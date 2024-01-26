Американская журналистка Бреннан: «Решение Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой будет вынесено в понедельник»

Стало известно, когда вынесут решение по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Журналистка USA Today Кристин Бреннан сообщает, что решение вынесут 29 января.

«Долгожданное решение Спортивного арбитражного суда по допинговому делу будет вынесено в понедельник», – написала Бреннан в соцсети X.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Об этом стало известно только в феврале во время Олимпиады-2022, где фигуристка выиграла командный турнир в составе сборной России. Награждение так и не состоялось из-за начавшегося расследования.

Слушания по делу Валиевой в CAS прошли в сентябре и ноябре.

Нужно ли Валиевой оставаться в фигурке, если ее пощадит CAS?