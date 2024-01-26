Медведев ушел с 0:2 по сетам в матче со Зверевым и шестой раз вышел в финал «Большого шлема»
Третья ракетка мира Даниил Медведев в полуфинале Australian Open обыграл Александра Зверева – 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.
Медведев шестой раз вышел в финал турнира «Большого шлема». Ранее он трижды делал это на US Open (в 2021-м выиграл титул) и дважды на Australian Open.
За титул Медведев сыграет с Янником Синнером. Он ведет в личке 6:3, но проиграл ему три последних матча.
Надеюсь с 3 попытки в финале Австралия покориться Дане, верим!
Ежели Даня потащит ещё и финал против супер сильного Синнера,то можно заканчивать))шутка конечно,но это правда будет перформанс года,а это только январь
П.С. Зверь тоже зверь,но Медведь сегодня был позверее),красавцы ,матч украшение мирового тенниса
Медведев за один турнир контента завёз сезона на 2
Пора чашку AO забирать уже и прерывать неудачную серию против Синнера! Удачи в финале!
Даня мужик!