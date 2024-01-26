⚡ Клопп объявил, что уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона
Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.
Об этом 56-летний тренер сообщил в специальном обращении к болельщикам команды.
Вместе с немецким специалистом из клуба уйдут тренеры его штаба. Пеп Лейндерс намерен начать самостоятельную карьеру.
Клопп объяснил, что у него «кончаются силы».
Клопп был назначен главным тренером «Ливерпуля» 8 октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, АПЛ, клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок Англии.
Надеюсь, Алонсо в Ливерпуль? Только он сможет заменить Клоппа.
«Я покидаю клуб в конце сезона. Я понимаю, что это шокирует многих людей, которые слышат это впервые, но я, конечно же, могу объяснить это или хотя бы попробовать объяснить это. Я люблю все, связанное с этим клубом, городом, с нашими болельщиками, с моим штабом.
Но, несмотря на это, я принимаю это решение, в котором я уверен. У меня заканчивается энергия. Прямо сейчас у меня, конечно же, нет проблем. Я знал это уже какое-то время, что в определенный момент мне придется объявить это решение.
Но я знаю, что не могу делать работу снова и снова. И после всех тех лет, которые мы провели вместе, все то, что мы пережили вместе, у меня появилось невероятное уважение и любовь к вам. И самое малое, что я должен дать вам – это правда. И такова эта правда».