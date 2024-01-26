Три команды, в формировании состава поучаствуют болельщики и журналисты, будут юниоры: регламент Кубка Первого канала по фигурному катанию

В Кубке Первого канала по фигурному катанию выступят три команды.

В каждой из команд будет по четыре одиночника, четыре одиночницы, две спортивные пары и два танцевальных дуэта.

По шесть одиночников и одиночниц попадут на турнир по результатам чемпионата России и Спартакиады, по три юниора и юниорки – по результатам первенства России (1-3 места), один спортсмен – по итогам голосования болельщиков, один – по итогам голосования СМИ, один – по выбору ФФКР.

По три спортивные пары и танцевальных дуэта попадут на турнир по результатам чемпионата России и Спартакиады, по одной паре и одному дуэту – по результатам голосования болельщиков, по итогам голосования СМИ и по выбору ФФКР.

Голосование болельщиков и голосование СМИ пройдет в период с 20 по 23 февраля 2024 года.

канала состоится 1-3 марта в Санкт-Петербурге.