Юристы «Реала» задали вопросы Лапорте в суде по делу Негрейры: почему выплаты выросли на 800%, за что получал деньги сын Хосе Марии, почему платежи скрывали от налоговой

Юристы «Реала » задали вопросы президенту «Барселоны» Жоану Лапорте в суде по делу Негрейры.

Представители мадридского клуба выступили в качестве частных обвинителей на судебном процессе.

Юристы «Реала» спрашивали у Лапорты о причинах увеличения выплат для бывшего вице-президента технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейры на 800%. Также задавались вопросы об участии сына Негрейры в подготовке отчетов об арбитрах, которые так и не были обнародованы, и получении им выплат.

Кроме того, юристы поинтересовались, почему «Барселона » скрывала платежи от налоговых органов. Также обсуждались различия в первоначальных обоснованиях платежей с тем, о чем писали в СМИ.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.