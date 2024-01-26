Синнер – самый молодой финалист Australian Open с 2008-го. На пути к финалу он проиграл лишь сет

Янник Синнер в полуфинале Australian Open обыграл Новака Джоковича – 6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3. Он провел седьмой матч против серба и одержал третью победу.

22-летний итальянец, сейчас занимающий четвертую строчку рейтинга, впервые в карьере вышел в финал «Большого шлема». До матча с Джоковичем он не проиграл ни сета.

Синнер стал самым молодым финалистом Australian Open с 2008-го, когда титул впервые выиграл Джокович.

За титул он поборется с Даниилом Медведевым или Александром Зверевым.