СКА возглавил таблицу Запада после победы над ЦСКА. Команда Ротенберга выиграла 6 из 8 последних матчей

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА возглавил таблицу Западной конференции.

Команда тренера Романа Ротенберга обыграла ЦСКА (5:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это шестая победа клуба в восьми последних играх.

Набрав 77 очков в 56 матчах, СКА вышел на первое место в таблице Запада.

Клуб опередил «Локомотив» и «Динамо», в активе которых по 76 баллов в 55 играх. 

В следующем матче, 29 января, СКА сыграет с «Локомотивом».

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27 комментариев
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качать гения!
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Куда-то осенние юмористы пропали.
Впрочем, победы и прогресс СКА не удивительны, да, и ЦСКА, не сомневаюсь, в плей-офф будет совсем иной силой.
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Ответ Empress
Комментарий скрыт
Что понятно?
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Главное, чтобы в плей-офф был полный Глотов
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Хейтеры что с лицом?🤣 Система работает!🏅👍
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Ожидаемо.
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«СКА в первом раунде с 8-го места будет играть со Спартаком», - говорили они ))))))))) Нынче только чёт замолкли )))
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Ответ Empress
А что непонятно? Народ видит все! (с) Спецом поболтался в конце турнирной, типа он тоже как и все через трудности, выдрал Серебрякова, из Сочи кого-то, натренировал команду так, что идут почти без поражений. Великий тренер со дна на пьедестал взошел. Это слишком подозрительно.
Ваш комментарий похож на теорию заговора. У каждой команды бывают как хорошие, так и плохие отрезки по ходу сезона, тем более состав по сравнению с прошлым сезоном сильно обновился + непростой календарь на старте. Я уверен если бы у Ротенберга была возможность выбрать как лучше, сейчас или выиграть вообще все матчи в сезоне, он бы выбрал второе. Обменивать игроков из других команд это нормально, так делают все, того же Серебрякова могли забрать ЦСКА, АК Барс, Авангард или Металлург возможности этих клубов сопоставимы со СКА.
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О! Классно!
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Ротенбергиньо взломал хоккей
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Ответ Empress
Комментарий скрыт
я вас не понял?
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Ответ mahurat
Это, конечно, здорово, только и у Динамо, и у Локомотива игра в запасе, да и Спартак неожиданно просел. Так что все борьба в четверке еще впереди.
В смысле спартак неожиданно просел🤣 Вполне ожидаемо, люди разбирающиеся так и писали перед приходом Ковальчука что так и будет, что звездный пенсионер слаженные звенья и всю химию в команде поломает
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Ответ Эд..19
«СКА в первом раунде с 8-го места будет играть со Спартаком», - говорили они ))))))))) Нынче только чёт замолкли )))
места перепутали)
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