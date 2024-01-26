⚡ Клопп объявил, что уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона

Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.

Об этом 56-летний тренер сообщил в специальном обращении к болельщикам команды.

Вместе с немецким специалистом из клуба уйдут тренеры его штаба. Пеп Лейндерс намерен начать самостоятельную карьеру.

Клопп объяснил, что у него «кончаются силы».

Клопп был назначен главным тренером «Ливерпуля» 8 октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, АПЛ, клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок Англии.