Гвардиола об уходе Клоппа: «Я буду лучше спать перед играми с «Ливерпулем». Он мой главный соперник, с ним уйдет часть «Сити». Буду скучать по нему»

Пеп Гвардиола пошутил, что будет спать лучше без «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

56-летний немецкий тренер сегодня объявил, что покинет свой пост по окончании сезона. Он объяснил это так: «У меня заканчивается энергия. Не могу делать эту работу снова, снова и снова».

«Он невероятный тренер. Мне не довелось узнать его поближе, но он также невероятный человек.

У меня такое ощущение, что когда он уйдет, уйдет и часть « ». Он с «Ливерпулем» был нашим самым главным соперником здесь все эти годы, и с «Боруссией» Дортмунд – он был моим главным соперником.

Его будет не хватать, я буду скучать по нему. Я немного рад – буду лучше спать по ночам перед играми с « ».

Я желаю ему всего наилучшего. И он не признается, но он вернется», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в эфире ITV после матча 4-го раунда Кубка Англии с «Тоттенхэмом».

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