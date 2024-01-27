Маршессо трижды забил «Рейнджерс» с передач Барбашева. У Ивана 10 очков в последних 5 играх

Джонатан Маршессо сделал хет-трик в игре с «Рейнджерс» с передач Ивана Барбашева.

«Вегас» обыграл нью-йоркцев (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Маршессо, сделавший 2-й хет-трик в сезоне (и 5-й в регулярках за карьеру; еще 2 было в плей-офф), стал первой звездой матча. У 33-летнего форварда 40 (25+15) очков в 49 играх.

Барбашев, сделавший ассистентский хет-трик, был назван третьей звездой. У него 29 (12+17) очков в 49 играх при полезности «+16», в последних 5 матчах – 10 (3+7) баллов.

Сегодня 28-летний россиянин (15:37, 2:16 – в большинстве, «+2») также отметился 3 бросками в створ.