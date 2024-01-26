СКА возглавил таблицу Запада после победы над ЦСКА. Команда Ротенберга выиграла 6 из 8 последних матчей
СКА возглавил таблицу Западной конференции.
Команда тренера Романа Ротенберга обыграла ЦСКА (5:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это шестая победа клуба в восьми последних играх.
Набрав 77 очков в 56 матчах, СКА вышел на первое место в таблице Запада.
Клуб опередил «Локомотив» и «Динамо», в активе которых по 76 баллов в 55 играх.
В следующем матче, 29 января, СКА сыграет с «Локомотивом».
Впрочем, победы и прогресс СКА не удивительны, да, и ЦСКА, не сомневаюсь, в плей-офф будет совсем иной силой.