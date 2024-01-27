Девин Букер смазал бросок на победу в матче, в котором набрал 62 очка.

У Девина был шанс выиграть матч на последних секундах, но он поскользнулся при получении мяча и не смог реализовать трехочковый с сопротивлением. У «Санз» прервалась серия из семи побед подряд.

Впервые с сезона-1977/78 сразу несколько игроков набирают как минимум по 60 очков в проигранных матчах. Карл-Энтони Таунс из «Миннесоты» в понедельник также имел на своем счету 62 очка, а его команда упустила 18 очков преимущества против «Шарлотт» и уступила в концовке. « » сегодня упустил «+17».

«Пэйсерс» победили со счетом 133:131.