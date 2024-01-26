Три команды, в формировании состава поучаствуют болельщики и журналисты, будут юниоры: регламент Кубка Первого канала по фигурному катанию

Теги танцы на льду пары мужское катание женское катание Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

В Кубке Первого канала по фигурному катанию выступят три команды.

В каждой из команд будет по четыре одиночника, четыре одиночницы, две спортивные пары и два танцевальных дуэта. 

По шесть одиночников и одиночниц попадут на турнир по результатам чемпионата России и Спартакиады, по три юниора и юниорки – по результатам первенства России (1-3 места), один спортсмен – по итогам голосования болельщиков, один – по итогам голосования СМИ, один – по выбору ФФКР. 

По три спортивные пары и танцевальных дуэта попадут на турнир по результатам чемпионата России и Спартакиады, по одной паре и одному дуэту – по результатам голосования болельщиков, по итогам голосования СМИ и по выбору ФФКР. 

Голосование болельщиков и голосование СМИ пройдет в период с 20 по 23 февраля 2024 года. 

Кубок Первого канала состоится 1-3 марта в Санкт-Петербурге.

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если в каждой команде по 12 участников (пара как одно целое), 3 команды, то это будет 36 выступлениий всего за день?? Это сколько часов идти будет?? Даже если не каждый участник выступит, то всё равно очень много
+2
0
+2
Зачем опять тащить юниоров. У них же был свой КПК. Дайте взрослым дорогу :-D
+2
0
+2
Интрига начнётся до КПК с определения состава участников.
+1
0
+1
Ответ Elena Bogach
Если в каждой команде по 12 участников (пара как одно целое), 3 команды, то это будет 36 выступлениий всего за день?? Это сколько часов идти будет?? Даже если не каждый участник выступит, то всё равно очень много
А сколько идут обычно соревнования, когда несколько видов в один день? Болельщики ФК к такому формату давно привыкли.
+1
0
+1
Ждём Которную Куницу по результатам зрительского голосования
+2
-2
0
я тоже сразу о них подумала 😅
0
0
0
А как будут называться команды? Теперь вся статистика предыдущих КПК будет в архиве. Раньше было две команды, а теперь их три.
0
0
0
Ну в принципе, звучит неплохо. Старый формат КПК уже изжил себя, хорошо, что в этом году от него отходят. Думаю, увеличением числа команд и новой системой отбора изменения не ограничатся, ведь про сам принцип соревнований здесь ничего не сказано. В телеграме у них даже был отдельный пост, где болельщики могли предлагать свои идеи, и лучшие якобы постараются реализовать на турнире. В общем, интересно посмотреть, что получится, хочется, чтобы у турнира получился достойный перезапуск.
+1
-1
0
Ответ Elena Bogach
Если в каждой команде по 12 участников (пара как одно целое), 3 команды, то это будет 36 выступлениий всего за день?? Это сколько часов идти будет?? Даже если не каждый участник выступит, то всё равно очень много
два дня будут идти соревнования, скорее всего, поделят участников: кто-то в КП выступит, кто-то - в ПП, а также в других конкурсах.
0
0
0
Ответ Elena Bogach
Если в каждой команде по 12 участников (пара как одно целое), 3 команды, то это будет 36 выступлениий всего за день?? Это сколько часов идти будет?? Даже если не каждый участник выступит, то всё равно очень много
Лучше бы было 3 команды как в прыжковом команднике, мне так понравился первый, много участников, много прыжков, по времени оптимально
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий