Зарипов о том, что стал доверенным лицом Путина: «Приятно, что первое лицо увидело меня. Значит, не зря провел карьеру, заслужил место в элите»

Теги Ак Барс Металлург Мг Данис Зарипов Владимир Путин КХЛ Политика Матч ТВ Хоккей

Данис Зарипов высказался о том, что стал доверенным лицом Владимира Путина.

– Вы стали доверенным лицом Путина перед выборами. Что вы делаете на этом посту?

– Мне очень приятно, что наше первое лицо увидел меня в направлении спорта, хоккея, значит, я не зря провел карьеру.

Заслужил это место в нашей элите. Это для меня большая честь. Постараюсь сделать все возможное, – заявил экс-форвард «Ак Барса» и «Металлурга», пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

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80 комментариев
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Служить бы рад, прислуживаться тоже, и даже пресмыкаться если что (с)
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Это ##### полная, а не элита
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Зарипов- " меня барин похвалил. как неожиданно и приятна!"
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То есть вся карьера Зарипову была нужна для того, чтобы на старости лет вылизывать президенту? Да уж...
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дядя Даня, ты дурак?
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Мог бы остаться легендой - нет, пополнил ряды холуев.
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Ответ ГЕНПЛАН
Служить бы рад, прислуживаться тоже, и даже пресмыкаться если что (с)
Мы верим в мужество прислужливых парней
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Ответ Cruel Snake
Это ##### полная, а не элита
Слово залупа хорошо подойдет вместо решеток
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Данис, это позорище.
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Все-таки репутация, уважение зарабатывается годами, десятилетиями, а теряется в один миг
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интересно, всех спортсменов жопу лизать учат?
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первое лицо увидело, что зарипов заслужил место у первой ж###)
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Игрок был хороший, а человечек мелкий оказался((
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+22
Нда, видать совсем плохо с головой...
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-1
+17
Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
не надо быть сверхнаблюдателем чтобы четко понимать, что ты на работе.
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+13
И правда, у большинства спортсменов проблема с серым веществом...
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Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый , дабы разумением своим не смущать начальства . Пётр 1 1708 г. ....Прошло 300 лет ! )))
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Выбрал момент, всё равно что вступить в НСДАП в 44-м.
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Направление денег увидели Вы, Данис. Не надо прикрываться громкими, но пустыми словами. Ничего элитного в том гадюшнике нет и не было.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
Быть лакеем это не убеждение, это призвание.
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Прям Око Путина на башне Кремля заметило этого паренька
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Какая на хрен элита? В чем элитарность? Ты нормальный хоккеист, не более.
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Ответ Александр Ларионов
интересно, всех спортсменов жопу лизать учат?
Не всех, как видно по той же лёгкой атлетике, но точно большинство. Когда голова существует для того, чтобы туда еду закидывать, как дрова в топку, а не думать, то потом и получаются такие непристойности с собственным языком и чужими задницами.
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Элита))))))) ахахах
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Мерзость
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с одной стороны правдиво ответил, с другой стороны он настолько глуп, что тупо сказал правду
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Ответ rwren23
Слово залупа хорошо подойдет вместо решеток
К сожалению, теперь и слово Зарипа подойдет(
+5
-1
+4
Ответ Чавес2
Интересно, все хомячки в теме отметились, или ещё кто будет?
Ну ты да, уже тут как тут
+5
-1
+4
Идеальный выбор формулировок для такого на самом деле.
+4
-1
+3
Барин по головке погладил, похвалил. Неужели ты провел такую карьеру ради этого пресмыкания?
+5
-2
+3
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