Девин Букер смазал бросок на победу в матче, в котором набрал 62 очка

Теги Индиана Финикс НБА Баскетбол - видео Карл-Энтони Таунс Девин Букер Баскетбол

Девин Букер смазал бросок на победу в матче, в котором набрал 62 очка.

У Девина был шанс выиграть матч на последних секундах, но он поскользнулся при получении мяча и не смог реализовать трехочковый с сопротивлением. У «Санз» прервалась серия из семи побед подряд.

Впервые с сезона-1977/78 сразу несколько игроков НБА набирают как минимум по 60 очков в проигранных матчах. Карл-Энтони Таунс из «Миннесоты» в понедельник также имел на своем счету 62 очка, а его команда упустила 18 очков преимущества против «Шарлотт» и уступила в концовке. «Финикс» сегодня упустил «+17».

«Пэйсерс» победили со счетом 133:131.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Упустить «+17», прервав серию из семи побед подряд. Смазать бросок на победу в матче, в котором сам набрал 62 очка. Поскользнуться при получении мяча...

Девин Букер - "да что вы знаете о боли?" ...
+8
0
+8
Было бы феерично..
+1
0
+1
Ответ AEZAKMI228
я вообще не понимаю откуда у него столько фанатов
Он один раз при -3 за 6-7 секунд до конца полез в краску и набрал 2. Но в целом отличный скорер
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий