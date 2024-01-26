Зарипов о том, что стал доверенным лицом Путина: «Приятно, что первое лицо увидело меня. Значит, не зря провел карьеру, заслужил место в элите»

Данис Зарипов высказался о том, что стал доверенным лицом Владимира Путина.

– Вы стали доверенным лицом Путина перед выборами. Что вы делаете на этом посту?

– Мне очень приятно, что наше первое лицо увидел меня в направлении спорта, хоккея, значит, я не зря провел карьеру.

Заслужил это место в нашей элите. Это для меня большая честь. Постараюсь сделать все возможное, – заявил экс-форвард «Ак Барса» и «Металлурга», пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.