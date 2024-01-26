Медведев ушел с 0:2 по сетам в матче со Зверевым и шестой раз вышел в финал «Большого шлема»

Теги Australian Open ATP Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Третья ракетка мира Даниил Медведев в полуфинале Australian Open обыграл Александра Зверева – 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.

Медведев шестой раз вышел в финал турнира «Большого шлема». Ранее он трижды делал это на US Open (в 2021-м выиграл титул) и дважды на Australian Open.

За титул Медведев сыграет с Янником Синнером. Он ведет в личке 6:3, но проиграл ему три последних матча.

273 комментария
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Если смотреть матчи Медведева в обратной перемотке, то можно увидеть, как он устаёт
+486
-4
+482
Ответ Великий Алонсо
Красавец! Показал характер, наш Даня лучший 👍
"Сейчас Зверев на характере и классе выиграет этот матч." тоже ты))
+210
-2
+208
Отыграться с 0-2 против Зверева, который находится в отличной форме, это что-то на вечном!
Надеюсь с 3 попытки в финале Австралия покориться Дане, верим!
+193
-4
+189
Ответ Виктор Победов
Монстр! Удачи в финале
Мой прогноз на финал Медведева и Синнера: 0:6, 1:6, 7:6, 7:6, 6:0))
+155
-4
+151
Монстр! Удачи в финале
+149
-2
+147
Ответ Trash Talking
Если смотреть матчи Медведева в обратной перемотке, то можно увидеть, как он устаёт
Есть приз за лучший коммент? Он ваш!
+70
-1
+69
Какой же Медведь - медведь,после таких 2:0 от Зверева,затащить 2 тай брейка и в 5 (не без доли везения ),но на плюс морали сделать такое😱
Ежели Даня потащит ещё и финал против супер сильного Синнера,то можно заканчивать))шутка конечно,но это правда будет перформанс года,а это только январь
П.С. Зверь тоже зверь,но Медведь сегодня был позверее),красавцы ,матч украшение мирового тенниса
+71
-2
+69
Ответ Trash Talking
Если смотреть матчи Медведева в обратной перемотке, то можно увидеть, как он устаёт
Это 5 баллов
+63
0
+63
Надеюсь Нетфликс это снимали
Медведев за один турнир контента завёз сезона на 2
+59
0
+59
Машина! Чемпионский характер!
+59
-1
+58
Ответ Affatograf
Вот он русский характер!
А у второго какой, немецкий?
+59
-7
+52
Что за лев этот Медведь!
+40
0
+40
Лучший спортсмен России последних нескольких лет. Один из единственных, за кем не стыдно наблюдать. Прекрасно владеет английским, коммуникабельный, имеет огромную базу фанатов за рубежом. Открытый и харизматичный. Именно так русские должны вести себя на международной арене, не потому что мы должны быть кем-то за что-то уважаемы и оцениваемы, а просто чтобы не быть посмешищами как Карякин, биатлонисты всякие и тд
+57
-17
+40
Суперматч! Никто не умеет так терпеть, как Медведев. Не переиграл, а перетерпел. Крутой! Рубль бы уже всю голову себе ракеткой разбил!)))
+37
-1
+36
Красавец! Показал характер, наш Даня лучший 👍
+87
-52
+35
Медведев вышел в 6-й финал ТБШ и теперь делит 18-е место в Открытой Эре по этому показателю с Родом Лэйвером. Среди ныне активных теннисистов Медведев занимает 4-е место, впереди только Энди Маррей (11), Рафаэль Надаль (30) и Новак Джокович (36). Если брать отдельно только финалы ТБШ на харде, то Медведев с 6 такими финалами вышел на чистое 8-е место в Открытой Эре. Среди ныне активных теннисистов Медведев занимает 4-е место, впереди только Маррей (7), Надаль (11) и Джокович (20).
+35
-1
+34
Ответ Великий Алонсо
Красавец! Показал характер, наш Даня лучший 👍
Ни че ты в полете переобуваешься, друг!)))
+30
0
+30
Спасибо Вам, Даниил Камбекович Медведев! 🤣❤
+28
0
+28
Медведев пошёл за Золотым шлемом
+27
0
+27
Ответ Николай Бойко
Мой прогноз на финал Медведева и Синнера: 0:6, 1:6, 7:6, 7:6, 6:0))
У Новака сегодня так не получилось )
+27
0
+27
Спортс,напишите , пожалуйста,статью про Жиля Сервару.Ведь про него практически ничего не известно,а ведь этот человек сделал Даню тем,кем он есть.Даня весь такой непростой тут признался,что Жиль - идеальный тренер для него.Всех с победой и держим кулачки в финале.
+25
0
+25
Даня - великий спортсмен!
Пора чашку AO забирать уже и прерывать неудачную серию против Синнера! Удачи в финале!
+25
0
+25
прием на тай брейке при 5:5 это мощь. Это решило игру
+22
0
+22
Капец, не смотрел теннис с 2007 года, когда ещё Сафин играл... Решил тут глянуть в свободный день. Пошел за краской для волос
Даня мужик!
+19
-1
+18
Один русский медведь сильнее всех немецких зверей!) Победа! Ждём финал)
+24
-7
+17
Белоруска и Русский должны забрать эти австралийские самовары)))!!!
+16
0
+16
Вот он русский характер!
+22
-7
+15
Ответ ddtranslator
Один русский медведь сильнее всех немецких зверей!) Победа! Ждём финал)
Зверев русский,учи мат часть
+20
-5
+15
Успеха в финале✊✊✊
+16
-1
+15
Ахаха, вот это поворот - я в начале 3 сета даже следить перестал. Даже не знаю, кому больше сочувствувать на этом АО - преданным фанатам Медведева или упоротым хейтерам=)
+14
0
+14
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