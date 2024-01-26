«Торпедо» вышло в плей-офф КХЛ

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Торпедо» вышло в плей-офф КХЛ-2024.

Об этом стало известно после поражения «Витязя» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:3).

Команда тренера Игоря Ларионова стала пятым участником Кубка Гагарина-2024 от Запада.

«Торпедо» набрало 68 очков в 55 матчах сезона и идет на пятом месте в таблице Западной конференции.

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10 комментариев
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Поздравляю любимую команду, раньше о таком и не мечтали чтоб за 13 туров до конца в плей-офф быть! Теперь давайте повыше, за 4 место реально побороться
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-3
+15
Заслуженно. Успехов ребятам.
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Надеюсь, пошумят как следует 🔥
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Молодцы Торпедо, поздравляю,приятно смотреть в какой быстрый хоккей играют!
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Ответ Евгений Ахиллес
Поздравляю любимую команду, раньше о таком и не мечтали чтоб за 13 туров до конца в плей-офф быть! Теперь давайте повыше, за 4 место реально побороться
Про 4-ое это вы конечно да.
Дальше 3 матча: Спартак, Цска и Динамо.
Вот и посмотрим как Торпедо готово бороться за четверку.
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Ответ IVAN-67
Как на западе в этом сезоне всё просто. В ПО попасть ни каких проблем имея на одну команду меньше + Сочи , Куньки и Витязь. На востоке плотная борьба , даже лада и Ак Барс ещё борются за попадание в ПО и С Трактором пока не понятно . А не сняли бы очки с Сибири ?
Там Амур месяц не побеждал, Сибирь на серии поражений, какую борьбу вы видите??? Математичестую? Юридически еще не оформили, но борьба идет за последнюю позицию, извините. И то там все друг другу уступают место в автобусе, но никто сесть не решается)
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На Западе уже середина таблицы в ПО, а с Востока так никто до сих пор и не оформил путевку, хотя у восточных лидеров больше очков, чем у западных. Забавно.

P.S. Хотя, после проигрыша Сибири ММг и АО, вроде бы, вышли в ПО, наконец-то.
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Молодчики, задачу выполнили, есть время спокойно готовиться к ПО.
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Как на западе в этом сезоне всё просто. В ПО попасть ни каких проблем имея на одну команду меньше + Сочи , Куньки и Витязь. На востоке плотная борьба , даже лада и Ак Барс ещё борются за попадание в ПО и С Трактором пока не понятно . А не сняли бы очки с Сибири ?
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