Андрей Канчельскис: «Спартаку» и «Зениту» не стать народной командой, потому что есть «Торпедо» – люди ходили на завод и болели за них!»
Андрей Канчельскис объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» не народные команды.
«По моему мнению, «Спартаку» и «Зениту» не стать народной командой. Они не могут являться такой командой, потому что есть «Торпедо» – поистине народная команда!
Почему? Потому что люди ходили на завод и болели за них! Все очень просто. Ребята, осознайте это уже, наконец. Я не понимаю, почему люди так вцепились за красно-белый клуб», – заявил бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Канчельскис.
На Урале много заводов. Может там теперь народная команда?
Но… Мы живем при капитализме, где никто никому не должен. Точнее, простой люд должен элитам