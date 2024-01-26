Жена Тикнизяна – подписчикам: «Наир не хотел в «Зенит», потому что хотел в Европу. Двум клубам «Локо» отказал. Ждать до старости? Или теперь ни шагу в сторону, чтобы всем угодить?»

Жена Тикнизяна обсудила с подписчиками несостоявшийся трансфер Наира в «Зенит».

Ранее стало известно, что трансфер в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате. Защитник « » якобы запросил 2 млн евро в год при предложенных « » 1,2 млн евро.

Яна Ромашкина, супруга Наира и ведущая «Матч ТВ», на фоне слухов о трансфере опубликовала пост о «солнце в зените», который затем назвала шуткой.

23 января Ромашкина ответила подписчикам телеграм-канала на вопросы о будущем Тикнизяна.

На просьбу уговорить футболиста остаться в «Локомотиве» девушка ответила: «Там клуб решает».

«Человек, который мечтал о Европе, переходит в гегемон России вместо того, чтобы пойти за мечтой. Контракт на 5 лет. Когда он закончится, Наиру будет 29, лучшие времена пройдут, а значит и шансов на Европу меньше», – написал один из пользователей. «Вы знаете все, видимо, о предложениях Наиру, в том числе и из Европы. И какие там условия ему и клубу предлагали. И какие требования выдвинул Локо Европе.) Вы все это знаете», – ответила Ромашкина.

«Фанаты всегда знают больше футболистов и клубов.) И куда должны и не должны переходить игроки, и как трансферы проводятся. Они знают все», – говорится в одном из комментариев. «Да, одни мы тупые сидим, ни хрена не понимаем)», – сказала жена Тикнизяна.

«Наир месяц назад говорил, что не хочет в «Зенит», – отметил один из подписчиков. «Не хотел в «Зенит», потому что хотел в Европу. С двумя командами из Европы в «Локо» не договорились. Бывает», – отметила Ромашкина.

«Яна, а вы как считаете, где лучше на данный момент продолжить карьеру Наиру?» – задали вопрос Ромашкиной в комментариях. «Только Наир знает, где ему лучше.) Я же не он и не чувствую то, что чувствует он. И не я играю в футбол. Но, судя по тому, что ему всегда нравится выходить из зоны комфорта и доказывать самому себе в первую очередь, что он чего-то да стоит, то надо идти туда, где ему будет тяжело, чтобы он еще больше начал работать над собой!» – ответила супруга футболиста.

24 января Ромашкина продолжила обсуждать тему с подписчиками.

Один из комментаторов высказал опасение, что при переходе в «Зенит» Тикнизян станет игроком запаса, из-за чего его перестанут вызывать в сборную Армении.

«А при чем здесь сборная Армении? Сборная ни к каким трансферам не имеет отношения. Сборная сборной, и его там никуда не перепродадут. Что касается клубов, то это бизнес, и здесь продают всех за дорого и дешево, хотите вы этого или нет.

Откуда вы знаете, сколько будет времени в «Зените»? И по какой схеме будут играть в «Зените»? Вы главный тренер? Сантос играет не только на позиции левого защитника. Почему вы лезете туда, куда вас вообще не просят? Почему вы даете свои советы там, где вы не разбираетесь? Почему вы делаете выводы, когда еще ничего не произошло? Зачем?

Откуда вы знаете про Петракова? И кого он будет выпускать и какие отношения у него с Наиром? Откуда вы все это знаете? Вам какая там бабка нашептала? Занимайтесь лучше своими делами! А то сидите, умничаете. Лучше бы за своей жизнью следили бы, а не за чужой, кто и куда переходит. Вы все потом в полете переобуваетесь. Говорили, что и в «Локо» Наир сидеть будет, потому что там Мачей Рыбус играет. И что теперь?

Хватит мне уже писать. Вы никто ни за что не переживаете, и за Наира тоже. Вам на самом деле всем начхать. Сегодня вы говорите, какой он классный, молодец, гол забил, а завтра вы по маме и по папе прошлись, если не дай бог что! Жаль, мы вашей жизни не знаем, а то тоже есть, за что осудить. Святоши. Болельщики еще называются!» – ответила телеведущая.

Далее Ромашкина продолжила писать про предложения «Зенита» и европейских клубов.

«Что касается его слов про «Зенит». Он сказал: «Я не пойду в «Зенит», потому что я хочу в Европу». Двум клубам из Европы в «Локо» после переговоров отказали. Выходила еще пара клубов из Европы на Наира – тоже не срослось. Ждать до старости? Или, чтобы вам всем угодить, теперь ни шагу в сторону?

Когда Наир переходил в «Локо», все писали, что он не подходит для игры, он не перспективный, и вообще кого вы взяли. А сейчас вы говорите «брали на переспективу», только такие, как вы, сидели и писали тоже самое, что и вы сейчас про «Зенит».

Ни один аналитик не знает, как будет складываться игра у того или иного игрока. Они могу только предполагать, и то зачастую это предположение ошибочно. Вы свое мнение формируете благодаря посту Дорского? Серьезно? 😂», – высказалась Ромашкина.

Вскоре пользователь предположил, что Ромашкина сама уговаривает Тикнизяна перейти в «Зенит». «Я прошу остаться в «Локо»! Но и здесь вы лучше меня знаете, что я говорю!» – ответил жена Наира.

Тикнизяна не будет в «Зените» – похоже, из-за требований по зарплате. Закрыл историю мемом Directed by Robert B. Weide

Переход Тикнизяна в «Зенит» не нужен никому, кроме «Локо». Вам не показалось