⚡ Клопп объявил, что уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп отставки Пеп Лейндерс Футбол

Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.

Об этом 56-летний тренер сообщил в специальном обращении к болельщикам команды.

Вместе с немецким специалистом из клуба уйдут тренеры его штаба. Пеп Лейндерс намерен начать самостоятельную карьеру.

Клопп объяснил, что у него «кончаются силы».

Клопп был назначен главным тренером «Ливерпуля» 8 октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, АПЛ, клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок Англии.

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481 комментарий
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Хаби Алонсо собирает чемоданы в Ливерпуль.
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Хотелось бы узнать причину, пока просто нет слов
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Ответ Ulan Iskanderov
Манчестеру Юнайтед надо действовать, срочно перехватить и дать контракт на 10 лет!
Не пойдет он туда точно 💯
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Легенда, что тут скажешь
+141
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Какой же Клопп внезапный...
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Ответ Ulan Iskanderov
Манчестеру Юнайтед надо действовать, срочно перехватить и дать контракт на 10 лет!
Клопп не дурак и не пойдет в этот цирк)
+115
-17
+98
Хаби Алонсо можно позавидовать: летом он будет нарасхват
+85
-1
+84
Манчестеру Юнайтед надо действовать, срочно перехватить и дать контракт на 10 лет!
+120
-41
+79
Ответ Андрей Андреевич
Если так ,то все не очень плохо.А вот куда Клопп....неужели сборная?
Мне кажется, он годик отдохнёт, как Гвардиола в свое время после Барсы.
+76
0
+76
День испорчен... Клопп это тот человек, который сделал Ливерпуль вновь Великим клубом. Он самая важная фигура клуба в новую эпоху. Без Клоппа Ливерпуль сложно представить, ибо Клопп и есть Ливерпуль.

Надеюсь, Алонсо в Ливерпуль? Только он сможет заменить Клоппа.
+72
-2
+70
Вторая бомба за два дня после перехода СКА-Ростов в Медиалигу…
+74
-10
+64
Ответ mantihor_e
Хотелось бы узнать причину, пока просто нет слов
Так он давным-давно, ещё году в 20 или 21 говорил, что уйдёт в 2024 независимо от обстоятельств и состояния Ливерпуля.
+63
-2
+61
Ответ mantihor_e
Хотелось бы узнать причину, пока просто нет слов
в сборную Германии
+55
-4
+51
❗️Видеообращение Юргена:

«Я покидаю клуб в конце сезона. Я понимаю, что это шокирует многих людей, которые слышат это впервые, но я, конечно же, могу объяснить это или хотя бы попробовать объяснить это. Я люблю все, связанное с этим клубом, городом, с нашими болельщиками, с моим штабом.

Но, несмотря на это, я принимаю это решение, в котором я уверен. У меня заканчивается энергия. Прямо сейчас у меня, конечно же, нет проблем. Я знал это уже какое-то время, что в определенный момент мне придется объявить это решение.

Но я знаю, что не могу делать работу снова и снова. И после всех тех лет, которые мы провели вместе, все то, что мы пережили вместе, у меня появилось невероятное уважение и любовь к вам. И самое малое, что я должен дать вам – это правда. И такова эта правда».
+46
-1
+45
Ответ Павел Анциферов
Так он давным-давно, ещё году в 20 или 21 говорил, что уйдёт в 2024 независимо от обстоятельств и состояния Ливерпуля.
Да,но же вроде до 26 года переподписал контракт
+28
0
+28
Юрген, 1 апреля через 66 дней
+30
-4
+26
Эпоха закончилась... Дядя Юрген спасибо, что спасли такой великий клуб как Ливерпуль, без вас он был бы обычным середняком
+23
0
+23
Умный ход. Теперь на зубах возьмут чемпионство. Интересно куда
+25
-5
+20
Ничего себе! Ливерпуль без Клоппа я вообще не представляю, вернее представляю, тот самый, который был в середине таблицы.
+22
-2
+20
Это самый неожиданный уход тренера на моей памяти
+21
-2
+19
Ответ JuVero
Хаби Алонсо собирает чемоданы в Ливерпуль.
Если так ,то все не очень плохо.А вот куда Клопп....неужели сборная?
+19
0
+19
Ответ mantihor_e
Хотелось бы узнать причину, пока просто нет слов
человек может просто устать
+16
0
+16
Багаж Роджерса увы не вечный
+16
-1
+15
Это как сериал, который ты сильно любишь, создатели которого решили завершить проект. Печально, но это уже история
+15
-1
+14
Спасибо за всё. В какие-то моменты лет 10-12 назад начало казаться, что клуб реально надолго может стать в лучшем случае претендентом на топ-4. Помню приход Юргена - это было как глоток свежего воздуха, не из-за результатов даже, они пришли позже, а из-за ощущения драйва и надежды. И главное, что было все эти годы, - понимание, что эта команда не будет сдаваться до последнего, будет биться и играть красиво. YNWA!
+13
0
+13
Сказать , что я в шоке , это ничего не сказать. Для меня Клопп - это и есть Ливерпуль 💔
+12
-2
+10
жмоты владельцы довели
+9
-1
+8
Ответ Ulan Iskanderov
Манчестеру Юнайтед надо действовать, срочно перехватить и дать контракт на 10 лет!
Тухель в МЮ, Клопа в Баварию:)
+10
-2
+8
Ответ Mikhael Kotov
❗️Видеообращение Юргена: «Я покидаю клуб в конце сезона. Я понимаю, что это шокирует многих людей, которые слышат это впервые, но я, конечно же, могу объяснить это или хотя бы попробовать объяснить это. Я люблю все, связанное с этим клубом, городом, с нашими болельщиками, с моим штабом. Но, несмотря на это, я принимаю это решение, в котором я уверен. У меня заканчивается энергия. Прямо сейчас у меня, конечно же, нет проблем. Я знал это уже какое-то время, что в определенный момент мне придется объявить это решение. Но я знаю, что не могу делать работу снова и снова. И после всех тех лет, которые мы провели вместе, все то, что мы пережили вместе, у меня появилось невероятное уважение и любовь к вам. И самое малое, что я должен дать вам – это правда. И такова эта правда».
Какой же Клопп откровенный
+7
0
+7
Ответ dmpoo
Клопп не дурак и не пойдет в этот цирк)
так пришел в цирк. ты по ходу забыл что творилось в Ливерпуле до его прихода?
+6
0
+6
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