«Торпедо» вышло в плей-офф КХЛ
«Торпедо» вышло в плей-офф КХЛ-2024.
Об этом стало известно после поражения «Витязя» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:3).
Команда тренера Игоря Ларионова стала пятым участником Кубка Гагарина-2024 от Запада.
«Торпедо» набрало 68 очков в 55 матчах сезона и идет на пятом месте в таблице Западной конференции.
Дальше 3 матча: Спартак, Цска и Динамо.
Вот и посмотрим как Торпедо готово бороться за четверку.
P.S. Хотя, после проигрыша Сибири ММг и АО, вроде бы, вышли в ПО, наконец-то.