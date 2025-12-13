  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юристы «Реала» задали вопросы Лапорте в суде по делу Негрейры: почему выплаты выросли на 800%, за что получал деньги сын Хосе Марии, почему платежи скрывали от налоговой
91

Юристы «Реала» задали вопросы Лапорте в суде по делу Негрейры: почему выплаты выросли на 800%, за что получал деньги сын Хосе Марии, почему платежи скрывали от налоговой

Юристы «Реала» задали вопросы Лапорте в суде по делу Негрейры.

Юристы «Реала» задали вопросы президенту «Барселоны» Жоану Лапорте в суде по делу Негрейры.

Представители мадридского клуба выступили в качестве частных обвинителей на судебном процессе.

Юристы «Реала» спрашивали у Лапорты о причинах увеличения выплат для бывшего вице-президента технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейры на 800%. Также задавались вопросы об участии сына Негрейры в подготовке отчетов об арбитрах, которые так и не были обнародованы, и получении им выплат.

Кроме того, юристы поинтересовались, почему «Барселона» скрывала платежи от налоговых органов. Также обсуждались различия в первоначальных обоснованиях платежей с тем, о чем писали в СМИ.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Что делать с Хаби Алонсо?29627 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовано: Sports
Источник: As
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoЛа Лига
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЖоан Лапорта
logoсудьи
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лапорта дал показания по делу Негрейры в суде. Президент «Барсы» отметил, что клуб не собирался влиять на результаты – платили за технические отчеты
12 декабря, 15:28
Лапорта, Энрике и Эрнесто Вальверде завтра дадут показания по делу Негрейры в качестве свидетелей. Президент «Барсы» придет в суд, экс-тренеры выступят по видеосвязи
11 декабря, 18:21
Лапорта о деле Негрейры: «Убежден, что «Барсу» оправдают. Все решения суда дают понять, что мы не подкупали арбитров. Следует обратить внимание на то, что делает ТВ «Реала»
4 декабря, 20:17
«Реал» завершает отчет для ФИФА о «деле Негрейры» и «понесенном ущербе от судейства в течение более 20 лет». Досье будет подкреплено видеоматериалами и документами (El Chiringuito)
4 декабря, 15:51
Главные новости
«Болонья» – «Ювентус». 0:1 – Кабаль забил с паса Йылдыза, Хеггем удален. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Мбаппе осталось 3 гола до рекорда Роналду в «Реале» за календарный год – француз забил «Алавесу», у него 56 мячей. У «Мадрида» еще две игры в 2025-м
34 минуты назад
Эксперты Лиги чемпионов совсем не верят в триумф «Арсенала» в этом сезоне. А кого назовете фаворитом вы?
35 минут назадТесты и игры
Мбаппе забил 63 гола за «Реал» и Францию в 2025 году
43 минуты назад
У Мбаппе 30 (26+4) очков в 22 матчах сезона за «Реал». Килиан забил «Алавесу»
52 минуты назад
Де Росси о соцсетях: «Это яд, для меня их не существует. Даже неправдивые комментарии засядут в голове, мне писали всякое и в «Роме»
53 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» сыграла вничью с «Майнцем», «Боруссия» Дортмунд поделила очки с «Фрайбургом», «Вердер» против «Штутгарта»
55 минут назадLive
«Алавес» – «Реал». 0:1 – Мбаппе открыл счет. Онлайн-трансляция
59 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «Марселя», «Осер» сыграл 3:4 с «Лиллем», «Лион» одолел «Гавр»
сегодня, 20:02Live
Чемпионат Испании. «Реал» против «Алавеса», «Сельта» победила «Атлетик», «Севилья» разгромила «Овьедо»
сегодня, 20:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Боруссия» Дортмунд о теракте в Сиднее: «Ханука, праздник огней, чудовищно омрачена. Выражаем глубокие соболезнования»
7 минут назад
Хендерсон посвятил Жоте своей 1-й гол за «Брентфорд»: «Мы никогда его не забудем. Могу только представить, что переживают парни в «Ливерпуле». Диогу был хорошим другом»
13 минут назадФото
Непомнящий о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей по своему уровню не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Сейчас есть хороший шанс закрепиться в основе»
27 минут назад
Лаутаро после 2:1 с «Дженоа»: «Мы стараемся, чтобы «Интер» был на вершине, хотим этого добиться. Мы совершенствуемся и надеемся принести радость болельщикам»
29 минут назад
Гол Беллингема «Алавесу» в 1-м тайме отменен из-за попадания мяча в руку хавбека «Реала» перед ударом
30 минут назадФото
Матч «Марселя» с «Монако» в Лиге 1 начался с 12-минутной задержкой из-за задымления, вызванного файерами
50 минут назад
Головин о Погба в «Монако»: «Физически вообще не готов. Не сказать, что стал партнером, ему пока тяжело»
сегодня, 20:23
Салиба об «Арсенале»: «Сомневался, что буду играть здесь, когда 3 раза отправлялся в аренду. Нужно приспосабливаться и быть сильным духом. Сейчас я счастлив»
сегодня, 20:17
Киву о 2:1 с «Дженоа»: «Мы знали, что будет тяжело, «Интер» включился с самого начала. Пропущенный гол усложнил ситуацию – могли забивать больше, но пришлось засучить рукава»
сегодня, 20:10
Компани о 2:2 с «Майнцем»: «В другой день «Бавария» забила бы еще 3-4 гола, учитывая созданные моменты. Поздравляю соперника – для них это отличный результат»
сегодня, 19:57