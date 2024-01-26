«Торпедо» вышло в плей-офф КХЛ-2024.

Об этом стало известно после поражения «Витязя» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:3).

Команда тренера стала пятым участником Кубка Гагарина-2024 от Запада.

« » набрало 68 очков в 55 матчах сезона и идет на пятом месте в таблице Западной конференции.