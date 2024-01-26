Медведев ушел с 0:2 по сетам в матче со Зверевым и шестой раз вышел в финал «Большого шлема»

Третья ракетка мира Даниил Медведев в полуфинале Australian Open обыграл Александра Зверева – 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.

Медведев шестой раз вышел в финал турнира «Большого шлема». Ранее он трижды делал это на US Open (в 2021-м выиграл титул) и дважды на Australian Open.

За титул Медведев сыграет с Янником Синнером. Он ведет в личке 6:3, но проиграл ему три последних матча.