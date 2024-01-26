Синнер – самый молодой финалист Australian Open с 2008-го. На пути к финалу он проиграл лишь сет

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер в полуфинале Australian Open обыграл Новака Джоковича – 6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3. Он провел седьмой матч против серба и одержал третью победу.

22-летний итальянец, сейчас занимающий четвертую строчку рейтинга, впервые в карьере вышел в финал «Большого шлема». До матча с Джоковичем он не проиграл ни сета.

Синнер стал самым молодым финалистом Australian Open с 2008-го, когда титул впервые выиграл Джокович.

За титул он поборется с Даниилом Медведевым или Александром Зверевым.

Материалы по теме

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Рублев, прости нас за комменты! Ты реально проиграл монстру!
+28
-3
+25
Янник крут! Сезон обещает быть интересным
+14
-1
+13
Молодчик конечно. 👍🏼
+15
-2
+13
Ответ DjokoND
Пусть забирает титул. Самый достойный на турнире
Лучше Медведев)
+19
-7
+12
Пусть забирает титул. Самый достойный на турнире
+16
-5
+11
Ответ DjokoND
Пусть забирает титул. Самый достойный на турнире
рано ему ещё.
У Медведева только 1шлем при 5финалах против Ноле и Надаля.
у Сашки вообще шлемов нет.
+8
-1
+7
Лучший в мире прямо сейчас
+8
-2
+6
Прогресс именно на шлемах огромен. Раньше он бы просто тащил мячи в розыгрыш и так бы и бил в сетки свои любимые. Теперь эйсик на бп или хорошая первая, в ралли не срёт. Молодец. Хоть он и максимально скучный персонаж, удачи в финале
+8
-2
+6
Ответ Николай Бойко
Грешник там душу что ли отдал, чтобы играть ТАК?
Он же рыжий, у него души и так не было
+6
0
+6
Грешник там душу что ли отдал, чтобы играть ТАК?
+5
0
+5
Когда проснулся к середине 2 сета глазам не верил, но посмотрел пару розыгрышей все понял, просто великолепная игра от Янника, удачи в финале, думаю он фаворитом будет с любым из второй пары 🎉🏆
+4
-1
+3
Ответ Valentin Efimenko
Последний год итальянский немец выглядит непобедимым . высочайшего уровня игра . Медвереву будет тяжело
Медведеву нужно еще в финал выйти)
+3
0
+3
Браво Янник 👏👏👏. Отличный теннисист и хороший парень👌. Великолепный провел матч. Молодец👍
+3
0
+3
Хотелось ,что бы Янник обыграл Джоковича , но что бы так разгромно -это было неожиданным - молодчик , заслуженная красивая победа !
+2
0
+2
Грешник впечатляет канеш.
Самое время брать заветный Титул.
+3
-1
+2
заберет титул.
+2
0
+2
Болею за Даню,заслуживает Шура...а титул возьмет Янник.
+2
0
+2
Последний год итальянский немец выглядит непобедимым . высочайшего уровня игра . Медвереву будет тяжело
+2
0
+2
Кажется перспективнее Аль-Карася, несмотря на то, что старше и пока 0 шлемов.
+2
0
+2
Здорово, конечно! Фантастическая игра и заслуженный выход в финал!
+2
0
+2
Очень приятное событие. Молодец парень.
+2
0
+2
Итальяно веро;)
+1
0
+1
Но пацан просто молодчик. Выиграл абсолютно заслуженно. Плохая игра от Новака, местами ужасная. Вообще турнир он провёл не очень по своим стандартам, много сил потратил в первом-втором кругах, и там он тоже плохо играл. Шпагатовичу нужно делать выводы. Верю, что он ещё не сказал последнего слова
+1
0
+1
Молодец Янник! Сезон начинает убедительно.
+1
0
+1
1.Джокович - 9855
2.Алькарас - 9255
3.Медведев - 8265.....8765(если финал)...9465(если титул)
4.Синнер - 7610...8310(если титул)
Ой, как тут все интересно то становится...
0
0
0
Можно уже готовиться к фотосессии с кубком. Финал обещает быть проходным.
+1
-1
0
Cамый вероятный кандидат на победу сейчас
0
0
0
Если фанал возьмет то можно сказать новый принц Харда а если и ЮО то и король харда тогда будет )
0
0
0
Пока идёт по прошлогоднему графику Новака.
0
0
0
Ответ SpalmerE
Медведеву нужно еще в финал выйти)
Я специально написал МедвеРев. потому что ЗвеДев не звучит)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий