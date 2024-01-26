Американская журналистка Бреннан: «Решение Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой будет вынесено в понедельник»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Кристин Бреннан Фигурное катание

Стало известно, когда вынесут решение по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Журналистка USA Today Кристин Бреннан сообщает, что решение вынесут 29 января.

«Долгожданное решение Спортивного арбитражного суда по допинговому делу Камилы Валиевой будет вынесено в понедельник», – написала Бреннан в соцсети X.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно только в феврале во время Олимпиады-2022, где фигуристка выиграла командный турнир в составе сборной России. Награждение так и не состоялось из-за начавшегося расследования.

Слушания по делу Валиевой в CAS прошли в сентябре и ноябре.

Нужно ли Валиевой оставаться в фигурке, если ее пощадит CAS?

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8 комментариев
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Пусть выносят,а не откладывают в очередной раз. С любым вердиктом.
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Сил и терпения Камиле.🤲🥺
А мы фанаты, всегда выбираем Камилу, несмотря ни на что
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Что ж, Бреннан - весьма авторитетная журналистка, да и небезызвестный Херш у себя в твиттере такую же инфу опубликовал. Так что есть все основания полагать, что в понедельник вся эта эпопея наконец-то закончится.
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"Никаких иллюзий не питаем" (с)
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А по поводу медалей командного турнира когда ?
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Я бы на месте русских сборников, у которых не был обнаружен допинг, подал бы в суд допингистку Валиеву. Из-за нее лишаться медалей совсем отстойно и несправедливо
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Бреннан хоть трусы- то успела сменить с олимпиады, или всё некогда?
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