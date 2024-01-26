СКА возглавил таблицу Запада после победы над ЦСКА. Команда Ротенберга выиграла 6 из 8 последних матчей

СКА возглавил таблицу Западной конференции.

Команда тренера обыграла ЦСКА (5:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это шестая победа клуба в восьми последних играх.

Набрав 77 очков в 56 матчах, СКА вышел на первое место в таблице Запада.

Клуб опередил «Локомотив» и «Динамо», в активе которых по 76 баллов в 55 играх.

В следующем матче, 29 января, СКА сыграет с «Локомотивом».