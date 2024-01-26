Андрей Канчельскис: «Спартаку» и «Зениту» не стать народной командой, потому что есть «Торпедо» – люди ходили на завод и болели за них!»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Торпедо Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» не народные команды.

«По моему мнению, «Спартаку» и «Зениту» не стать народной командой. Они не могут являться такой командой, потому что есть «Торпедо» – поистине народная команда!

Почему? Потому что люди ходили на завод и болели за них! Все очень просто. Ребята, осознайте это уже, наконец. Я не понимаю, почему люди так вцепились за красно-белый клуб», – заявил бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Канчельскис.

99 комментариев
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руки в масле жопа в мыле - мы работаем на зиле
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Пятница. Андрей как всегда
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я думал, за команду надо на стадионе болеть, а не на заводе
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А когда они назывались Торпедо Лужники уже были народными? Или торпедо-ЗИЛ? Или просто Торпедо? Или Москва?
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Ожидаю стрим Канчельскиса,Мостового и Володьки
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Получается, на игры Торпедо никто не ходит, потому что все миллионы их болельщиков в это время на заводе.
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Ответ Муканов Арманбек
Ожидаю стрим Канчельскиса,Мостового и Володьки
Mortal kombat)
+15
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Ответ БолельщикСоСтажем
А когда они назывались Торпедо Лужники уже были народными? Или торпедо-ЗИЛ? Или просто Торпедо? Или Москва?
Торпедо-Металлург)
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Ответ Муканов Арманбек
Ожидаю стрим Канчельскиса,Мостового и Володьки
Это пьяка будет легендарной!
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Зенит так-то тоже заводская команда. Почитал бы хоть книги по истории футбола. Хотя зачем это Канчельскису, лучше с умным видом нести ахинею в интервью.
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Что было, то было... Вспомнил ) вот что будет?
На Урале много заводов. Может там теперь народная команда?
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Только завода уже нет, а на его месте рвутся ввысь стремительные небоскрёбы ЖК "ЗИЛ".
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Андрей путает "народную" с "заводской".Правильнее " легендарная команда " времён Стрельцова, Иванова, Шустикова...
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Так раз люди вцепились в красно-белый клуб, то это и показатель народности
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Ответ Eddenonkas
Пятница. Андрей как всегда
Зато в понедельник огурцом!
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Как же он надоел. Вот Мостовой хоть набрасывает, но там можно поглумиться, а от этого почему отвращение какое то.
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Ответ Johnie
К сожалению, и докторов наук у нас достойных все меньше, которые не ищут счастья за бугром.
Да ты и правда с завода. Учëный едет туда, где есть наука. У нас она умерла - один танковый биатлон остался. Так что ты просто перепутал (
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Что с Канчелой?))) Он посмотрел последнее интервью с Романцевым, и сделал выводы наоборот))) Там ОИР подробно рассказал почему Спартак народная команда со слов Старостина!)))
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Ответ Борис Громов
руки в масле жопа в мыле - мы работаем на зиле
тттрррпедо Москва....
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Я хожу на завод, болею за ЦСКА
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Ответ Pertinax Gandi
Только завода уже нет, а на его месте рвутся ввысь стремительные небоскрёбы ЖК "ЗИЛ".
зиларт) жк зил хрен продашь - добавили еще слово арт))
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Ответ Pelerin
Почему "настоящим" народом считают самые низкие слои общества?
Простых работяг большинство в стране. И во многом на простых рабочих, заводчанах что-то еще держится, хотя получают за свой труд копейки.

Но… Мы живем при капитализме, где никто никому не должен. Точнее, простой люд должен элитам
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Канчельскис= дурак
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Там половина завода как раз за Спартак болела, что логично
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Ответ Ковид 07.10.52
Смешно, он даже не знает, что в СССР было много заводов, даже в Москве было два автозавода, это не сейчас, когда гвоздей сделать не могут.
зато в Москве есть кондитерская мфабрика им Бабаева, выпуск чупа-чупсов налажен для болел пфк))))
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Все понятно, пятница. Но закуску у нас пока не запретили...
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А этого куда понесло 🤦‍♂️
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"Кокаин и соли никогда не станут народным кайфом, потому что есть водка, люди ходили на завод, а вечером всегда её пили"😁
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Очередная бредовая идея от уважаемого бывшего футболиста. Торпедо во времена Союза был 4-м по популярности клубом Москвы, не говоря уже о нашем времени. Также не понятно, почему он в народ записал только рабочий класс ЗИЛа? А те кто болел и болеет за Динамо, Спартак, ЦСКА и тд., они что, не народ своей страны? Вывод один: пить нужно меньше, думать и соображать - больше!
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Ответ сосед царя
А чего всем так далось это погоняло - "народная" ?1
В основном у Зенита с этим какие-то комплексы
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