больше верю в условное Атлетико. Но, думаю, это будет возвращение в Боруссию
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Ответ Sweeet
Зачем ему клуб, который не может удовлетворить любую тактическую хотелку, купив именно нужного игрока-функцию по любой запрашиваемой цене?
Ностальжи:) думаю у Барсы через пару тройку лет будут деньги. Ее врядли обанкротят, но при больших рисках это могут сделать и продать клуб в частные руки. И они будут очень богатые эти руки
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Ответ ta-tosha
Клопп через год 99% примет Реал, а Пеп вернется в Барсу. Еще повоюют братушки :)))
Зачем ему клуб, который не может удовлетворить любую тактическую хотелку, купив именно нужного игрока-функцию по любой запрашиваемой цене?
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Ответ headmaster
Ну да, таким великим Сити стал в том числе благодаря соперничеству с Ливерпулем, приходилось постоянно развиваться/адаптироваться/становиться сильнее
Это точно! Конкуренция не давала расслабляться.
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Ответ Тухель
Следующая остановка Пепа будет ПСЖ, а Клопп например возглавит Марсель и посмотрим, как Клопп сможет противостоять следующему денежному мешку.
Про Пепа в ПСЖ - очень вероятно, про Клоппа в Марселе - невероятно. Клоппа я вижу в Италии или Испании. Если он раньше Пепа ПСЖ не захватит....
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Ответ Шухрат Кесикбаев
вот только клопп уже элитный тренер, ему незачем идти в марсель после выгорания в ливерпуле. там либо реал либо бавария будет.
Да ничего не изменилось. Клопп был элитным тренером и перед переходом к Красным. Он смог обыграть Баварию с сраной Боруссией и дойти до финала ЛЧ нагнув РМ с супер звездным составом.
Но он выбрал Ливерпуль клуб чуть выше среднего в АПЛ, но с богатой историей, где ему дадут больше свободы, чем условно в той же Баварии, РМ или МЮ, а его в Баварию звали это факт, да и другие топы скорее всего тоже звали.
+1
-1
0
Пеп лучший ,как,по мне тренер⚽
+4
-4
0
Самым первым учить англичан играть в пас начал Венгер. САР понятно дело ставил свою игру. Следующий заметный рывок произошел с приходом Жозе Моуриньо. Позже Бенитес, Анчелотти, Пеллегрини, Почеттино , каждый естественно что то свое привнес. Но вот именно на космический уровень (точнее на первое место) АПЛ вывели именно Гвардиола и Клопп. Когда оба уйдут, лига чуток сдаст позиции.
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Гвардиола честно и с юмором сказал. Тен Хагам надо поучится.
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Ну да, таким великим Сити стал в том числе благодаря соперничеству с Ливерпулем, приходилось постоянно развиваться/адаптироваться/становиться сильнее
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А вдруг в Ливер придёт Моуриньо? Хотя Джозе в Ливер не придёт.
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